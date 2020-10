Con la juntadas prohibidas, las reservas en restaurantes están al tope

El Gobierno de Mendoza oficializará en las próximas horas el decreto provincial en el que reglamenta el retorno al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) ya definido por la Nación en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La novedad es que las restricciones y la marcha atrás en algunas flexibilizaciones que se habían dispuesto para el Gran Mendoza, Tunuyán y Tupungato -zonas identificadas como de transmisión comunitaria sostenida del virus por el Ministerio de Salud nacional- se extenderán a todo el territorio provincial.

Es decir que, aunque la Nación no haya decidido restringir actividades en los departamentos excluidos de los ya mencionados, el Gobierno de Mendoza incluirá las restricciones en toda la provincia por una cuestión de prevención.

De esta manera, las reuniones familiares para el Día de la Madre en casas particulares y para no más de 10 personas -todas con vínculo directo - también quedarán restringidas en los departamentos en los que la Nación no ha decretado el regreso al ASPO (el Sur y el Este provincial, Lavalle y San Carlos) y sería por pedido del mismo Ejecutivo nacional, por lo que el festejo deberá concentrarse en restaurantes o locales gastronómicos en toda la provincia.

Restaurantes a pleno

En el Gran Mendoza, ya confirmada la prohibición de juntadas en casas particulares, las reservas y consultas en restaurantes y locales gastronómicos están en un nivel más que alto. Al hecho de que sólo se permitan reuniones familiares en estos espacios, se le suma otro detalle: los locales pueden funcionar al 50% de su capacidad.

“Las reservas para el domingo al mediodía están en un nivel muy alto ya; quedan muy pocos lugares en restaurantes. Estamos ofreciendo también el sábado al mediodía o domingo a la noche, pero no es lo mismo. Para la noche nos encontramos con otro obstáculo, que es el límite del horario de cierre a las 23. Por eso estamos pidiendo que, en verano, se estire hasta la 1 ya que, a diferencia del invierno, la gente no sale a comer temprano cuando empieza el calor”, destacó el referente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos (Aehga) en Mendoza, Fernando Barbera.

Agregó: “Generalmente, el domingo de Día de la Madre la gastronomía está a pleno. Ahora, con sólo 50% habilitado en los locales, va a quedar mucha gente afuera”.

Difícil que no se junten

El empresario gastronómico está convencido, además, de que será muy difícil que los mendocinos no vayan a visitar a sus madres, incluso a casas particulares y sin haber reservado en restaurantes u otros locales. “Pretender que la gente no vaya a ver a la madre en su día, no tiene mucho sentido. Nosotros podemos proponer alternativas para que reserven y vengan días anteriores, adelanten el festejo a nivel gastronómico para el sábado o lo pasen a la cena. Pero la realidad es que la gente, de alguna manera u otra, va a saludar a la madre en su día”, destacó Barbera.

“Nos preocupa que se siga con este tipo de políticas públicas. Después de 200 días, pensar que la gente no se va a juntar en las casas es un pensamiento mágico. Hay que fomentar buscar la responsabilidad social, que la gente se junte de forma consciente y buscar regulación para las reuniones familiares. Además, es un buen momento simbólico para entender que el abrazo y el beso se podrá dar el año que viene. Y que si la gente se junta, tendrá que hacerlo respetando el distanciamiento, con tapabocas y todos los cuidados. Es un buen momento para entender que vamos a tener que convivir con el virus y que tenemos que tomar cuidados”, cerró el referente gastronómico.