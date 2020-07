Cómo funcionan los micros desde hoy y quiénes pueden circular por la vía pública después de las 23:30

Desde las 0 de hoy están vigentes en la provincia las nuevas restricciones anunciadas el lunes por las autoridades del Gobierno de Mendoza, referidas a la circulación por la vía pública y a la intención de desalentar la presencia de gente en la calle para intentar frenar la transmisión de coronavirus. Ya publicadas en el Boletín Oficial, las medidas más inmediatas tienen que ver con la restricción para circular en la vía pública después de las 23:30. Y, de la mano con este objetivo base, la limitación de los horarios de funcionamiento del Mendotran.

Controles y exceptuados

Más de 2.500 efectivos policiales ha dispuesto el Ministerio de Seguridad, y ya están abocados específicamente a controles para restringir la circulación en la vía pública después de las 23:30. Desde este martes, únicamente estarán autorizados a circular -caminando o en cualquier vehículo- por las calles mendocinas aquellos trabajadores esenciales -que cuenten con la autorización correspondiente- o aquellos ciudadanos que estén en una situación de urgencia y emergencia.

Trabajadores de salud -ya sean del sector público o privado- y de las fuerzas públicas de seguridad son dos de las excepciones. Se les suman también trabajadores de medios de prensa -por ejemplo-. Y el agregado es que todos los ciudadanos exceptuados, además de contar con el certificado de circulación (el mismo vigente hasta el momento), deberán estar cumpliendo con sus funciones o en un contexto que permita deducir que está abocado a su función exceptuada.

En ese sentido, si a cualquiera de estas personas se le requiere la autorización en un control y cuenta con ella; pero el potencial escenario de estar realmente trabajando no es claro (por ejemplo, vienen muchas personas en un vehículo o hay una reunión de un grupo numeroso); el permiso de circulación no lo eximirá de la contravención. “Va a primar el sentido común. Por un lado, de los efectivos que estén a cargo de los controles. Pero también de la ciudadanía, apelamos a la conciencia de la gente. Tiene que quedar en claro que no se pueda circular, salvo para excepciones o casos emergencias.”, insistieron desde el Ejecutivo.

A los trabajadores esenciales, se suman como excepción además aquellas personas involucradas en emergencias o urgencias médicas, y también que tienen a cargo el cuidado de niños o personas mayores (siempre que se pueda demostrar que hay una urgencia que requiera su traslado). También habrá excepciones para quienes necesiten hacer alguna compra de medicamentos en farmacias.

Restricción horaria del transporte

Otro de los anuncios formulados ayer y ya vigente tiene que ver con la reducción del horario de circulación de las unidades del transporte público de Mendoza. Aunque desde la Secretaría de Servicios Públicos aclararon que no se van a reducir las frecuencias (aclaran que se mantendrán a 60% de una situación de normalidad plena), se limitará entre las 5:30 y las 23:30.

Desde el Gobierno aclararon que se trata de horarios promedio, lo que no significa que si un colectivo está circulando y se hacen las 23:30; detendrá su marcha. Esto mismo también repercutirá en el hecho de que si el último colectivo de una empresa debería salir a las 23:20, directamente no saldrá.

Esta restricción se da como complemento de la intención principal, que es desalentar la circulación.

En el caso de los trabajadores esenciales que precisen del transporte público en la franja horaria en cuestión -ya sea porque ingresan o salen de sus puestos de trabajo, sobre todo ante emergencias-, desde Servicios Públicos insistieron en que los empleadores (públicos y privados) tienen la obligación de coordinar la forma en que puedan transportarse.

En ese sentido, los taxis, remises y conductores asociados a plataformas electrónicas (como Uber) también estarán exceptuados para circular entre las 23:30 y las 5:30. Al igual que con cualquier trabajador incluido en las autorizaciones, deberán poder justificar ante un control y sin lugar a dudas que están abocados a una emergencia (entiéndase: traslado de un trabajador esencial o de una persona con una emergencia médica).

Respecto a las frecuencias, desde la Provincia aclararon que no se va a reducir; sino que simplemente se ha limitado el horario. Así las cosas, se mantendrá 60% que había sido dispuesto luego de que se diera inicio a la fase de Distanciamiento Social (aunque esta etapa se extendió solo por una semana, y luego se retrotrajo la situación).

Durante las últimas semanas se han registrado en el Mendotran poco más de 200.000 transacciones (viajes) diarios. Está muy por debajo de las 840.000 registradas durante la primera semana de clases en marzo -previo al inicio de la pandemia-; y también de las 250.000 que se contabilizaron a principios de junio, en el momento en que el Gobierno flexibilizó reuniones sociales en casas particulares.

Luego del aceleramiento de los contagios -caso 98 mediante-, se dio marcha atrás con ciertos permisos; aunque la frecuencia a 60% se mantuvo.