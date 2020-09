Cinco razones por las que el SUTE rechaza el proyecto de Ley de Educación provincial

El SUTE señala que no hay condiciones que permitan la participación real de la comunidad. Según el gremio, no hay elementos físicos, materiales y psíquicos para enfrentar este debate.

Indican que significa un retroceso en la educación como derecho ya que el sistema educativo digital (SED) amplia la desigualdad educativa porque no garantiza el acceso a Internet ni a los dispositivos necesarios; porque no contempla a los jardines maternales ni a los CAE; porque plantea promover la Educación Sexual Integral y no garantizarla; y porque según el SUTE no garantiza la inclusión real de personas con discapacidad.