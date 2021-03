Ciro Novelli: “La gente va a terminar emocionado y queriendo bailar”

“Sin precedentes”, “que conmueve y emociona”. Cuando los realizadores de esta Vendimia 2021 , inédita para la historia, cuentan sus expectativas y su visión de lo que fueron cuatro meses de trabajo, todos coinciden en que se sentarán bases para otras que vengan. Y que, definitivamente, esta experiencia no pasará desapercibida.

El director de cine Ciro Novelli (56), partícipe junto a Walter Neira y Guillermo Troncoso de la Cápsula 6 del Rodaje de Vendimia, conversó con Los Andes para dar cuenta de lo que ya pasó y de lo que vendrá. Y en sus palabras se nota la ansiedad, bien entendida, que viene de saber que su trabajo se verá en 55 países. “Es muy adrenalínico participar de un proyecto así”, admite.

En esta ocasión, al no poder ser presencial la fiesta grande de los mendocinos, el Gobierno provincial convocó a un equipo compuesto por nueve directores históricos de la Fiesta Nacional de la Vendimia y a seis realizadores audiovisuales reconocidos, que desde su mirada y sus formas narrativas mostrarán este próximo 6 de marzo el resultado de un árduo trabajo.

“La verdad es que fue un proceso complejo desde el punto de vista creativo y a la vez desafiante. Una película de esta envergadura demanda dos o tres años de producción y nosotros la hicimos en cuatro meses. Creo que cuando se vea el resultado, en un par de semanas la gente va a percibir que se pudo hacer algo que no le envidia nada a nadie y menos al cine argentino”, destacó Novelli.

El traslado de la fiesta al lenguaje cinematográfico

“Ha sido desafiante el dialogo con los directores de Vendimia, con su visión asociada al Teatro Griego, a la espectacularidad, a la gente que está allí. Pero esto nos ha permitido y mostrado que se puede hacer algo con la posibilidad de no ver todo en un solo plano, no como en el Frank Romero Day, donde se aprecia todo desde un punto de vista frontal. Ahora hay un lenguaje de planos y músicas diferentes. Fue muy complejo y lo hemos sorteado. Ahora la gente dirá si le gustó”, señaló el realizador.

Este especial se estrenará hoy a las 22, por la TV abierta y vía streaming y se podrá ver a través de múltiples soportes y en micro eventos en diferentes sitios de Mendoza, el país y el mundo.

Conmovedor

Novelli asegura que el resultado es conmovedor y que muchos mendocinos se encontrarán con paisajes de su provincia que nunca han visto. Por ejemplo, 60 bailarines en la base del Aconcagua, o un tren en movimiento (imágenes que son parte de la cápsula que dirige Novelli), o una verdadera fiesta cuyana en una bodega.

“La gente va a terminar emocionada y queriendo bailar. Y, para quienes habitualmente ven la Vendimia, van a ver resignificados paisajes tradicionales. Para quienes no la han visto, encontrarán música del mundo, santería popular, creencias, gesta y épica libertaria. Con esto hemos crecido porque no acotamos la vendimia al consumo del turismo o de los mendocinos que venían a la fiesta”, apuntó.

Novelli, quien se reconoce como la persona de más edad en el grupo de trabajo, dijo que esto será una ganancia para las ediciones presenciales futuras. Para equiparar lo que sucederá a partir del estreno recordó la música en vivo, que un día llegó para quedarse al espectáculo de la gran fiesta. En este sentido, indicó que los dos espacios (el presencial y lo audiovisual) pueden convivir en paralelo. “Una vez que la gente vea la producción, va a ser histórico. Va a quedar, porque son 36 locaciones que ofrecen sus paisajes sin competir con lo lumínico del escenario, por ejemplo. Y además es una nueva fuente de trabajo para muchos realizadores”, remarcó.

Otro de los puntos destacados de la producción es que se verá en cines, canales, embajadas o cancillerías, por citar algunos, lo que ayudará a que la Fiesta Nacional de la Vendimia llegue a lugares a los que antes no llegaba, potenciando el destino turístico.

De lo tangencial a lo central

Novelli contó que su experiencia personal siempre tuvo como foco lo documental o los largometrajes que incluso han tenido presencia en festivales nacionales e internacionales. Pero siempre recibió convocatorias para trabajar en fiestas de la Vendimia desde lo tangencial, y por eso nunca se había sumado. “Esto es parte de una propuesta amplia, por eso, cuando me dijeron que iba a hacerse una película así, no lo pensé”, comentó.

Por eso, considera que esta es una oportunidad para sumar nuevas audiencias y desde ese lugar es un desafío que no podía dejar. De hecho, considera que hay muy pocas películas de esta magnitud (con 800 artistas, por ejemplo) y que ha salido muy bien desde lo narrativo y lo estético. “Esto muestra que Mendoza tiene recursos para asumir cualquier desafío de la industria audiovisual”, remarcó.

Para él, plantear un rodaje así ha sido adrenalínico y sentir que el ministerio de Cultura acompaña en el proceso es gratificante. “Ha sido adrenalínico, luego complejo, marcado por el miedo de un contagio, con la idea de avanzar desde los prejuicios que uno puede haber tenido y hemos generado un mundo paralelo. Es un hecho histórico, estoy muy contento y, como son pocas las posibilidades de trabajar en un proyecto así, no hay forma de no emocionarse”, asegura.

Para cerrar, relató que cuando mira el trabajo que han hecho sus compañeros se emociona, se enorgullece del trabajo de los 30 técnicos que lo acompañaron y de sus codirectores. “Me emocioné cuando dijeron que se iba a ver en 55 países, no hay forma de no hacerlo. Porque pensás en Hollywood, en esa escala. Sólo me queda esperar la opinión de la gente, pero yo creo que el encendido de pantalla va a ser impresionante. Hemos construido un futuro para los compañeros más jóvenes. Un espacio de trabajo digno y grande”, terminó.