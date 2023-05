Cómo extender el WiFi de tu casa sin gastar mucho dinero

Es muy común que algún sector de la casa tenga peor señal de internet que otros, e incluso que el WiFi directamente no llegue a ciertos rincones. No se trata solo de dónde has colocado el módem, sino también de la intensidad de la señal, de la potencia del equipo, de las paredes y sus materiales, la distancia y muchas variables más.

Lo cierto es que hay formas de solucionar todos esos problemas para que puedas gozar de buena señal de WiFi en toda la casa y en todos los dispositivos, ya sean celulares, tablets, notebooks, Smart TV y demás.

En primer lugar, lógicamente, lo aconsejable es ubicar el router en el mejor lugar posible. La señal se distribuye de manera inalámbrica alrededor del aparato, por lo que lo ideal es colocarlo en la habitación central de la casa o, en su defecto, lo más cerca posible de las áreas donde más tiempo pases.

Para reubicar el router, puede que necesites extender el cable de fibra óptica, asegurándote que adquieras un cable de red de alta velocidad. De la misma manera, en caso de querer conectar una computadora o notebook, puedes llevar internet hasta una habitación concreta de la casa con un cable ethernet desde el router. Así podrás gozar de la máxima calidad de conexión y te saldrá más barato que cualquier otra solución.

Repetidor de señal

A todos nos pasa: hemos cambiado tanto de compañía o empresa que se nos van acumulando los routers en casa. En vez de quedar obsoletos, estos pueden servir para expandir la señal y alcanzar mayor cobertura de WiFi, siempre que el secundario disponga de WAN o pueda conectarse al router principal para ejercer de repetidor.

Si es así, puedes llevar la conexión desde un puerto ethernet del router principal con sólo extender un cable de red con la longitud necesaria. Así dispondrás de dos conexiones WiFi con las que cubrir toda tu casa: dependiendo de por dónde te muevas el móvil u ordenador se conectará a la red que ofrezca mejor calidad.

Es una manera sencilla y muy económica de cubrir todo el domicilio, ya sea de una planta como de varias. Y tienes la opción de conectar más routers mediante WAN para así cubrir una mayor superficie.

De hecho, son cada vez más los dispositivos que ofrecen esta opción de conectarse a otro punto de acceso para ejercer de repetidor de red. La conexión entre los puntos de acceso se realiza desde la configuración de los routers: debes conectar el secundario al principal. Entre los routers de operadora no está muy extendido, pero quizá el tuyo disponga de esta opción.

Reutilizar un router es una manera económica y sencilla de ampliar la cobertura WiFi sin demasiada complicación, y puedes elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades, con cable y WAN o en forma de repetidor.

Extensores de red

Últimamente, una de las formas más utilizadas es a través de un dispositivo conocido como extensor de red. Con solo googlearlo con ese nombre aparecerán cientos de equipos en venta online, desde aproximadamente $10.000 hacia arriba. Esta es la mejor opción si se decide hacer una pequeña inversión para mejorar la señal de WiFi en la casa.

Con los extensores de red el proceso de ampliar la cobertura se simplifica en gran medida ya que suele bastar con conectarlos y configurarlos de manera mínima. Eso sí, para asegurar la máxima estabilidad sin perder excesiva velocidad de descarga y de subida, lo más recomendable es elegir un buen extensor.

Estas son los dos tipos de extensor de red que hay, uno inalámbrico y el otro utilizando la red eléctrica: