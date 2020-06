Como Dios los trajo al mundo: actores porno protagonizan un video de educación sexual

Una pareja de actores de la industrial del porno protagonizan una singular campaña de educación sexual en Nueva Zelanda que se ha hecho viral.

El video Keep It Real Online intenta concientizar a los padres sobre los niños que consumen contenidos para adultos, en internet. Además, pretende alentar a que los padres hablen con sus hijos y les expliquen que el porno no refleja la realidad, que el sexo debe ser consentido y debe existir respeto entre las parejas.

En la película los actores Sue y Derek aparecen desnudos en la puerta de una casa. Tras golpear aparece una ama de casa protagonizada por la comediante neozelandesa Justine Smith. Entonces la pareja le pide a la mujer que hable con su hijo porque acaba de buscarlos en internet y también le advierten que el pequeño suele mirarlos online con frecuencia en algunos de sus varios dispositivos.

Después la actriz porno le dice a la madre: “Por lo general, actuamos para adultos, pero su hijo es solo un niño, quizás no sepa realmente cómo funcionan las relaciones. Ni siquiera hablamos sobre el consentimiento, ¿verdad? Simplemente lo hacemos”. “Y nunca actuaría así en la vida real”, agrega su pareja.

En ese momento aparece el niño con su computadora en la mano y observa asombrado a los dos visitantes.

El video es parte de una campaña del gobierno de Nueva Zelanda que busca sensibilizar a los padres sobre los peligros que entraña internet para los niños, por la pornografía, la captación de menores para fines sexuales o el acoso.

Un vocero oficial explicó que la campaña “busca llamar la atención sobre el hecho de que muchos jóvenes obtienen su educación sexual a través de la pornografía. “Esto puede ser muy problemático para los más jóvenes a causa de los mensajes negativos que la pornografía expande sobre el consentimiento, la imagen del cuerpo, la sexualidad”.