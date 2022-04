Compromiso de las universidades mendocinas

Las universidades de gestión pública y privada firmaron un acta de compromiso con la Red de Polinizadores Mendocinos, que busca generar vínculos y acciones para transformar la realidad. El foco está puesto en la problemática ambiental.

La Sede Gran Mendoza de la Universidad Maza recibió a rectores y autoridades de las distintas casas de estudios de la provincia para un hito social de envergadura: la firma de una carta compromiso en adhesión a la campaña mundial para una recuperación saludable, resiliente y sin emisiones de carbono, una iniciativa impulsada por la Red de Polinizadores Mendocinos. A partir de este acto comienza un trabajo conjunto en distintos aspectos, entre los que se destacan la sustentabilidad, la lucha contra el cambio climático en general y la reducción de emisiones de carbono en particular. En diálogo con los medios presentes, el rector anfitrión, Prof. Méd. Daniel Miranda explicó que “se busca trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, específicamente en lo vinculado a la sustentabilidad ambiental, a la gestión y mejoramiento del medioambiente”. En esa línea, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Ing. Agr. Daniel Pizzi destacó la trascendencia del tema ambiental para el mundo y para la región y expresó que “entendemos el impacto que este esfuerzo conjunto tiene en la comunidad; sobre la base del conocimiento que hay en las universidades buscaremos avanzar y aportar para contribuir con fuerza en la materia”. Ambas autoridades, así como todos los presentes, coincidieron en que se trató de un paso fundamental. Esto es así no solo por los hechos concretos sino por como se irradian los buenos ejemplos. Al respecto, el Mg. Rafael Kemelmajer, designado como ejecutivo del 2021 por el Asociación de Ejecutivos de Mendoza, dijo que “somos parte de una problemática común y la debemos enfrentar juntos. Por eso nos unimos hoy junto al sector universitario, en el que más confía la sociedad”. “Con este acuerdo se está buscando luchar contra el cambio climático y reducir y compensar emisión de carbono. Es un gran caso de trabajo conjunto por el bien común. Aquí no hay ventajas políticas ni empresariales para los miembros. Es aportar al mundo y ser un flujo de inspiración para que infinitas personas estén dispuestos a cambiarlo”, cerró. Sobre la Red La Red de Polinizadores Mendocinos, integrada por el Foro Diplomático en Mendoza, el Polo TIC Mendoza y las universidades de gestión pública y gestión privada, tiene como objetivo facilitar y colaborar con la proyección internacional de la provincia, partiendo de valores como esfuerzo, ética y transparencia. Los polinizadores buscan la vinculación con empresas, inversores, universidades, centros de formación e investigación, organismos de financiamiento internacional, cultura, agrupaciones profesionales y sindicales, medios de comunicación y redes informativas, personas de alto perfil y trayectoria, personalidades del deporte y de la cultura. En un intenso recorrido hasta hoy, la Red ha organizado diversas charlas, eventos y reuniones con la finalidad de divulgar su misión y desarrollar los lazos y puentes que le permitan crecer a ella y a nuestra provincia.