Cómo las redes y el celular nos hacen escaparnos de la realidad y nos generá nomofobia, una adicción reconocida por la OMS

Esa noche llegamos caminando por las calles de recoleta, hacia calor, cruzamos plaza Francia, entramos al teatro y fuimos espectadores del mega show Fuerza Bruta.

El actor corría, atado, había agua, mucha agua, donde con una destreza inigualable todos los bailarines caían, golpeando con su cuerpo contra el agua y como elásticos se levantaban y seguían corriendo. Me impactó la obra, pero más me sacudió el cerebro, ver muchos espectadores, que “vieron “el espectáculo con sus celulares encendidos. Grabaron y grabaron todo, de principio a fin, se tomaron cientos de selfies, eran tantas las luces de los celus, que era imposible aún sin observarlos, ignorar que estaban y lógicamente rompían el clima del teatro. Nunca entendí como pudieron ser parte de esa obra con un celular como retina.

¿Será que fueron a " ver” la obra? ¿O fueron a mostrar en todas sus redes sociales que fueron a verla? O mejor dicho mostrar que: asistieron al espectáculo.

Pensé tanto en esa noche, por varios días, di tantas vueltas en mi mente, se me venían flashes de días alucinantes de playas con más luces de selfies con sonrisas pintadas, que olas.

Sigo viajando en mi memoria y cada persona frente al mar, mirando hipnotizada su celular.

En la calle, en la nieve, en el avión, en la vida, todo pasa por la cámara, después irá a instagram, tik tok.......la lista es larga.

Cómo se llama esa adicción, la que compite con cualquier droga, o juego?... nomofobia.

Gran parte de la humanidad la padece pero es silenciosa y aceptada cuasi amablemente. Recién ahora la OMS la considera una patología, con los mismos síntomas de abstinencia si no tenés tu celular, que un adicto a las drogas sin ellas.

Genera tanta dopamina un like, como Adrenalina y cortisol un mal comentario.

Y si te ignoran, el dolor es tremendamente fuerte pues impacta en la zona del rechazo= pulsión de muerte.

Hoy es asi. Vivimos en un cibermundo. ¿Somos nosotros, o somos un alter ego, jugando a pertenecer a un juego en línea? ¿Nos creemos ese personaje? La cosa es destacar y ser aceptados a cualquier precio. Nos perdemos de nosotros mismos, ya ni nos reconocemos, somos como queremos que nos vean y vemos para que nos vean lo que vemos.

Esta tan naturalizado, que una de mis pelis preferidas, Relatos Salvajes, en la escena del casamiento, la novia llama en su boda, por celular, a quien fuera la amante del novio. ¿Qué hace una novia en su fiesta con su celular?🤔 Aclaro que habían fotógrafos!

Como todo tiene sus dos caras de la moneda, las redes nos brindan tanto! Ver a nuestros seres queridos, compartir con alguien que no está con vos, ver como crecen sus hijos, conocer lugares, aprender y mucho más! Claro que en su justa medida.

La otra cara es que en extremo, nos saca del momento, de ser consientes del instante, de sostener una charla hablada acompañada por los ojos, los aromas y la atención plena en ese momento sin interrupciones cada rato de mensajes, selfies, llamadas.

Imparable, la tecnología cada vez nos hace más adictos.

Nomofobia, día a día se vuelve más poderosa y difícil de frenar.

La autora es Licenciada Psicología especializada en Sexología y Cuidados Paliativos.