Cómo desintoxicar el cuerpo después de un fin de semana de excesos

Come bien y con calma: está claro que comer rápido no es lo mejor, sino que es preferible comer masticando bien los alimentos. Hay que tratar de comer varias veces al día, en porciones pequeñas, y procurando incluir algunas colaciones ligeras. Por supuesto, lo ideal es elegir alimentos frescos, no ultraprocesados ni tampoco chatarra u otros comestibles parecidos.