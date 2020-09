Comercios no esenciales no podrán abrir el lunes en Mendoza

Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, punteó cada una de las medidas que rigen desde el domingo 20 desde las 16, hasta el martes 22 a las 5.30 de la mañana en donde se restringe la circulación de personas en toda la provincia.

De esta manera, hay cambios en horarios y aperturas de algunos comercios también en todo el territorio provincial:

-Restaurantes y cafés: funcionarán hasta el domingo a las 16 como lo venían haciendo, es decir con reserva previa y mesas en la vereda con hasta 4 personas en cada una. No habrá nuevas habilitaciones municipales para esta modalidad. Desde el domingo a las 16 y hasta el martes, permanecerán cerrados.

-Supermercados: están dentro de la categoría de abastecimiento de alimentos, por lo tanto abrirán como lo vienen haciendo. Lo mismo sucede para los almacenes de cercanía.

-Farmacias: atenderán con normalidad.

-Comercios minoristas de cercanía que no provean alimentos: desde el domingo a las 16 y hasta el martes, no podrán abrir sus puertas. Esto comprende a las actividades no exceptuadas, como puede ser una zapatería o un local de indumentaria. Podría interpretarse que al ser de cercanía pueden abrir, pero no es así.