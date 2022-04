Cómo siguen los argentinos que fueron atropellados por la Policía en Cozumel

Luz Arias (28) y Darian Stacco (27), los argentinos que fueron atropellados por un móvil policial en Cozumel el 26 de marzo, continúan con su recuperación y sus familias se muestran esperanzadas.

Luz, quien al momento del accidente contaba con seguro médico, está internada en la clínica Costa Med. A raíz del accidente debieron amputarle una de sus piernas pero su hermana asegura que no ha perdido el humor y que está ansiosa de volver a Argentina.

“Al principio fue un impacto, no fue sencillo asimilarlo, no lo está siendo, pero mi hermana es un tanque, está bien, muy bien te diría, con mi mamá la vemos psicológicamente muy fuerte”, contó Laura, la hermana de Luz, a diario Clarín.

Cozumel. Los vehículos involucrados en el choque. (Gentileza Novedades Quintana Roo)

La joven sufrió múltiples heridas en todo su cuerpo. De hecho, el lunes por la tarde la operaron del brazo derecho, que estaba fracturado.

“Mi temor era que cayera en un pozo depresivo y me sorprendió totalmente esta mujer, que está positiva, mirando para adelante y quiere ponerse bien cuanto antes para viajar a la Argentina. También me preguntó por Darian, su amigo, y no ve la hora de poder estar cerca suyo”, contó, por su parte, el hermano mayor de Luz.

“Luz animada y hasta haciendo chistes de humor negro. La escuché hablando con amigas en Bahía Blanca a las que le decía: ‘Espérenme, pero miren que voy una gamba sola’. Yo no lo podía creer, pero Luchi es una guerrera, una leona y no dudo que va a salir adelante”, agregó la hermana.

Si las cosas siguen como lo planeado, Luz recibirá el alta entre el martes y miércoles. “Ya tenemos la silla de ruedas lista, al menos no la mira con bronca. Ella sabrá reinventarse... Y está entusiasmada con volver a la Argentina, eso creo que le está levantando el ánimo. Tenemos pasajes de regreso para el domingo 10 de abril”, dijo Laura.

Por último, la familia Arias agradeció la ayuda de donantes anónimos y del influencer Santiago Maratea.

La salud de Darian

Darian Stacco se llevó la peor parte. La salud del joven está más comprometida pero ya fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario y está en terapia intensiva del hospital Fernández.

El sábado llegó a Buenos Aires, en un avión sanitario, gracias a la iniciativa Oscar Hertz, “quien ofreció ir a buscarlo con un médico, una enfermera y una sofisticada aparatología abordo. No fue un viaje nada sencillo, pero gracias a Dios mi hijo aguantó el viaje, que fue muy largo, y ahora se encuentra en las manos de los médicos y de Dios”, contó Marcela, la mamá de Darian.

“Los médicos hoy se abocaron a la parte torácica y craneal. En México presentaba una hemorragia subaracnoidea, que según la tomografía realiza este lunes ya no está, lo que significa que no hay más posibilidades de daño cerebral. Es la primera batalla ganada”, describe Marcela.

Darian no puede recibir ningún tipo de estímulo por lo que pasa la mayor parte del tiempo sedado. “El último parte dice que sus pulmones tienen varias contusiones y sus dos costales están fracturados. La buena noticia es que los pulmones volvieron a su volumen normal y ya no tienen aire ni sangrado. Pero debido a tantas contusiones, este martes, nos dijeron los médicos, se evaluará qué hacer”, explicó la mujer.

“Hoy las prioridades son los pulmones y el hígado, que presentó hemorragias. Las demás fracturas serán tratadas cuando se lo desentube, que puede llevar entre dos y tres semanas”, agregó.