Con nuevo sponsor, vuelve el auto para la Reina Nacional de la Vendimia

La Reina Nacional de la Vendimia 2023 tendrá su auto 0 km, luego de que en la elección de 2022, la actual soberana no lo recibiera, en una tradición que llevaba 19 años y que se vio truncada por la incertidumbre del contexto post pandemia de coronavirus en el que se celebró la primera fiesta vendimial presencial.

La ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, adelantó a Los Andes que ya no será la firma Vea-Cencosud la que otorgará este obsequio, sino Telekino. El Gobierno de Mendoza cerró un convenio con el juego de azar de lotería argentina.

Si bien no trascendieron detalles de qué auto se trata, sí se sabe que será el modelo básico, con las prestaciones estándar.

Originalmente, Vea aportaba este premio de lujo para la soberana electa y el año pasado no continuó con esta acción de marketing, por lo que la Reina Nacional Natasha Sánchez no recibió un automóvil. Vicario afirmó que siguen las gestiones y las negociaciones para que la santarrosina termine su mandato a bordo de cuatro ruedas.

El último auto que otorgó Vea fue el de Mayra Tours, la joven tupungatina quien tuvo la suerte de subirse a un Nissan March con olor a nuevo.

En su oportunidad, Natasha no sólo reconoció que no había sido distinguida con un vehículo, sino que desconocía los detalles de por qué ya no se continuó con este momento de Vendimia, en el que se convocaba a la familia de la representante y a los medios de comunicación.

En 2019, la Reina María Laura Micames también recibió un Volkswagen Gol 0 Km y Julieta Lagos (2018) se hizo acreedora de un Volkswagen Up 3 de puertas.

Incertidumbre por el Covid

Los altos contagios de Covid-19 en el verano de 2022 hicieron peligrar en varias oportunidades la Vendimia presencial. La situación sanitaria fue de constante revisión, tanto para los organizadores como para los auspiciantes, que ya venían de la experiencia de la virtualidad y sin público.

Con el correr de las semanas, los contagios por Ómicron fueron bajando y desde Cultura se anunció finalmente que iba a realizarse la fiesta sin restricciones por aforo.

Con una situación epidemiológica favorable se anunció la venta de entradas, aunque sin saber los artistas que actuarían, todo esto demorado porque Mendoza no escapaba al país, con picos de Covid sobre finales de enero y principios de febrero.

Según explicaron en su momento desde Cultura, la pandemia de coronavirus fue uno de los condicionantes para que terminara de arreglarse el sponsoreo por el auto para la reina de la Vendimia, que hacía dos años que no se elegía.

Es por eso que Vea, que hacía esta ofrenda, no pudo hacerlo el año pasado y tampoco se continuó para la última Vendimia que realizará la gestión de Rodolfo Suárez. De todos modos, también se tiene en cuenta a la última representante electa para darle este lujoso presente antes o después del 4 de marzo, ocasión en la que se realizará el Acto Central con la entrega de los atributos a la nueva soberana.

La Vendimia 2023 contará con la participación de todos los departamentos, luego de que la Justicia ordenara a Guaymallén a realizar la elección, al considerar que la ordenanza que prohibía la figura de la soberana era inconstitucional.

En “Juglares de Vendimia” se convocó a una de las voces legendarias en esta fiesta popular, como es Lila Levinson, quien recibió el apoyo de sus colegas, periodistas y locutores a través de una carta a la ministra Nora Vicario para que pudiera cumplir el anhelo de despedirse de la fiesta máxima de los mendocinos.