Con un video y sin Alberto Fernández, el Gobierno confirmó la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre

El Gobierno nacional anunció esta tarde una nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por el coronavirus hasta el 11 de octubre.

El mensaje sorprendió, no porque el mensaje estuviera grabado sino porque fue una locución con algunos detalles y sin discurso del presidente Alberto Fernández. En el breve video se explicó que se sigue trabajando para preservar la salud de los argentinos y se instó a las provincias más comprometidas a trabajar para reducir los contagios. También se le pidió a los ciudadanos no relajarse con las medidas preventivas y no olvidar que la pandemia no ha terminado.

La decisión se tomó luego del encuentro que mantuvo ayer el presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Residencia de Olivos.

Profundizar medidas

Al participar este mediodía de un acto en el hospital Churruca, el presidente Alberto Fernández adelantó que esta tarde se emitirá el decreto que extenderá el aislamiento social y obligatorio, cuya etapa actual finaliza este domingo. También ese acto fue su palabra oficial, luego de que en el mensaje grabado no estuviera presente.

En ese marco, el mandatario anunció que se “profundizarán medidas donde se deban profundizar para evitar el contacto” en zonas donde los casos de contagios son altos, y que el objetivo del Gobierno “es que de una vez por todas, la curva de contagios comience a bajar”.

En el marco de la inauguración de obras en el complejo hospitalario de la Policía Federal “Churruca Visca”, Fernández señaló: “La pandemia está lejos de haberse superado” y señaló que -además de la reunión que mantuvo ayer con Kicillof y Rodríguez Larreta- habló en las últimas horas “con varios gobernadores para analizar la situación”, como la mandataria de Río Negro, Arabela Carreras.

“Estamos en un tiempo donde la responsabilidad social tiene mucho que ver, pero también hace falta la responsabilidad política de los que gobernamos. Hoy vamos a emitir un decreto de necesidad y urgencia para tratar de profundizar donde debamos profundizar las medidas para evitar el contacto entre nosotros”, señaló.

“Todos debemos entender que por más que se pueda ir a tomar una cerveza o tomar un café o comer algo en la vereda, hay que entender que el riesgo está dando vueltas y hay que cuidarnos mucho. Por más que queramos volver a la normalidad, estamos muy lejos de superar la pandemia”, añadió el mandatario en el acto de este mediodía.