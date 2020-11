Con apoyo explícito de la Iglesia, “Los Celestes” comienzan con sus acciones para evitar la legalización del aborto

Los sectores contrarios a la legalización del aborto, entre ellos la Iglesia católica, la evangélica y organizaciones de la sociedad civil comenzarán a desplegar en los próximos días diversas acciones para expresar su rechazo al proyecto enviado esta semana por el Gobierno nacional al Congreso.

Con protagonismo de la Iglesia Católica en la convocatoria, miles de personas que están en contra de la legalización de la Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) se manifestarán el sábado en lo que promete ser una gigantesca marcha frente al Congreso nacional.

“Este sábado 28/11, marchemos por los más inocentes, por los que no se pueden defender y por la mujeres que sufren el trauma del post aborto”, dice una convocatoria que se viralizó en redes sociales y vía Whatsapp. E invita a replicar las manifestaciones en plazas del interior del país.

El obispo de Zárate-Campana explicó que “a diferencia del 2018 cuando se dio el anterior tratamiento a otro proyecto para legalizar el aborto que fue rechazado en el Senado- la Iglesia “decidió esta vez apoyar explícitamente” estas marchas convocadas por organizaciones de la sociedad civil. ”Será una marcha cívica del pueblo que reclama por la base de todos los derechos humanos, que es la vida. No se busca dividir ni agredir ni hacer escraches. No hay que ir contra una persona o un domicilio. No es contra el Gobierno tampoco. Sino se expresará una postura democráticamente frente al Parlamento”, explicó Laxague rechazando, de esta manera, a quienes lo consideran una marcha “antiderechos”.

Ana Belén Mármora, vocera de Unidad Provida (que agrupa a 150 organizaciones de la sociedad civil) cuestionó con dureza al presidente Alberto Fernández por impulsar el debate y pedir al Congreso que sancione la legalización del aborto. “El Presidente no está diciendo la verdad cuando dice que la legalización del aborto es una prioridad de salud pública. Hay más de 100 causas prioritarias por las que mueren las mujeres, y mucho más en pandemia”, dijo Mármora.

La marcha del sábado contará con el apoyo explícito de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que recientemente en un comunicado alentó a participar “fervientemente” de la movilización.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), que nuclea a las comunidades evangélicas y que tienen un alto poder de convocatoria, también manifestó su apoyo y se sumará a la marcha del próximo sábado y a futuras acciones conjuntas que pueda hacer la “ola celeste” para que el proyecto vuelva a fracasar en el

En el comunicado, los obispos expresaron que “el aborto no salva vidas” y añadieron: “Lo que sí salva la vida, las dos vidas, en especial de las mujeres adolescentes y más vulnerables embarazadas, es el cuidado, contención, acompañamiento, cercanía, medios económicos, educación, prevención, presencia del Estado y de otras asociaciones civiles y religiosas enmarcadas en un concepto amplio y humano de salud pública”.

“Legalizar el aborto y dar por válidas las supuestas razones que se escuchan profundizan y dificultan la necesaria amistad social. Legalizar el aborto en los términos que establece el protocolo ILE, sería la primera vez en nuestra Nación Argentina en democracia que una ley contenga la muerte de una persona para salvar a otra a excepción de lo establecido en el Código Penal Argentino”, advirtieron.

Asimismo, recuerdan que el pasado 22 de octubre la CEA “ante el inminente tratamiento legislativo sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo iniciaba una declaración con una minuciosa presentación del inoportuno y dramático momento que vivimos los argentinos para llevar adelante esta discusión”.

El martes, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de legalización del aborto, que empezará a ser debatido en los próximos días por la Cámara de Diputados, y otro que contempla la creación del Plan de los 1000 Días, para la atención de la madre embarazada vulnerable y el niño en sus primeros años de vida.