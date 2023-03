Comenzó la campaña de vacunación antigripal en Mendoza: quienes tendrán prioridad

Adelantada, igual que el año anterior, se lanzó la campaña de vacunación antigripal en Mendoza. Y con ello, se definieron los grupos que tendrán prioridad para recibirla y quienes, pese a estar incluidos en población de riesgo, deberán aguardar un poco más.

Este mediodía la ministra de Salud, Ana María Nadal, realizó el acto de lanzamiento oficial desde el hospital pediátrico Humberto Notti.

Sucede luego de que Nación enviara las primeras dosis y a tono con el lanzamiento para todo el país de la campaña. Sin embargo, algunas provincial habían empezado hace unos días.

La ministra detalló que en este primer envío han llegado casi 29.400 mil dosis de vacunas para adultos no adyuvantadas y casi 40 mil dosis pediátricas. Las adyuvatadas son las destinadas a adultos mayores de 65 años y esas aun no han ingresado. Por eso, por el momento, este grupo no ha sido habilitado para la inoculación, lo cual se hará ni bien ingresen.

De este modo en función de la disponibilidad se han dispuesto los segmentos priorizados dentro de los grupos de riesgo.

Nadal explicó que se ha planificado la campaña en función de las dosis que hay y haciendo segmentación de los grupos. Así, dijo que ya se ha comenzado con los trabajadores de la salud, a quienes se va a vacunar en toda la provincia en hospitales y centros de salud como grupo de riesgo y expuesto. También esta instancia está dirigida a personas gestantes o personas en puerperio de hasta 10 días.

Pero además se incluyen niños: el grupo de 6 a 24 meses completo y de 2 a 3 años que tengan alguna comorbilidad o situación de riesgo.

Cabe recordar que la vacuna es de aplicación gratuita para estos segmentos y se recibe sin necesidad de contar con indicación médica. Además, puede co-administrarse con cualquier otra vacuna, incluso la de Covid. Están habilitados todos los vacunatorios de los centros de salud y hospitales.

“Estamos esperando la vacuna adyuvantada que es una vacuna con un refuerzo para ayudar a la inmunidad en las personas mayores de 65 años, no ha ingresado aún a la provincia, estamos esperando fecha de ingreso y a partir de la llegada las personas mayores de 65 años se van a poder acercar a los lugares de vacunación y a otros que para ese efecto vamos a disponer y comunicar”, explicó y subrayó: “Al dia de la fecha no está habilitada la vacunación para las personas mayores de 65 años”.

Adelanto de la campaña

Es el segundo año que se adelanta esta campaña con la intención de lograr más protección en la población objetivo, grupos de riesgo para desarrollar cuadros más graves, y en un contexto en el que se busca atenuar el impacto dada la circulación concomitante con el virus que provoca Covid y otras respiratorias, más a medida que se instale la temporada fría. De hecho, el año pasado, la circulación de influenza se anticipó y se corrió un par de semanas el inicio, que en 2021 había sido en abril. Esta vez, con una circulación también atípica que se extendió hacia la primavera, también llega unas semanas antes.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños y niñas pequeños, personas gestantes y personas con factores de riesgo.

Nadal explicó por qué se decide adelantar la campaña: “Dados los tres años de pandemia ha cambiado un poco la circulación viral y cómo circulan los virus respiratorios en la provincia y el país entonces, de cara al invierno, el adelantamiento permite esperarlo con mayor inmunidad porque el año pasado se nos adelantaron algunos picos de gripe”.

Señaló que el aumento de enfermedades respiratorias en la época fría es lo habitual pero dijo que el Covid fue “bastante distorsionador” de la circulación de enfermedades respiratorias. En definitiva, la intención de las autoridades es llegar con buena cobertura.

“Llamamos mucho a la vacunación fundamentalmente a las personas mayores de 65 años, porque todo este proceso de generar inmunidad previa ayuda a esperar de mejor manera los brotes de enfermedades respiratorias”, apuntó.

En tanto, Iris Aguilar, directora del Inmunizaciones, señaló a Los Andes: “En gripe también se vacuna en el sector privado, la intención del sector público es mejorar año a año, veníamos aplicando 250.000 dosis y el último año fueron 275.000 por lo tanto la meta siempre es al menos igualar y en el mejor de los casos superar el anterior”.

Refuerzo Covid

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación recordó que, en forma simultánea, continúa la estrategia de vacunación contra la Covid-19 para todas las personas de 6 meses en adelante. Todas aquellas personas cuya última dosis de vacuna de refuerzo contra esta infección hubiese sido aplicada hace 4 meses o más, puede aprovechar la oportunidad y recibir ambas vacunas el mismo día.

Sobre este punto, la ministra Nadal explicó que se va a trabajar con los efectores de salud para que si la gente se acerca y tiene cumplidos los 4 meses de intervalo entre dosis se coloque la vacuna Covid bivalente.

Cabe recordar que la vacuna antigripal no previene el Covid-19 ni resfríos, catarros o anginas.

Se coloca a los grupos de riesgo para evitar las complicaciones graves y eventualmente mortales de la gripe.

La campaña anterior los grupos priorizados en Mendoza fueron:

-Mayores de 65 años

-Embarazadas, en cualquier momento de la gestación

-Puérperas hasta 10 días después del parto (si no se vacunaron durante el embarazo).

-Niños de entre 6 y 24 meses inclusive.

- Personas menores de 64 años con las siguientes enfermedades respiratorias asociadas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, asma moderada y grave en años previos.

-Personas con comorbilidades.

Basta esperar el anuncio de la habilitación para el resto de estos segmentos que no se incluyeron en esta etapa iniciada hoy.