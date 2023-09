Comienza a usarse Previaje 5 pero en Mendoza aseguran que el programa ha perdido demanda

Este viernes, comienza la vigencia del Previaje 5, el programa de incentivo al turismo que propicia el gobierno nacional. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, las reservas por este medio han sido “flojas” según señalan en el sector. Todo un dato si se tiene en cuenta que por un lado, Mendoza es uno de los destinos con mayor demanda del país, mientras que por otro, en sus primeras ediciones Previaje era un verdadero boom. Incluso hasta mayo referentes del sector destacaban que era un muy buen incentivo para motorizar los viajes. Pero asimismo, diversos consultados refieren que la propuesta ha ido perdiendo interés por parte de los usuarios y que entre otras particularidades, las condiciones económicas y el contexto pre-eleccionario hacen que los consumidores se vuelvan más conservadores.

Otro aspecto, es que consideran que puede haber influido negativamente que el plazo para inscribirse fue acotado, de una semana. En tanto, hay otra variable en juego. Cuando se creó apuntó a favorecer el movimiento turístico tras la pandemia y se implementó en temporada alta. Luego, se mantuvo como una apuesta para propiciar los consumos turísticos en temporada baja pero desde este año, cuando se implementó la cuarta edición y la quinta, se ha ido desvaneciendo su impulso, en particular en esta última.

El 31 de agosto, el gobierno nacional lanzó la quinta edición del programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor de las compras relacionadas con el viaje en créditos. En el caso de personas afiliadas al PAMI, la devolución es del 70%.

La compra de los servicios podía hacerse entre el 1 y el 7 de septiembre, para ser utilizados entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre en todo el país en prestadores adheridos.

En el anuncio, el candidato a presidente y Ministro de Economía, Sergio Massa definió Previaje como “la decisión del Estado de invertir en una política para promover una actividad económica”.

Turistas comprando y paseando por la plaza Independencia de Ciudad de Ciudad Foto: José Gutierrez / Los Andes

La apuesta incluyó el último fin de semana extra largo del año, entre el 13 y el 16 de octubre, en el marco del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El crédito de la devolución, como en las ediciones anteriores, puede ser usado para nuevos consumos, sin embargo, esta vez el plazo para concretarlo también fue más acotado que en las propuestas iniciales y se podrá usar hasta el 31 de octubre.

Con Previaje 4 se pudo viajar del 24 de mayo al 30 de junio de 2023 inclusive e incluyó 3 fines de semana con feriados. Además, el crédito adquirido estará disponible hasta el 31 de octubre, es decir 5 meses después desde el inicio, a diferencia de la última edición que la deja disponible un mes. En la edición anterior, el sector turístico local advertía que la mayor parte de las reservas, para el fin de semana XXL de mayo eran por Previaje.

En baja

Carlos Martínez, presidente de la Cámara de Turismo de Valle de Uco contó que tienen alrededor de 60% de reservas para el próximo fin de semana. “Previaje no es tanto, quizás un 20%, no ha sido como el primero o el segundo, ha ido bajando la demanda por el programa, quizás porque el tiempo para inscribirse ha sido muy corto”, opinó.

“En general, fue muy flojo y no marcó la diferencia”, resumió Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza. “Fueron cinco días hábiles de venta y mi experiencia en mi empresa fue bastante frustrante en el sentido de que no tuve demanda y con los hoteles con los que he hablado, algo habían vendido pero no era lo que se esperaba ni era lo que calculábamos que podía ser”, comentó.

Y agregó a su análisis: “No podemos dejar de ver la situación del país, la situación económica y la general, además de la política. Todo eso influye y la gente lo primero que corta son los gastos que no son imprescindibles”.

Turistas en la ciudad de Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La pérdida del poder adquisitivo hace que para muchos sea necesario cuidar los gastos: o hacer una escapada se vuelve un lujo o la cercanía de las vacaciones de verano hace que se prefiera guardar fondos para esa fecha.

De todas formas, dijo que ya desde agosto se aprecia una baja en la demanda y que desde su punto de vista mucho se asocia a la incertidumbre y las expectativas en la previa de las elecciones.

Nevada tardía

A las tan apreciadas virtudes que ofrece Mendoza, como su posicionamiento en cuanto a la oferta enoturística y sus exquisitos paisajes de montaña, la última nevada tardía, considerada histórica, sumó un plus. De hecho, fue una gran oportunidad en tanto permitió extender la temporada de invierno para aprovecharla con fines deportivos o de manera recreativa . Algunos centros de ski extendieron la apertura y de hecho Las Leñas sigue abierto. Pero cómo explican allí, la conservación de la nieve está asociada al estado del tiempo y según dijo Martínez, al menos en Valle de Uco ya no queda. Pero en Las Leñas auguran estar en excelentes condiciones.

En definitiva a este fin de semana solo llegó una parte de la nieve para disfrutar y se encuentra más que nada en el sur de la provincia. Por ello, dado que la inscripción a Previaje fue anterior, solo podrán aprovechar el programa en esos entornos aquellos pocos que se atrevieron a apostar a esos destinos.

El centro de ski Las Leñas sigue habilitado y esperan estar en muy buenas condiciones para el finde.

De hecho, anticiparon a Los Andes que tienen reservas casi a pleno aunque no tanto por pre viaje. Fernando Passano, gerente de actividades de montaña del centro de ski Las Leñas refirió que años atrás en esta misma época estaban en un 70% de reservas y están casi al 100% para el fin de semana. Detalló que hasta el lunes había 6 metros de nieve en la cumbre y 1,5 metros pisados en la base. “Es prácticamente garantido llegar al fin de semana con esta cantidad de nieve”, destacó aunque dependen de las condiciones del tiempo.

Agregó que hay reservas por previaje, que la mayoría de los visitantes son argentinos aunque se suman muchos extranjeros típicos de esta época. “Vamos a tener un cierre con bombos y platillos con el valle de lleno”, subrayó entusiasta.