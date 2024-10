Cómo deben cobrar los empleados este feriado puente trabajen o no

El feriado del 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural llegó con un “bonus” este año. Es que la fecha cayó sábado por lo que el gobierno nacional dispuso establecer este viernes como feriado nacional o feriado puente con fines turísticos. Eso transformó este en un fin de semana XL, para beneplácito de muchos, ya que otro tanto deberá trabajar.

En ese caso, la pregunta es cómo se cobra este día, ya que lo primero que hay que saber es que, de trabajar, corresponde un pago diferencial.

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza informó cómo deberán cobrar los empleados del sector. Aclaró que el empleado tiene la potestad de asistir o no a su trabajo. De hacerlo, deberá cobrar el día a valor normal más otra cantidad equivalente, es decir que el día se pagaría el doble. En tanto, si no asiste, señaló que no puede ser sancionado y se cobrará como un día normal.

Lo cierto es que al resto de los sectores aplicará el mismo criterio: un pago doble. Es que así está establecido en la Ley de Contrato de Trabajo N° 27.744. Allí se especifica que a los días feriados les corresponde una remuneración dominical lo que implica el pago de una doble jornada.

Por qué es feriado este viernes 11 de octubre

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural promueve la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios.

Hasta 2010 la fecha fue conocida como el “Día de la Raza” y conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América. Sin embargo, en 2010, el país, cambia su denominación por la del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dotándolo de un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.

Este cambio de paradigma implicó dejar atrás la conmemoración de “la conquista” de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de la identidad argentina.

En un primer momento, el Gobierno había confirmado en su calendario oficial de 2024 que el lunes 14 sería día no laborable -en relación al feriado del 12-. Sin embargo, días atrás anunciaron un cambio y se dispuso que hoy fuera feriado nacional. Esto en el marco de la ley 27.399 que regula el establecimiento de días feriados y fines de semana largos que habilita al Poder Ejecutivo a “fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En 2024, el Gobierno estableció tres feriados puentes. El primero fue el 1° de abril, previo al feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, luego el 21 de junio, después del Día de la Bandera y este es el tercero.