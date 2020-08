Cómo impactan los juegos y juguetes en el desarrollo de la personalidad y habilidades de las infancias

Llega el Día del Niño - o mejor de las infancias- y la habitual invitación a la compra de regalos, en particular de juguetes para los más pequeños. Al recorrer las góndolas puede apreciarse que persiste una oferta que propone mayormente productos asociados al género: es decir destinados específicamente a niños o niñas y en ese marco asociados a estereotipos de género. No falta la cocinita con la foto de una nena ni los autitos con un varón entretenido. Tampoco falta en muchos padres una predeterminación de lo que puede hacerse y lo que no a través del juego. Pero ¿qué impacto tiene esto en el desarrollo de su personalidad y sus elecciones futuras?

Especialistas consideran que estos modelos reproducen estereotipos y delimitan conductas, que además, cuando crezcan, marcarán elecciones con consecuente limitación de la libertad individual.

Desde la agencia Grow realizaron una encuesta para conocer las experiencias de quienes recorrieron jugueterías para sorprender a los niños y niñas de la familia.

Allí 78,6% de las personas encuestadas respondió que los juguetes están divididos para niña y niño y el 85,7% sostuvo que los empleados a la hora de asesorarlos, preguntan si el juguete deseado es para nene o nena. “Estos números muestran claramente que los avances en materia de diversidad de género y la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, no llegaron ni a las personas que diseñan juguetes, ni a quienes los venden”, remarcó en el informe Marisol Andrés, miembro de la agencia.

La organización destaca que los resultados coinciden con otros estudios realizados con el mismo objetivo, que relevaron que en su gran mayoría los juguetes para nenas están vinculados a la maternidad, a la belleza y a las tareas de cuidado, mientras que los de varones focalizan en la aventura, la fuerza, el deporte y la violencia

“Lo primero que hay que decir es que los juguetes no tienen sexo”, remarcó la psicóloga y educadora sexual, Alejandrina Román.

Explicó que el juego es muy importante en el proceso de creación de la identidad de género, una construcción subjetiva que da la cultura, y que los juegos y juguetes para un determinado segmento marcan y limitan.

“Esos estereotipos, unidos a mensajes que pueden llegar por ejemplo desde el colegio, determinan elecciones de carreras y el desarrollo de habilidades en niños y niñas y que a futuro puede impactar en elecciones ocasionales que pueda tener una persona, si esto es confirmado por el adulto es peor porque es una limitación que se impone a una persona y que determina el desarrollo de su personalidad”, apuntó.

Por otra parte explicó: “los juegos de rosa y celeste confirman que algo no es apto para un niño o una niña, en este momento por el mundo en que vivimos se debe tener equidad y todos estar habilitados para cualquier situación, lo que no determina el juego ni el sexo”.

Sin imagen inclusiva

En la encuesta mencionada el 92,9% de los participantes expresaron no haber visto juguetes inclusivos, es decir que muestren en el packaging familias diversas, niños y niñas con alguna discapacidad, u otros. Por otra parte, el 64,3% respondió que hay pocos juguetes (menos de 10 según el informe) ofrecidos sin distinción de género. “La familia tradicional y la heteronormatividad siguen mandando a la hora de comercializar productos para las infancias”, remarca.

“Para terminar con la inequidad de género y la violencia contra las mujeres y minorías sexuales es fundamental enseñar desde la más temprana infancia que los juguetes sólo son juguetes y los colores sólo colores. Ni de nena ni de nene. Ni rosa para nena ni celeste para nene”, subraya. Para quienes trabajan el tema las infancias deben crecer sin estereotipos de género que limiten sus trayectorias personales.

Estereotipos que quitan libertad

Pero además, los estereotipos muchas veces se trasladan a la forma de jugar, a lo que se permite o no, a la elección de quienes deciden qué regalar o qué juego propiciar.

“Darle la posibilidad de elegir a cada niño y niña con qué jugar, es una variante para que no inculquemos estereotipos”, proponen desde Grow.

En otra encuesta que realizaron, con mayoría de participación de mujeres ya adultas, preguntaron si alguna vez en la infancia quisieron jugar al fútbol y no los y las dejaron. El 43% respondió que sí.

Según el Global Early Adolescent Study, estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, los comportamientos arraigados en roles de género ya se encuentran bien establecidos en los niños cuando tienen entre 10 y 11 años de edad. Por lo que los juguetes que utilizan, los libros que leen, los programas que ven, van configurando su personalidad, y si el contenido que consumen está plagado de sexismo, es difícil que ellos no lo asimilen.

Recomendaciones

La campaña inglesa “Let Toys Be Toys” promueve que los juguetes y los libros infantiles sean promocionados sin distinción de género.

En ese marco aporta algunas recomendaciones para quienes están vinculados con la crianza tendientes a no limitar los intereses de las niñas y niños:

1-Empoderá a tu niñx para valorar y respetar su propio cuerpo y el de lxs demás.

2-Buscá buenos modelos de mujeres y varones en tu vida y la de tu niñx.

3-Dale para elegir todas las opciones de juguetes, ropa y colores.

4-No asumas el género de otras personas.

5-Facilitá y fomentá las emociones, incluso llorar.

6-Intercambiá los pronombres de género en los libros infantiles.

7-Mostrale relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

8-Alentá a tu hijx a que tenga amigxs varones y mujeres.

9-Desafiá los prejuicios y discutilos con tu hijx.

10-Enseñale que el trabajo doméstico es importante y que puede ser divertido.

11-Enseñale que las tareas de cuidado son importantes y divertidas.

12-Nunca uses “niña” como un insulto o una amenaza.

13-No le hagas un comentario a una niña que no le harías a un niño.

14-Mostrale cómo lidiar con conflictos de formas no violentas ni agresivas.

15-No hagas parecer atractivas a las armas en juguetes, ropa o juegos.

16-Evitá programas de TV con fuertes estereotipos de género.

17-Facilitá y fomentá el juego corporal y la expresión.

18-Mirá a mujeres haciendo deportes, incluyendo a los deportes de equipo.