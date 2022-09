Ciudad de Mendoza respira el mejor teatro de la provincia

Los espacios culturales de la capital reciben a grandes artistas para presentar obras de teatro locales, nacionales e internacionales. De esta manera, la Ciudad de Mendoza se reafirma como Ciudad cultural.

Por un lado, el Teatro Mendoza es considerado uno de los más modernos de la Argentina. Durante la gestión del actual gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, como intendente de la Ciudad, se restauró y refaccionó por completo. Los mendocinos siempre lo consideraron un lugar emblemático y por eso fue rescatado con tecnología de última generación; más butacas; iluminación y equipos eficientes para que vecinos y visitantes lo disfruten por completo.

Por otra parte, el Espacio Cultural Plaza Independencia compuesto por el Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM), el Teatro Municipal Julio Quintanilla y la Biblioteca Ricardo Tudela, fue recuperado totalmente durante la gestión del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. El fin: poder disfrutar de un lugar moderno, inclusivo y de calidad.

Desde su creación, el Quintanilla se ha convertido en una de las principales salas de la Ciudad de Mendoza que alberga propuestas artísticas de música, teatro, títeres, danza y espectáculos multimediáticos de todos los géneros. Su estratégica ubicación en el centro de la Ciudad de Mendoza, lo convierten en el complemento ideal del MMAMM en pleno corazón mendocino.

El Teatro Julio Quintanilla tiene por objeto brindar un espacio de difusión de las expresiones artísticas de la Ciudad de Mendoza. Además, alberga producciones y espectáculos artísticos de otros puntos del país y el mundo.

Septiembre 2022: respirá cultura en la Ciudad de Mendoza

En cada uno de estos espacios se desarrollará una programación teatral especial durante septiembre de 2022. A continuación te contamos. Agendá y sé parte de la Ciudad cultural.

Teatro Mendoza

Viernes 2, 21 h; sábado 3, 22 h; domingo 4, 18 h.

Drácula, el Musical. Entrada: platea baja $6000; palcos altos $5000; platea alta $5000; pullman $4000. Adquirí tu ticket en www.entradaweb.com. Vuelve uno de los musicales argentinos más importantes. Escrito y dirigido por Pepe Cibrián y Ángel Mahler. En esta versión, gran parte del elenco original estará protagonizando los roles principales, tales como Juan Rodó (Drácula), Cecilia Milone (Mina Murray) y un gran elenco. Más de tres millones y medio de personas han visto el musical, en Argentina, Brasil, Chile y España. En abril de este año volvió al escenario donde se estrenó: el mítico Luna Park. La producción promete superar a la original. El elenco será de 25 artistas entre actores, cantantes y bailarines. Será, sin duda, un festejo lleno de emoción.

Viernes 16

″Las Gargantini”. 21.30 hs. Entrada: $1000 a través de www.entradaweb.com. Una casona de Maipú, a finales de la década del ‘50, es el escenario de esta historia familiar. Un clan de mujeres se unirá en círculo y serán sus miserias, sus engaños, sus mentiras, sus esencias, las verdaderas homicidas. Una comedia original, donde liberarse puede ser un crimen. Protagonizada por Rodrigo Calderón, Pedro Contreras, Exequiel Sosa, Víctor Agüero, Carlos Romero y Federico Castro. La comedia entrelaza secretos, engaños y ambiciones de una familia muy particular en la sociedad mendocina de los años cincuenta. “Las Gargantini” propone un relato singular atravesado por la comicidad, la ironía y los recursos interpretativos de los actores, quienes encarnan a este grupo de mujeres oscuras y aparentemente normales, que desvelarán sus miserias y revelaciones.

Sábado 17

″Despojo, una comedia familiarmente bipolar”. 21 hs. Entrada: palcos altos $2600; plateas bajas $2400; plateas altas $2200; pullman $2000. Adquirí tu ticket en www.showstickets.ar. Una madre bipolar, dos hijos, un amor y una enmarañada relación. Una muerte, tal vez dos. Una ausencia. ¿En que nos convertimos cuando vivimos en mentiras Los secretos salen a la luz tras la muerte del Dr. Rausch y en medio de idas y vueltas, confesiones y pérdidas materiales, la culpa se come la casa familiar más rápido que las ratas. Con Esther Goris, Bárbara Velez, Fabio DiTomaso y Mauro Francisco. Dirección: Diego Rinaldi.

