Comerciantes mendocinos están preocupados por las nuevas restricciones y la “semi fase 1″ durante 9 días

Mendoza adherirá a las fuertes restricciones anunciadas anoche por la Nación; que regirán a partir de este sábado y que tendrán vigencia hasta el 31 de mayo. Recientemente se conocieron los detalles de las nuevas restricciones en la provincia, y algunas generan algo de preocupación entre los comerciantes mendocinos y las cámaras que los agrupan. Y es que, entre otras cosas, el presidente Alberto Fernández anunció que en aquellas jurisdicciones con situaciones más críticas -prácticamente están incluidas las ciudades principales de todo el país-, la circulación quedará restringida todos los días entre las 20 y las 6; al tiempo que se estableció que los comercios “no esenciales” podrán trabajar hasta las 19, aunque únicamente con atención puertas afuera o en espacios al aire libre.

Algunos referentes de las cámaras adelantaron que hay comerciantes dispuestos a no acatar las nuevas medidas. Los Andes

El reciente anuncio del Gobierno de Mendoza especifica que los comercios “no esenciales” podrán continuar abiertos, aunque -al igual que bares y restaurantes- podrán funcionar hasta las 18; mientras que los servicios de delivery de comidas podrán funcionar hasta las 23.

Estas medidas -en particular- son las que más preocupan a los trabajadores y empresarios de los diferentes comercios de Mendoza. Y es que si bien coinciden en que es fundamental que se adopten nuevas medidas para intentar frenar la acelerada circulación del Covid-19 en medio de la segunda ola, saben que la situación cotidiana volverá a tornarse cuesta arriba.

Preocupación

“Estábamos comenzando a impulsar una campaña para que los comerciantes embanderaran sus locales con la bandera argentina para el 24 y 25 de mayo y con el lema ‘el comercio no contagia’ , pero ahora no sabemos si podremos abrir. Desde el sector no queremos cerrar, queríamos evitar el cierre”, destacó el presidente de la Cámara empresaria de comercio, industria, turismo y servicio (Cecitys) de Mendoza, Adrián Alín. El referente destacó, además, que con esto se pondrá más hincapié aún desde la cámara la adhesión en la implementación del horario de comercio corrido; aunque destacó que este cierre casi total por 9 días dificultará el panorama.

“Entendemos que el Gobierno de Mendoza adhiera a la disposición nacional por un tema sanitario y sabemos que es un tema difícil. Pero tampoco Mendoza es el Área Metropolitana de Buenos Aires. Ya no soportamos más la situación, hay comercios que no quieren cerrar y han adelantado que no van hacerlo, pese a las restricciones ; lo que va a ser un problema. Porque, además, se aproxima el pago de aguinaldo y de sueldos, y se nos va a hacer muy difícil”, advirtió Alín.

Si bien Mendoza permitirá a los comercios considerados "no esenciales" abrir, solo podrán hacerlo hasta las 18. Jose Gutierrez | Los Andes

En una sintonía similar se expresó el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto; quien consideró que se podría haber evitado llegar a este nuevo extremo si se hubiesen hecho las cosas bien desde el primer momento. “ Todos los trabajos son esenciales , todos los trabajadores tienen estómago, apetitos y familias; y todos los trabajadores tienen necesidad de comer. Al restringir la circulación, es muy triste esa situación para quienes no son considerados ‘esenciales’. Y la gente está desesperada”, se explayó.

El titular de la UCIM consideró como algo positivo que el gobernador Rodolfo Suarez haya adherido a las disposiciones nacionales y se haya mantenido una unidad de criterio; aunque agregó que eso no alivia la crítica situación. “Entendemos que la pandemia está haciendo estragos y que está azotando a la población argentina. Pero en otras partes del mundo han hecho las cosas como tenían que hacerse, y no han llegado a un segundo cierre total. En Argentina se han hecho las cosas muy mal”, destacó en tono crítico.

