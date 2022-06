Como anfitriona de la Expo Educativa, la Ciudad brindará una amplia oferta de actividades

Se viene la Expo Educativa 2022 y, como anfitriona, la Ciudad brindará una amplia oferta de actividades. Las mismas tendrán lugar desde el 28 de junio, día del inicio del encuentro, hasta el sábado 2 de julio, al finalizar la expo.

El cronograma ha sido planeado desde la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, junto a diversas áreas de la secretaría mencionada y a Ciudad Universitaria, y ha sido definido de la siguiente manera:

28, 29, 30 de junio, 1 y 2 de julio: Stand de Ciudad U!

En este stand se invitará a adolescentes y jóvenes a participar de juegos y actividades que orienten la búsqueda de información de carreras. Además se ofrecerán desafíos, trivias y juegos para conocer la Ciudad Universitaria. Habrá sorteos y premios.

También se podrá realizar allí una preinscripción al nuevo programa de Beneficios U! (de Ciudad Universitaria) con el que, quienes lo hagan, recibirán descuentos en cursos de idiomas, innovación y tecnología, gimnasios, indumentaria, ópticas, restaurantes, bares y mucho más.

Ubicación: Báscula, Nave Cultural. Horarios: martes a viernes, de 9 a 17 y sábado, de 9 a 14.

28/06: Conversatorio

“No sé lo que quiero” / “Desorientados” / “Inicio del proceso de orientación” / “¿Quiero, debo, puedo estudiar en la universidad?

En este conversatorio participará el equipo municipal del Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional, que trabaja todos los años acompañando a jóvenes y estudiantes en su proceso de elección de carrera. Será presencial y se transmitirá por streaming.

Ubicación: Sala Verde, Nave Universitaria. Horario: 15h

29 de junio: Conversatorio

“Te cuento mi experiencia”

Al igual que el conversatorio anterior, “Te cuento mi experiencia” estará a cargo del equipo municipal del Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional, será presencial y se transmitirá vía streaming.

Ubicación: Sala Verde, Nave Universitaria. Horario: 11h

29 de junio: Charla

“De Mendoza a la NASA. La sustentabilidad de proyectos es posible”

A cargo de Julieta Porta, estudiante de Ingeniería Comercial que integró uno de los equipos ganadores del Space App Challenger -organizado por la NASA- con el proyecto “A flood or Ideas” (el cual propone estimar daños por inundaciones con información de imágenes satelitales), esta charla presencial abordará, desde la experiencia de la disertante, la sustentabilidad de diversos proyectos.

Es importante resaltar el currículum de la expositora, ya que actualmente trabaja en la formulación de proyectos que generen impacto social y es co-coordinadora de la comunidad de Quinto Impacto Mendoza. También participa en Agrojusto, un emprendimiento que fue distinguido como Best Small Business Good for All entre más de 143 países y más de 2000 emprendimientos en la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios, por impulsar un sistema para crear una cadena de alimentos más justa y eficiente.

Ubicación: Sala Verde, Nave Universitaria. Horario: 14.30h

28, 29, 30 de junio, 1 y 2 de julio: Recreación y deporte

Todos los días, la Nave Creativa ofrecerá su espacio para que, quienes se acerquen, disfruten del deporte y la recreación en turnos que irán de 10 a 12 y de 14 a 16. Entre los juegos disponibles habrá un jenga gigante, paracaídas, bádminton, esquís cooperativos y mucho más.

Además, la Nave Creativa será escenario de intervenciones artísticas de rap y k-pop dance.

Se podrá acceder a un stand en donde se ofrecerán distintas actividades destinadas a las juventudes y donde los y las participantes podrán sacarse fotos, acceder a recomendaciones para realizar un cosplay y habrá una mesa con mangas para leer y disfrutar.

Ubicación: Nave Creativa. Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.

Stands Universitarios

Además de las propuestas que acercará la Ciudad durante el desarrollo de la Expo, cada una de las universidades participantes ofrecerá información acerca de las carreras disponibles y todo lo que quiera saber el público.

Serán parte de esta edición la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Maza, la Universidad de Mendoza, la Universidad del Aconcagua, la Universidad Champagnat, la Universidad de Congreso, la UCE, los Institutos de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas y Ciudad Universitaria.