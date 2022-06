Con 4 de cada 10 argentinos con privaciones sociales permanentes, Cáritas realizará su Colecta Anual

Cáritas Argentina y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA dieron a conocer el documento “Radiografía de la pobreza en Argentina, ¡es urgente acortar distancias!”. Entre sus principales conclusiones, el informe indica que, durante los últimos años, al mismo tiempo que 3 de cada 10 argentinos nunca dejaron de ser pobres y 3 de cada 10 lo fueron al menos en algún momento, casi 4 de cada 10 lograron evitar caer en la pobreza. En este contexto, 4 de cada 10 argentinos son actualmente pobres multidimensionales y 1 de cada 10 experimenta hambre de manera cotidiana. El estudio profundiza también sobre la problemática laboral en donde sólo el 42% de la población activa logra acceder a un trabajo digno, a la vez que el 58% sólo accede a un empleo precario, a un trabajo de indigencia o está desocupado.

La Colecta Anual será el sábado 11 y el domingo 12 de junio en parroquias de todo el país. Como es tradición, se verán las alcancías en calles y esquinas. También se puede donar de forma electrónica.

La Colecta tendrá como lema “Tu compromiso acorta distancias”. Las contribuciones de la tradicional y reconocida Colecta serán para atender la urgente necesidad de millones de argentinos en situación de pobreza e indigencia.

“Radiografía de la pobreza en Argentina” refleja un análisis exhaustivo de la grave situación que atraviesa el país y las políticas sociales desplegadas para atenderla. Según el reporte, al mismo tiempo que durante la última década, 3 de cada 10 argentinos nunca dejaron de ser pobres, 7 de cada 10 lo fueron al menos en algún momento. En este contexto, 4 de cada 10 argentinos son pobres tanto por ingresos como por privaciones elementales, y, entre ellos, 1 de cada 10 experimenta hambre de manera cotidiana. El estudio examina también la problemática del mercado laboral, en donde desde hace más de una década, sólo 4 de cada 10 trabajadores tiene un trabajo digno, a la vez que el 60% de la población activa tiene un empleo precario, un trabajo de indigencia o está desocupado.

“Hay 5687 villas o barrios populares en nuestro país. Miles de familias con acceso muy limitado a servicios básicos. Ahí está el núcleo duro de la pobreza. Son barrios de trabajadores que tienen deseos: una tierra para tener su hogar y un trabajo para sostener a sus familias. Tierra, techo y trabajo son los anhelos de todos los argentinos”, planteó Monseñor Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, en la presentación. Y agregó: “En estos últimos años la brecha se ha agigantado y han aumentado los pobres y los indigentes. Esta es la verdadera brecha en la Argentina, y no puede seguir sucediendo. Nuestro país no va a ser dichoso si no se acorta esa brecha.”

Para Nicolás Meyer, director ejecutivo de Cáritas Argentina: “La pobreza nos duele, golpea a muchísimos de nuestros hermanos y es momento no solo de reflexionar si no de hacer para cambiar esta realidad. “El sistema actual genera pobreza y exclusión, pero a la vez hay muchas experiencias de trabajo y de superación. Necesitamos crecer en trabajos dignos, decentes que disminuyan la brecha social” y recordó: “Invitamos a todos este fin de semana a ser parte de la Colecta de Cáritas, que es el momento en el que salimos de nuestros espacios de servicio a cada esquina a encontrarnos para que se sumen con su aporte. Todo suma, cualquier aporte por más pequeño que sea ayuda muchísimo a acortar esas distancias.”

Cómo colaborar

Cáritas Argentina lanzó su tradicional colecta anual el 25 de mayo bajo el lema “Tu compromiso acorta distancias”, informando que el año pasado pudo ayudar a casi 700.000 personas con programas de desarrollo humano integral y asistencia alimentaria. Nuevamente, la institución de la Iglesia Católica habilitó además el canal de recolección de fondos en las redes sociales, plataformas digitales y en las parroquias.

“La pobreza y la indigencia se ha ensañado con nuestros compatriotas. Los números hablan por sí solos y cada número tiene un rostro, una historia de sufrimiento y desesperanza que tenemos que revertir de manera urgente. Millones de familias argentinas viven una situación dramática, que requiere de un notable esfuerzo de coordinación y logístico, para llevar atención material y contención espiritual a los argentinos más necesitados”, resumió Meyer.

El año pasado, la recaudación total de la Colecta Anual fue de $218.642.457.-. La cifra representó un 73,3% de incremento respecto de 2020. El dinero de la Colecta se destina al sostenimiento de programas de ayuda inmediata y de desarrollo humano integral que Cáritas desarrolla a lo largo del año. Además de las necesidades básicas, se impulsan proyectos relacionados con microemprendimientos productivos y de autoconsumo, capacitación laboral, inclusión educativa, abordaje pastoral y comunitario de las adicciones, cuidado de la primera infancia, formación en ciudadanía, centros comunitarios de atención integral, jardines maternales.

¿Cómo colaborar con la Colecta Anual de Cáritas?

Se puede hacer llegar los aportes de muchas maneras:

- Por tarjeta de crédito, débito, CBU, pagomiscuentas o Mercado Pago ingresando a nuestro sitio www.caritas.org.ar

- Por teléfono desde todo el país, llamando al 0810-222-74827 (al costo de una llamada local)

- Por transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina:

Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42

Sucursal Casa Central 0546

CBU 0150546702000000042422

A nombre de: Cáritas Argentina – CUIT 30-51731290-4.

[Alias DONA.CARITAS.ARG]

- Para la recepción de donaciones en efectivo se repartirán sobres y se desplegarán alcancías o urnas en parroquias, capillas, centros misionales y lugares públicos como plazas, avenidas, o supermercados.