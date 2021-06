Comerciantes piden suspender la atención según DNI por una semana en la previa del Día del Padre

El domingo 20 de junio se celebra, además del Día de la Bandera Argentina, el Día del Padre en todo el mundo. Independientemente del histórico debate sobre si en Mendoza y en el país corresponde celebrarlo en agosto -hay una ley que establece que se celebre el 24 de agosto, cuando cumpliría años Merceditas de San Martín (hija del Libertador)-; lo cierto es que el festejo de junio está incorporado en todo el mundo. Y también en Mendoza y en Argentina.

Comerciantes de la Ciudad de Mendoza pidieron que se suspenda la atención por DNI entre el 14 y el 19 de junio. Ignacio Blanco | Los Andes

Por esto mismo es que los comerciantes de Mendoza se han organizado en un pedido concreto: que se suspenda la atención según el último número del DNI en Mendoza, durante la semana próxima. Según explicó el presidente de la Cámara Empresaria, de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys), Adrián Alín; el lunes pasado hicieron llegar el pedido a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para que, desde la comuna, eleven el pedido al Ejecutivo provincial. Concretamente piden que entre el lunes 14 y el sábado 19 de junio se suspenda la vigencia de la medida que establece que los clientes deben ser atendidos en los comercios según la terminación de su DNI (lunes, miércoles y viernes pueden comprar quienes tienen su documento culminado entre 1 y 5; mientras que martes, jueves y sábado están autorizados quienes tengan terminación entre 6 y 0).

“La idea es que a partir del lunes que viene, y por una semana -aprovechando la víspera del Día del Padre, no se rija la atención por el DNI. El Día del Padre es una fecha especial, y en los días anteriores la gente pasea, mira vidrieras, compara y elige el regalo a último momento. Por eso hemos hecho el pedido al intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez”, destacó Alín a Los Andes; quien resaltó que el mismo modelo de carta con esta solicitud han enviado las cámaras de comercio de todos los departamentos mendocinos; y también a nivel provincial.

“Hemos hecho el pedido para que se extienda entre el 14 y el 19 de junio, y lo hicimos en un ámbito donde siempre hemos acompañado los protocolos sanitarios y las medidas del Gobierno para frenar los contagios y la circulación. Pero, como hemos dicho desde el principio, el comercio no contagia. Y atendemos todos los protocolos desde siempre. para sostener los comercios y el empleo de quienes allí trabajan y sus familias”, agregó el presidente de la Cecitys.

El aguinaldo

A la proximidad del Día del Padre, se suma otro aspecto que motiva aún más el pedido de los comerciantes: el aguinaldo que cobran a mediados de junio aquellos trabajadores con relación de dependencia. El Gobierno anunció que el viernes 18 de junio se cobrarán el aguinaldo. Y los comerciantes esperan que este cobro también se refleje en las compras y ventas por el Día del Padre.

Los comerciantes quieren aprovechar las ventas por el Día del Padre y el cobro del aguinaldo. Orlando Pelichotti | Los Andes

“Los bancos han hecho promociones para el Día del Padre hasta el fin de semana y, como el aguinaldo se cobra el 18; hemos pedido que se elimine la atención por DNI hasta el sábado 19. Otra ventaja de eliminar esa restricción durante esa semana es que evitás aglomeraciones también los días que le toca a uno u otro. No queremos contraponer al consumidor con el empleado, que tiene que avisar que no le corresponde entrar. Eso lleva a que se armen discusiones, porque muchas veces el consumidor no entiende que no es su día y si se lo atiende, le puede costar el trabajo al comerciante. Son las normas y hay que cumplirlas”, se explayó Alín.

Además, destacó que son optimistas de cara a las ventas por el Día del Padre. “Siempre tenemos expectativas en referencia a fechas especiales, el optimismo siempre nos vuelve a crecer. Se renueva siempre, y es lo que nos mantiene hace tantos años”, concluyó Alín.