“Ahora, nosotros vemos que ya veníamos mal; y con esto vamos a estar peor. Los hoteles están vacíos; los comercios, cerrados. Lo que nos preguntamos es cómo fue que llegamos a este estado de situación. ¿No era que el año pasado el presidente dijo que en enero la mitad de la población iba a estar vacunada?. Vemos que no hay buen manejo del plan de vacunación, Argentina no tiene vacunas y es un grueso error”, acotó el presidente de la UCIM.

El pedido que harán

Alín, de la Cecitys destacó que con esta restricción para aquellos comercios que no sean considerados “esenciales” -y que deberán cerrar a las 18-; solicitarán al Ejecutivo provincial que se restrinja también a supermercados e hipermercados para que únicamente vendan productos esenciales. “Ante esta situación, queremos que no haya competencia desleal con los híper y supermercados, Por eso, si nos cierran a los comercios, vamos a pedir que estos establecimientos solo vendan comestibles”, destacó el empresario.

“Sería importante que los gobiernos tengan en cuenta que el sector que más aporta al PBI -27,1%- y el que más trabajo da es el de comercio y servicios. Nunca podemos lograr un subsidio, nunca podemos llegar a nada”, advirtió Alín, quien también cuestionó la discriminación entre trabajadores “esenciales” y “no esenciales”.

Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo, y Servicios de Mendoza.

Por su parte, Ariosto, de la UCIM, también adelantó que no sabe si todos los comerciantes podrán hacerle frente a la situación y si acatarán el cierre. “El año pasado, con 128 infectados diarios, hubo una cuarentena de un año. Ahora cerramos con 40.000 casos diarios; la gente descree que vayan a ser solo 9 días. Te dicen que van a ser 9, y luego son 18. Es como con el cierre a exportaciones al campo: dijeron que que iban ser por 10 días y fueron 10 años”, agregó.

La situación de bares y restaurantes

Las nuevas disposiciones para Mendoza establecen que, presencialmente y con atención en el lugar (en modo take away); los locales gastronómicos cierren a las 18 horas. No obstante, aclara que aquellos que cuenten con servicio de delivery podrán trabajar hasta las 23.

“Está claro que la hotelería y el turismo son las actividades más afectadas. Para estas restricciones se toman 9 días, de los cuales hay 2 sábados y 2 domingos, 2 feriados; o sea, 6 días. Y son los días en que más trabajamos nosotros, las otras actividades no trabajan. De hecho, antes de las las restricciones habían sacado el feriado del 24″, destacó por su parte el empresario gastronómico Fernando Barbera.

Desde su experiencia, consideró que es un grave error que se vea a estos rubros como un sector de ocio y entretenimiento y no como un sector económico de mano de obra intensiva, que es lo que realmente son.

Bares y restaurantes podrán trabajar hasta las 18, mientras que los deliverys podrán funcionar hasta las 23. Nicolás Ríos | Los Andes

“Estamos de acuerdo en que las restricciones las maneja Salud y nos alineamos a esas necesidades. Pero bueno, entonces bajen los impuestos y den créditos. En gastronomía, los créditos han sido cerrados. Hasta ahora estábamos trabajando con ingresos de 40% -teniendo en cuenta el 50% de la capacidad permitida y hasta las 23:30 que se permitía-. Y ese 40% alcanzaba prácticamente para cubrir el valor de mano de obra. Pero proveedores (materia prima), servicios e impuestos no se podían pagar. No quiero ni imaginar cómo será ahora”, se explayó Barbera.

Para el referente del rubro gastronómico en Mendoza, el desenlace será más apocalíptico todavía. “¿Qué va a pasar? Que aquel que tenga empleados formales y que tiene que pagar todos los aportes va a fundirse. Y va a subsistir el que tiene empleados informales”, enfatizó Barbera.

Entre algunas medidas alternativas que propuso, resaltó que sería interesante que a las empresas de este rubro se les reduzca el IVA a la mitad, “como ya se hizo en otros países”.

“Las empresas se funden, y los empleados quedan en la calle”, concluyó.