Comenzó la Fiesta de la Ganadería y el público volvió a llenar el predio ferial después de dos años

La primavera helada que se vive por estos días no importó, el calor de la gente fue suficiente para elevar la temperatura y disfrutar de un clima netamente festivo. La 40 edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería abrió la tranquera en la noche del miércoles y miles de visitantes volvieron a recorrer y colmar el predio ferial en General Alvear.

“Nos jugamos mucho para tratar de ver el futuro, nos asesoramos y arriesgamos trabajo y dinero, para llevar adelante la organización de esta fiesta y más cuando Alvear estuvo tan complicado a causa de la pandemia, pero la moneda cayó del lado correcto y hoy inauguramos esta fiesta que es tan linda” dijo Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio.

Cortaron las cintas y la gente volvió a recorrer el predio ferial después de dos años.

Como es costumbre, el orador del acto de apertura de la Fiesta fue el intendente alvearense. En esta oportunidad el Walther Marcolini dejó todo tipo de anuncios para que se conozcan por boca del gobernador Rodolfo Suárez y se limitó a hacer un repaso por los logros conseguidos además de poner en alto el esfuerzo que implicó llegar hasta el corte de cintas que dio comienzo a una neuva feria ganadera.

“Pensar que hoy podamos estar inaugurando, con este marco de gente hace que estemos viviendo una verdadera fiesta y eso es bueno para nuestra economía y bueno para nuestra sociedad, además la fiesta nos proyecta nuevamente y nos pone en el escenario Nacional”, resumió Marcolini.

El intendente Walther Marcolini en la apertura de la Fiesta de la Ganadería.

Si bien el jefe comunal no anticipó ningún anuncio no perdió la oportunidad de criticar decisiones nacionales que impactaron de lleno en el sector productivo y en particular en la ganadería.

“Estamos decididamente en un camino que no tiene vuelta atrás, que es incorporar tecnología al sector productivo para conseguir mayor productividad y para conseguir mejores rendimientos, pero cuando a uno le cambian permanentemente las reglas de juego, cuando le ponen cupos o le frenan, es muy complicado. En un país que tiene muchos problemas en su balance de pago y que necesita generar divisas hay medidas que no se entienden”, afirmó.

“Desarrollar un mercado externo cuesta mucho y perderlo no cuesta nada. En un contexto en que nos cueste mucho avanzar y salir adelante nosotros esperamos, por el bien del país, que esto se pueda ir modificando y ojalá la fiesta sea un momento de ese encuentro, de ese debate, de un debate sano, pero un debate que es necesario que se de en el país”, continuó Marcolini.

Por último el intendente sureño sostuvo que “la fiesta es una gran vidriera a la política nacional y abogamos también porque se puedan corregir medidas de política económica que terminan afectando al sector productivo y que hace falta que traigan tranquilidad y previsibilidad”, continuó Marcolini.

El miércoles abrió la tranquera la Fiesta de la Ganadería en Alvear.

Los pedidos del sector productivo

Ante lo que será el almuerzo oficial de la Fiesta el próximo sábado, en el que recalarán las autoridades provinciales en masa con el gobernador Suarez encabezando la comitiva, y también figuras de relieve nacional tanto del sector productivo como de la política, el titular de la Cámara de Comercio aseguró que “espero mostrar la tenacidad y la posición que tiene siempre el sector productivo, que es de no rendirse”.

“Las últimas decisiones del gobierno nacional nos dio motivos para salir a reclamar. Se atacó mucho al campo y se debe entender que los tiempos de la política no son los tiempos de la producción. Una mala medida implica dos años para recomponerse. Por ahí va a pasar el eje del mensaje”, indicó Andrés Vavrik.

