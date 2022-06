Cómo es “Aniquilación”, la nueva novela de Michel Houellebecq

Uno de los eventos literarios del año llega a su fecha. Aniquilación, la nueva novela de Michel Houellebecq, el autor francés contemporáneo más vendido, traducido y polémico, puede leerse ahora en castellano en la edición de Anagrama, su sello habitual en este idioma.

Son pocos los escritores que generan tanta expectativa como el autor nacido en la isla Reunión. Esto es así porque sus libros trascienden los marcos literarios para influir en los debates centrales de nuestras sociedades.

Cada novela suya se convierte automáticamente en un hito literario. Y esta, su octava novela, se ajusta a ese interés por cada libro que aparece: la primera edición en francés imprimió 300 mil ejemplares que ya han sido devorados. A partir del 15 de junio estará disponible en castellano y en catalán.

Ficción política

En plena campaña presidencial francesa de 2027, Emmanuel Macron –no es nombrado pero la descripción de su personaje no deja dudas de que es él– no puede presentarse a una tercera elección porque la Constitución no se lo permite. No obstante, tiene un plan: colocar un presidente-títere, un conocido presentador de televisión con ambiciones políticas, a la par que prepara su regreso para el no tan lejano 2032.

Emanuel Macron, presidente de Francia.

Aniquilación, que contiene más de 600 páginas, comienza, entonces, como un thriller político en un ejercicio imaginativo que nos sitúa en 2027.

Es la historia de Paul Raison, un asesor cincuentón al servicio de Bruno Juge, el ministro de Economía y Finanzas (según dicen inspirado en Bruno Le Maire, el actual ministro de Finanzas francés), candidato a la presidencia de la República. Su principal rival, un exconductor de televisión, tiene las encuestas a favor y se encamina a ser el nuevo presidente.

Al mismo tiempo que se da esta lucha electoral, Raison sigue de cerca unos atentados perpetrados en los cuatro rincones del planeta, retransmitidos en las redes sociales, y de los cuales las fuerzas de seguridad tienen dificultades para descifrar sus mensajes ocultos. Así, el mundo que aparece en Aniquilación es similar al mundo al que habitamos: explota un barco carguero en La Coruña, un atentado contra un banco de semen en Dinamarca y el sangriento ataque a una embarcación de migrantes en el Mediterráneo.

Aniquilación, novela de Michel Houellebcq.

Houellebecq describe un mundo en decadencia, oscuro y melancólico. Sin embargo, surgen destellos y momentos de gracia, de felicidad, apareciendo aquí y allá, en las trayectorias de sus personajes, la mayoría de las veces bajo la apariencia del amor.

El protagonista, Raison, está casado, no tiene hijos y no ha compartido nada durante años con su esposa, Prudence, excepto su despartamento en el distrito 12 parisino, donde cada uno tiene su propia habitación y su propia heladera.

Poco a poco esa relación en estado vegetativo va resucitando, reaparece el amor y la sexualidad, pero mezclados con la muerte.

La muerte y otras experiencias

Esas dimensiones de la vida aparecen otra vez en esta nueva novela del francés. Si bien ya había mostrado esta tendencia en Serotonina, aquí profundiza e indaga desde otro ángulo.

Michel Houellebecq.

Es la muerte, junto con Raison, una de las protagonistas principales. Houellebecq aborda la muerte sin el cinismo que suele caracterizarlo y nos regala una de sus mejores páginas, desde la perspectiva de una persona que llega al final de sus días.

No obstante, para el autor la literatura es un instrumento de “restitución de la experiencia humana” y por eso también encara otros temas más allá del amor y la muerte. La ecología y el boom de lo “verde”, la políticas, el desempleo, la religión y Dios, el Islam, el sexo oral, las nuevas tecnologías, la inmigración, la Unión Europea, los aceites esenciales, la eutanasia, el envejecimiento y la demografía de los países europeos, etcétera, son tocados en la novela.

Todo este conjunto de burla ácida termina ofreciendo una mirada sociológica de nuestra actualidad. Vincula y relaciona elementos que conforman nuestras vidas cotidianas y el libro tiene como resultado una novela humanista y, también, melancólica y pesimista del futuro.

Michel Houellebecq tiene un sentido agudo de la observación, un ojo para el detalle, y una honestidad en la escritura, sin adornos excesivos, que van iluminando el texto y ofreciendo, como dice él, “una alternativa al mundo”.

En definitiva, Aniquilación se asemeja a Sumisión (2015), otro libro categorizado como novela de ficción política, pero hay más que eso en esta nueva novela, estamos ante un thriller geopolítico con erotismo y melodrama familiar.

¿Por qué Houellebecq no habla con la prensa?

Aniquilación ve la luz dos años después de Serotonina y siete años después de los ataques de Charlie Hebdo. Aunque esta última no parece que vaya a crear las polémicas que surgieron con sus libros anteriores.

Acusado de misógino por el movimiento feminista y de islamófobo y racista por la izquierda, Michel Houellebecq no concede entrevistas para acompañar el lanzamiento de sus libros.

Michel Houellebecq.

Según ha explicado el autor, esta negativa se debe, en parte, a “que muchas veces los periodistas no tienen el nivel”, dijo en una conferencia en La Sorbona, despertando la hilaridad de la audiencia.

Sin embargo, concedió una entrevista en dos partes para el diario Le Monde en la que declaró que “es con buenos sentimientos que hacemos buena literatura”, y añadió:

No hay necesidad de celebrar el mal para ser un buen escritor. En mis libros, como en los cuentos de Andersen, inmediatamente entendemos quiénes son los malos y quiénes los buenos. Y si hay muy pocos malos en Aniquilación, estoy muy feliz. El logro final sería si no hubiera ningún tipo malo en absoluto. Michel Houellebecq

“Mientras tengamos un libro bueno, estamos salvados “, dijo alguna vez.