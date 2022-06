Con un escaso presupuesto, evalúan remodelar el Museo del Pasado Cuyano

La Junta de Estudios Históricos de la Provincia evalúa la posibilidad de hacer una intervención edilicia en el Museo del Pasado Cuyano (Montevideo 544 de Ciudad), donde tiene su sede, que ayude a la preservación del lugar, declarado monumento histórico nacional.

Estas reformas también servirían para ampliar las dependencias del museo y poder brindar un mejor servicio en la biblioteca, la hemeroteca y el salón de conferencias. Actualmente a la Junta le corresponde una partida presupuestaria anual de 28.000 pesos que desde hace cuatro años el Estado no paga.

La más antigua de la Ciudad

La Junta es una entidad privada, sin fines de lucro, que recibió el edificio gracias a una donación realizada en 1960 por el entonces gobernador Ernersto Ueltschi. “Es la casa más antigua del casco urbano. Fue construida en 1873 por Francisco Civit y estuvo en su familia hasta 1908. En la sucesión la compró la Provincia hasta el año 1960 ya que allí funcionaban dependencias de la Justicia. La iban a demoler, pero Edmundo Correas la pidió en comodato a Ueltschi y él, en un gesto magnánimo, la donó junto con el museo del Pasado Cuyano”, explicó a Los Andes Raúl Romero Day, presidente de la Junta.

En 1970 el edificio fue declarado monumento histórico nacional. “Es una casa muy grande. En ella durmieron Sarmiento, el presidente de Chile Montt, Yrigoyen o Roca. Cuando la compró Civit, en 1863, ocupaba toda la manzana y actualmente tiene 50 por 50 metros. La parte de atrás, que corresponde a lo que era la zona de servicios de la casa, tenía cocinas, varios patios de servicios, salas de petróleo, entre otros. Todo eso sufrió algunas intervenciones cuando era de la Provincia, que fueron mal hechos, con pocos desagües, y luego se tuvo que clausurar tras la construcción del hotel Aconcagua”, indicó Romero Day.

Museo del Pasado Cuyano El Museo del Pasado Cuyano está falto de recursos y presupuesto para continuar con sus tareas históricas, recibir a turistas y visitas guiadas para colegios Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Al rescate

En este contexto, la idea es que esa parte posterior que no tiene el mismo valor patrimonial que el edificio que está a la vista, por calle Montevideo, se remodele y se intervenga al rescate de lo que se pueda tras 30 años de abandono.

“Estamos supervisados por la Dirección de Patrimonio de la provincia y la Comisión Nacional de Monumentos. También contamos con el asesoramiento de muy buenos arquitectos para poder ofrecer un proyecto en donde, por ejemplo, se pueda hacer una biblioteca que exhiba la totalidad de libros que tenemos y que muchos de ellos hoy están en cajas y bolsas, lo que es un crimen y un sacrilegio”, dijo el presidente de la Junta.

La intención es hacer una sala de conferencias superior a la actual -que sólo tiene 60 plazas-, una reserva técnica y un nuevo sector de baños ya que actualmente hay una construcción en seco que ocupa parte del patio. “Queremos recuperar el diseño original. Al trasladar todo eso atrás vamos a poder tener una biblioteca más moderna, nuevas salas para el museo y hasta una máquina para poder ver las fotografías”, deslizó Romero Day.

De esta manera, el ingreso al nuevo sector sería por el garaje y se podría acceder al patio, donde se instalaría un café al servicio de la gente, con la posibilidad de hacer un espacio para que se den charlas.

El problema del presupuesto

El presidente de la Junta reconoce que es un proceso muy lento pero ambicioso y que, para poder solicitar autorización, necesitan reunir todos los antecedentes y luego salir a buscar fondos. “Nos sostenemos por una fundación, presidida por Lucy Pujals de Pescarmona. También la entrada al museo. Pero es gracias a la fundación que se puede realizar el proceso de investigación porque lo sostiene”, dijo Romero Day.

Un dato llamativo es que el Estado debe aportar, por ley, a una persona que haga las tareas de maestranza, a una bibiotecaria y a un administrativo. Pero, en este momento y a través de la DGE, poseen dos personas administrativas. También publican una revista de manera anual que hace la imprenta oficial y que no les implica un gasto.

Lamentablemente, deberían recibir un subsidio anual de 28.000 pesos, pero hace cuatro años que el Estado no lo paga. “Los libros se conservan lo mejor que se pueden pero no es lo ideal. Son muy viejos. La fundación tuvo que hacerse cargo de la conservación de actas que se estaban por deteriorar”, cerró.

Días y horarios de visita

La Junta de Estudios Históricos funciona de martes a sábado de 8.30 a 13. Con la entrada se puede recorrer el museo y la biblioteca. Tiene un valor de 500 por persona, pero si el ingreso es en grupos familiares se reduce. Lo mismo ocurre si van niños, a quienes no se les cobra.

A las escuelas se les cobra 20 pesos por niño ya que el interés está puesto en que la gente vaya al lugar.

Las actividades de la biblioteca San Martín

Camino a los festejos por el bicentenario, la biblioteca pública General San Martín, funciona a pleno con las actividades que habitualmente ofrece este espacio que depende del ministerio de Cultura y Turismo a cargo de Nora Vicario. Según indicaron a Los Andes, todavía no se ha terminado de definir la grilla de cara al 9 de julio, día en que la Casa de los libros por excelencia de Mendoza ofrecerá diversas actividades, integrando la Alameda a los festejos.

Así, mientras ya se realizan algunos preparativos para el plato fuerte, que tendrá a los festejos de aniversario el 9 de julio con invitados especiales, la ministra de Cultura y Turismo Nora Vicario afirmó que en estos momentos la idea es poner en valor a la biblioteca adaptándola a los nuevos tiempos, donde la tecnología ocupa un lugar preponderante.

Si bien las actividades que allí se prestan son diversas, muchas veces el foco se pone sobre sus textos más valiosos. Se estima que que son unos 3.000 libros de los siglos XVI al XIX los que forman parte del patrimonio de los mendocinos. Uno de los más antiguos que preserva la biblioteca General San Martín es un Antiguo y Nuevo Testamento editado en Venecia en 1602 y escrito en latín.

Cabe aclarar que las joyas no son libros de acceso libre sino que hay que seguir protocolos específicos para no alterar su estado de conservación. Por ejemplo, no pueden ser expuestos a los flashes de las cámaras ya que perjudicarían el estado de la obra. “Es importante poner el valor que se hace en la biblioteca al respecto. Lo mismo con las tareas de reparación permanente porque su material es orgánico”, señalaron desde la biblioteca.

Otras actividades de la biblioteca están relacionadas con talleres, charlas y encuentros con escritores. Pero también se puede visitar la sala de lectura o la emeroteca, hoy sin ningún protocolo sanitario vigente pero respetando el silencio habitual de la Biblioteca.

Los horarios para realizar estas actividades son de lunes a viernes de 8.30 a 19.30 en calle Remedios Escalada de San Martín 1843, en la Ciudad de Mendoza. Por último, resta señalar que el teléfono para coordinar visitas es 0261- 4231674.