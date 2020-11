Este martes inicia en Mendoza una prueba piloto para el regreso a las aulas para los alumnos de último año después de meses de virtualidad en la educación de todo el país.

Sin embargo, tanto el Gobernador como el director general de escuelas aseguraron que no se trata de un regreso a clases. “No es una vuelta a clases, es un apoyo a las trayectorias más débiles”, explicó el titular de la DGE, José Thomas.

“La red de apoyo de trayectorias débiles está en funcionamiento hace 4 meses, hoy hay apoyo de esas trayectorias en forma virtual, con lo cual el contacto con los chicos está. Lo que necesitamos, en muchos de estos casos, es una revinculación presencial y en ese punto esta semana estamos arrancando con algunos municipios, y esperamos la semana que viene o la otra, eso depende de la evolución de la curva epidemiológica, hacerlo también con las escuelas”, dijo en una entrevista para Canal 9.

“En principio es voluntario, los padres que quieran mandar a sus hijos, que se sientan tranquilos y los docentes que quieran y puedan trabajar. Hoy hemos llegado hasta este punto gracias al esfuerzo de los docentes, eso es indiscutible y ellos quieren seguir acompañando esas trayectorias más débiles desde el profundo compromiso que tienen al respecto”, dijo.

Thomas también explicó que este “apoyo de trayectorias débiles” será en principio en lugares municipales, pero la idea es que a medida que vaya mejorando la curva epidemiológica se aplique en las escuelas.

“Siempre con protocolos, grupos no más de 10, burbujas, son horarios reducidos, no son períodos de 4 horas. No es una vuelta a clases, es una revinculación presencial”, dijo. Además dijo que los docentes que quieran participar en esta revinculación también deberán asumir las clases virtuales en sus horarios normales.

“A partir del 12 de este mes se empiezan a acreditar los saberes de los chicos, los cuales hay una gran cantidad de chicos que van a dejar de tener esas clases virtuales, y van a pasar a focalizarse más en las trayectorias más débiles”, afirmó.

“Vamos a empezar con el último año, por el tema de que la unidad pedagógica de 2 años es para todos menos para el último año. Entonces, necesitamos consolidar la promoción rápidamente para aquellos que pasan de nivel. Y si la pandemia lo permite y de cómo vayamos avanzando, la idea es ir tomando a todos los demás años, pero siempre pensando en las trayectorias más débiles”, dijo.

Con el correr de las horas los docentes y padres recibirán la propuesta del gobierno escolar vía Whatsapp.

Actos de colación

Esta tarde en conferencia de prensa, Rodolfo Suárez adelantó que en la nueva etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio permitirán que los estudiantes de fin de año tengan su acto de colación.

En cuanto a este punto, Thomas explicó: “Vamos a poner a disposición de las escuelas distintos lugares públicos, por ejemplo la Nave Cultural, lugares abiertos, la idea también es tener en cada municipio distintas ofertas para que las escuelas, en un lugar ya montado con todos los protocolos, tener turnos para poder tener esa colación y no tener que adaptar a todas las escuelas a los protocolos necesarios para la colación”.