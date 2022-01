Circulaba por el campo, el agua tapó su camioneta y terminó arriba del techo

Armando Enrique Rey es productor agropecuario y expresidente de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe). En la últimas hora, una foto suya se viralizó en las redes sociales. En ella se lo puede ver sentado sobre el techo de su camioneta totalmente tapada por el agua.

Para Rey, los 17 kilómetros de la ruta provincial 2S (así se llama en territorio de Santa Fe) que separan los pueblos Iriarte y San Gregorio, son un verdadero desastre. Con 61 años, está cansado de renegar con todos los funcionarios que fueron pasando y que, remarcó, no hicieron nada para el sector agropecuario. Tiene mucha bronca y pocas ganas de hablar por la cantidad de veces que reclamó como dirigente santafesino.

Uno de los temas recurrentes de los que más se ocupó cuando era presidente de Aprusfe fue de las inundaciones que provocaba la laguna La Picasa, que comprende la región del sur santafesino y que llegó a alcanzar unas 40.000 hectáreas y que sus desbordes afectan a poblaciones cercanas como Diego de Alvear, San Gregorio y Aaraón Castellanos, entre otras.

Así está la ruta provincial 2S que une Iriarte, provincia de Buenos Aires, con San Gregorio, en Santa Fe.

Según comentó, iba en su camioneta por el camino con unos 20 centímetros de agua y, de repente, se cayó en un pozo tan profundo que tapó de agua todo el vehículo. “Lo que me pasó es desidia estatal, arreglaron con un canalcito a la orilla de la calle. Yo iba con 20 centímetros de agua y de golpe me encontré con un pozo en el que se me metió la camioneta adentro del agua. No hicieron alcantarillas, entonces el agua pasa por encima de la ruta. Siempre todo es emparchado. Los 346 milímetros que cayeron -en los últimos días- drenan hacia la calle, son 2000 metros de camino totalmente tapado de agua”, dijo a Armando Enrique a diario La Nación.

Por otro lado, advirtió que lo recaudado de la tasa vial por hectárea que pagan en el municipio queda en los pueblos y ni un solo peso se destina para el sector agropecuario. “La verdad que estoy muy caliente porque el Estado nos lleva todo, el 70/80% de nuestra producción y no nos da nada a cambio. Pero eso sí, se alejan de los problemas del campo. Este Estado amorfo me acobardó porque ni se acuerdan de nosotros”, añadió.

En cuanto a su vehículo, dijo que quedará por varios meses guardado en un galpón hasta tanto el seguro no le pague la póliza de todo riesgo que tiene su camioneta.