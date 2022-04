Con 62.000 visitantes, Mendoza se prepara para alcanzar la ocupación plena

Las montañas mendocinas resultan, para esta fecha de temperaturas agradables, un imán difícil de evitar cuando hay unos días libres por delante. En este sentido, las encuestas indican que Mendoza es uno de los destinos más elegidos para este fin de semana largo de Semana Santa.

De hecho, según indicaron desde el ministerio de Turismo nuestra provincia continúa en el top de preferencias de turistas nacionales e internacionales y, durante Semana Santa, tendrá una gran ocupación en base a reservas, con un promedio provincial de 91 por ciento. Esto significa la llegada de más de 62 mil visitantes, que podrán disfrutar de una variada agenda cultural y turística, en toda la geografía mendocina.

En el informe difundido por el Observatorio Turístico, dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo, se desprende el dato de que la estadía promedio, en Mendoza, será de cuatro días, con un gasto diario de $5400, por pasajero.Las reservas indican un promedio provincial de 91% de ocupación, con expectativa de llegar a ocupación plena en Ciudad de Mendoza, Cacheuta, San Rafael, Valle de Uco y Malargüe y con ocupación sobre el 85% en el resto de los destinos mendocinos.

Estos datos se desprenden en base a reservas ya realizadas, por lo que el número puede variar luego del fin de semana, tomando en cuenta a los visitantes que llegan de manera imprevista. A la vez, los datos informados en diversas plataformas demuestran el interés por Mendoza a nivel nacional e internacional. Esto se ve reflejado en las distintas temporadas turísticas y se va consolidando en reservas efectivas para Semana Santa 2022.

“Insistimos en recuperar las frecuencias aéreas de pre pandemia, ya que la oferta de conectividad no responde a la demanda que el turismo nacional e internacional expresa sobre Mendoza, lo cual también se evidencia en la elevada ocupación de los aviones. Al mismo tiempo, seguimos trabajando para promover la calidad de servicios, ofrecer una gran agenda pública y privada cultural, turística, deportiva y del vino y en acciones de promoción, a fin de posicionar a Mendoza como destino internacional y recibir altos niveles de turismo nacional y del extranjero”, expresó Nora Vicario, ministra de Cultura y Turismo de Mendoza.

Respecto a lo que viene, es clave la estrategia en promoción que se realiza en forma sostenida con los países de cercanía como Chile, Brasil, Paraguay, también vía el hub Panamá con Colombia, Ecuador y México para lograr en primer lugar seguir recuperando el turismo internacional (respecto a pre pandemia) y luego ampliar rutas y mercados.

En este contexto, la flexibilización de las medidas sanitarias anunciadas por Chile, a partir del 1 de mayo, facilitarán recuperar fluidez en el Corredor Bioceánico Mendoza – Argentina/Chile y el retorno del turista chileno, fundamental para Mendoza, tal como lo adelantó el Gobernador Rodolfo Suarez en un encuentro reciente con el presidente Gabriel Boric Font.

Ocupación al 100%

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, dijo que este fin de semana largo está a la altura de las expectativas. “Hay lugares al 100%. Por ejemplo, San Rafael lleva casi 20 dias que ya está así y el Valle de Uco un poco menos, al 90%. La montaña también está casi completa. Todo lo que es Cacheuta, Potreillos y Uspallata está al 90%”, informó Gonzalez añadiendo que el gran Mendoza oscila entre 90 y 95% de ocupación.

Entre las explicaciones que encuentra al fenómeno, Gonzalez indicó que las personas quieren cortar con la rutina laboral, sobre todo luego de lo que dejó la pandemia pero que de todas formas el programa previaje, del gobierno nacional, sigue inclinando la balanza en las estadísticas del turismo provincial. “Muchos están usando el programa previaje a lo que se suman las reservas de los últimos días”, comentó.

Por otro lado, explicó que el mercado nacional sigue creciendo ante la complejidad (“y no tanto la imposibilidad”, dijo) de viajar al exterior. “Influye lo de Chile pero no solamente. A Estados Unidos todavía no podes ir con la (vacuna) Sputnik”, remarcó.

“Hay muchos establecimientos que ya no tienen disponibilidad. Están a su máxima ocupación posible. Quienes no tienen reserva seguramente van a quedarse con los lugares que quedan para ver a dónde consigue. Jueves, viernes y sábado estarán al 100%”, indicó González.

Por último, dijo que la recuperación va por buen camino aunque no compensa lo ocurrido en 2020 con la pandemia y la paralización total de las actividades turísticas. “Estamos en un camino bueno. Hay que ver cómo se comportan mayo y junio, que son baja temporada, y la recuperación de julio”, finalizó.

Uno de los más elegidos

Uno de los departamentos más elegidos, por sus opciones en la naturaleza, es Las Heras. Desde este departamento indicaron que muchos turistas han optado por este destino debido a las actividades relacionadas con el rafting, tirolesa y el rappel. En tanto, también indicaron que las cabalgatas y el turismo minero está a la cabeza de las preferencias.

“Hay algunas propuestas más completas para los amantes de la montaña, con un paquete de cuatro días que incluyen actividades multiaventura: ascenso 4.000 mts, escalada en roca, senderismo en el corazón de los Andes y rappel, finalizando con asado y brindis”, indicó Rodrigo Pérez Esquembre, director de turismo del departamento.

En particular, respecto a alojamiento informaron que hay hasta el momento un promedio de 90% de reservas confirmadas. “Cabañas, hoteles, hostel, hosterías y domos se preparan para un fin de semana a pleno. Además, la oferta gastronómica acompaña con un menú especial de vigilia para los días jueves y viernes santo (pastas caseras, rabas, empanadas, pizas), degustaciones de vino celebrando el Día Mundial del Malbec (17 de abril), sorteos y propuestas de platos típicos al asador para el día domingo como costillar y chivo a la llama”, finalizó.

Más conectividad aérea de Mendoza

La cantidad de vuelos semanales de acuerdo a los datos brindados por el Observatorio del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza son para la pre-pandemia, 170 total (31 internacionales, 139 nacionales).

En tanto, que, para diciembre de 2021 se registraron un 96 total (13 internacionales, 83 nacionales). Para abril, este número subió a 24 total (18 internacionales, 106 nacionales). Esto se traduce en una recuperación de 72% total (58% internacional, 76% nacional)