Sábado 18

″Bairoletto, Bandido rural”. 20.30 hs. Entrada: $700 a través de www.entradaweb.com. Obra nacida en 2014 como una creación colectiva del elenco “De Sol a Sol Teatro”, dirigida por Ernesto Suárez. Basada en hitos de la vida de reconocidos/a bandidos/as rurales populares de Argentina, principalmente del célebre Juan Bautista Bairoletto, apodado El Pampeano, quién fue considerado un símbolo de rebeldía y lucha a mediados del siglo XX. En esta propuesta, Bairoletto es interpretado por una persona cuyo físico no se asemeja al Juan Bautista de antaño. Sin embargo, la figura es presentada como un antihéroe a quien vemos rebelarse ante las injusticias que se cometen contra los trabajadores. Anda en aprietos, asaltos y amoríos. Es un prófugo de la policía que roba al rico para apañar al necesitado. Dicha puesta utiliza elementos de la épica brechtiana, conformada por una serie de cuadros que narran la historia del bandido rural, sin caer en un relato meramente biográfico. La improvisación es la principal herramienta de la construcción de la obra; la musicalización y la imagen es el elemento narrativo.

Jueves 22

″¿Late un corazón de metal?”. 21.30 hs. Entrada: $900 a través de www.entradaweb.com. Soledad ha fracasado en todos sus intentos de formar una pareja. A sus cuarenta y cinco años, lo único que le queda es Pilar, una androide de servicio doméstico, y la presencia asfixiante de Consuelo, su hermana perfecta. Mientras tanto, la tecnología ha evolucionado haciendo posible la creación de Salvador, un robot diseñado para ser el hombre ideal y, quizá, la solución a lo que aqueja a la protagonista: el temor a morir sola.

Teatro Quintanilla

Viernes 2

Ciclo “Danza Arriba”. Entrada: $1000 a través de www.entradaweb.com. En coproducción con el Colectivo Trabajadorxs de la Danza. Obras: “Convergencia” y “Vital”. “Convergencia”: s. f. Lugar o punto en que se unen dos cosas. Convergencia nace de la necesidad urgente de encuentro. Hace tangible procesos de íntima conexión. ¿A dónde estoy cuando no estoy? Hay ciclos en la vida que se agotan e identidades que mueren ¿Quién soy y quién creo que soy? Mujeres eliminando para pertenecerse. “Vital”: la obra recorre distintos estados de ánimo y situaciones vividas durante la pandemia, dando finalmente un mensaje esperanzador.Sábado 3″El caso Belacür”. 21.30 hs. Entrada: $600 a través de www.entradaweb.com. La bella y calmada ciudad de Belacür está siendo azotada. Hay una verdadera amenaza que entra en los hogares robando a gusto y placer. Estamos hablando de un auténtico monstruo que se hace llamar... “El Hurtador”. Pero aún hay esperanzas: dos individuos rechazados por la sociedad se reúnen para arreglar sus diferencias, y así emprender una alocada búsqueda. ¿Podrán Serena Poema y el detective certificado, Emile Piaget, resolver el caso Belacür?Domingo 4″La Familia Madrigal”. 19 hs. Entrada: $1000 a través de www.entradaweb.com. Los Madrigal en concierto. Show musical-interactivo que encantará a grandes y a chicos. Tus personajes preferidos te esperan para cantar, bailar y compartir nuestros dones. Más de 15 artistas en escena.Viernes 9Ciclo “Danza Arriba”. 21.30 hs. Entrada: $1000 a través de www.entradaweb.com. En coproducción con el Colectivo Trabajadorxs de la Danza. Obras: “A compás” y “Carmen”. “A compás”: puesta que realiza un pasaje por los distintos palos del flamenco, llevándonos a los rincones de Andalucía. Toda la sangre, fuerza y pasión del flamenco plasmados en el escenario. “Carmen”: recorre distintos estados de ánimo y situaciones vividas durante la pandemia, dando finalmente un mensaje esperanzador.Viernes 16Ciclo “Danza Arriba”. 21.30 hs. Entrada: $1000 a través de www.entradaweb.com. En coproducción con el Colectivo Trabajadorxs de la Danza. Obras: “Deja vú” y “La cerradura, no es algo que puedas ver”. “Deja vú”: puesta de danza donde se observa la relación de una artista plástica con sus emociones, frente a las diferentes situaciones que se le presentan en un momento determinado de su vida. “La cerradura, no es algo que puedas ver”: la obra transcurre a lo largo de la vida de una mujer, donde desde el inicio se ve atravesada por estereotipos sociales y culturales que modifican su existencia sin posibilidad, en algunos casos, de elección, naturalizando como un modo de vida. Pero también en el camino se encuentra con sus hermanas, esas que ya despertaron y pueden “ver”; esas que la ayudarán a darse cuenta que esa jaula en la que se siente atrapada, no es real.Sábado 17″Augusto”. 21.30 hs. Entrada: $700 a través de www.entradaweb.com. Augusto, un sacerdote católico viaja a Roma en su rol de arqueólogo para integrarse a las excavaciones realizadas en la Basílica de San Pablo Extramuros. Allí es hospedado por su compatriota argentino Gabriel, un joven homosexual de su misma edad, exiliado por su familia ultra conservadora, en pos de ocultar su orientación sexual. Este encuentro traerá revelaciones sorprendentes de un pasado que dejó marcas imborrables y de un presente que podría cambiarlo todo, o no… La decisión será de ellos.

