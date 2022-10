Cinco jóvenes muertos en Lavalle y es la tercera tragedia vial en menos de un mes

Cinco personas murieron este domingo tras un violento choque frontal en la ruta provincial 24, a la altura de Lavalle. Cuatro ocupantes de uno de los autos murieron, y la quinta víctima fue un joven jugador de Cicles Club Lavalle, que viajaba en el otro vehículo. La municipalidad declaró tres días de duelo y suspendió todas las actividades programadas para este domingo.

Según lo informaron desde el Ministerio de Seguridad, el siniestro se produjo a las 6.50, cuando un Chevrolet Aveo y un Fiat Palio colisionaron de frente. El Chevrolet se desplazaba de Norte a Sur y, según trascendió, el mismo realizaba maniobras peligrosas (zigzagueando), que terminó impactando contra el Fiat que circulaba en sentido contrario.

Aunque esa es la principal hipótesis, Pablo Muñoz, de Oficial Principal de la Comisaría N° 17 de Lavalle, manifestó a Los Andes que “todavía están esperando las cámaras para ver si el auto iba zigzagueando como se decía o no”, y que “por ahora no hay nada de eso”. La autoridad policial, además, explicó que “por ahora no se ha determinado cómo ha sido el hecho” ya que “todavía no está el informe de Policía Científica”.

En el Palio viajaban 6 personas, cuatro de sus ocupantes murieron en el lugar tras el impacto y los dos restantes fueron trasladados por las ambulancias de SEC al Hospital Central con politraumatismos por accidente vial, aunque ya en la tarde del domingo su condición era estable. Cerca de la noche, Muñoz contó que “los dos heridos fueron dados de alta y están bien”. Los fallecidos que iban en ese auto fueron identificados como Jonathan Eliseo Sosa (28), Yamila Nair Ocampos (29), Paola PASTRAN (31) y Alexis Rafael Oga Mercado (40).

El conductor del Chevrolet Aveo que perdió la vida fue identificado como Lisandro Daniel Sarmiento Villegas, un joven de 20 años que jugaba al fútbol en la cuarta división del equipo Cicles Club de Lavalle. La entidad deportiva publicó en sus redes sociales un sentido mensaje: “”Día Triste para toda la familia Melonera. Acompañamos con profundo pesar a la familia Sarmiento/Villegas por el fallecimiento de nuestro jugador de 4ta división. Lisandro “Poroto” Sarmiento. QEPD. Dios te tenga en Santa Gloria”.

El ente madre del fútbol de Mendoza también se hizo eco del hecho y manifestó: “La Liga Mendocina de Fútbol lamenta el fallecimiento del jugador de Cicles Club Lavalle, Lisandro Sarmiento. Enviamos nuestras condolencias a la institución, allegados y especialmente a su familia. QEPD”, detalla el comunicado de la Liga. Además, el partido que debía disputar dicho equipo ante River del Challao por el torneo local fue suspendido inmediatamente.

Tres tragedias en menos de un mes

En poco menos de un mes, Mendoza ha tenido que lamentar tres incidentes viales que tuvieron como desenlace víctimas fatales, en distintos puntos de la provincia. El 28 de septiembre, un micro que transportaba a unos 30 hinchas de Boca hacia la Ciudad de Mendoza volcó en San Martín y perdió la vida Paola Emilse Freitas, de 32 años. Además, hubo 19 heridos, algunos de ellos de gravedad, que sobrevivieron al hecho.

La semana pasada, el 19 de octubre, la provincia se conmovió con el fallecimiento de Lucía Masman, la joven de 20 años que se encontraba internada en el hospital Central a raíz del accidente que la zona de El Challao, cuando la joven estudiante y otros 15 chicos volvían del cerro Arco en una camioneta, de una actividad organizada por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Entre los tres incidentes perdieron la vida 7 personas, y más de 20 resultaron heridas de distinta gravedad.