Viernes 23

Ciclo “Danza Arriba”. 21.30 hs. Entrada: $1000 a través de www.entradaweb.com. En coproducción con el Colectivo Trabajadorxs de la Danza. Obras: “Mujeres olvidadas en el tiempo” y “Río de mujeres”. “Mujeres olvidadas en el tiempo”: cinco mujeres, cinco épocas, cinco conflictos y un valor artístico. El tiempo y las injusticias las sujetaron al olvido. Traerlas a la luz. Recordarlas y reconocerlas es nuestro cometido. Lo que ellas sufrieron en vida nos libera y fortalece, sentando las bases para que, al día de hoy, otras mujeres puedan desarrollar libremente su arte. “Río de mujeres”: obra de danza contemporánea que se abre en diálogo con la música, el teatro, la acrodanza y el body art para encontrar caminos poéticos del movimiento. Mujeres artistas que a partir de laboratorios creativos van tejiendo y destejiendo el mover, el deseo y el cantar. Así, entre imágenes, texturas y sentires ellas arman su propia trama universal.

Sábado 24

″Aún hay miedo”. 21.30 hs. Entrada $500 a través de www.entradaweb.com. Magnolia duerme y su sueño es agitado. Las pesadillas no la dejan descansar. Hundida en sus propias ideas, recorrerá la inmensidad de sus temores, mientras el miedo la arrastra en un frenesí de recuerdos y sensaciones. ¿Vale la pena descubrir nuestra propia insignificancia?

Jueves 29

″Divorciadas, evangélicas y separadas”. 21.30 hs. Entrada: $700 a través de www.entradaweb.com. Tres mujeres con tres universos diferentes comparten, entre distintas situaciones, momentos divertidos y otros más profundos hasta que logran amalgamar sonoramente.

Viernes 30

Ciclo “Danza Arriba”. Teatro Quintanilla. Entrada: $1000 a través de www.entradaweb.com. En coproducción con el Colectivo Trabajadorxs de la Danza. Obras: “Refractaria” y “Disfrute”. “Refractaria”: ser en este mundo en estado refractario. Latigan los ojos enjuiciadores; se clausuran los deseos y la carne; tensionan los laberintos de las propias historias; oprimen las estructuras. Cuatro mujeres arrojadas a su existencia, forzando un equilibrio precario para no caer al abismo y esfumarse en las sombras. “Disfrute”: el entramado consta de diferentes trabajos artísticos integrados principalmente por bailes folclóricos y contemporáneos. A su vez, se entretejen con intervenciones poéticas por medio de la palabra escrita en tres cartas relatadas durante el transcurso de la obra. Estas son dirigidas al amor, las familias, los amigos y la cotidianeidad. La propuesta centra su punto principal en descubrir el concepto de “disfrute” en todas sus variables. Abrazar el habitarnos. La obra es hecha por medio de la creación colectiva; la investigación en la danza y la expresión corporal; el aporte interdisciplinar de cada une y sobre todo el abordaje amoroso que como artistas reivindicamos en cada casa de estudio.