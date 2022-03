Chakaymanta, la escuela de danza que celebra 50 años de Vendimias

La escuela de danza Chakaymanta festeja sus 50 años. Fundada en 1972 por Enrique Magallanes junto a Teresa Carasa y Antonio Tejada, entre otros, la escuela comenzó a funcionar en el barrio San Martín y pronto abrió nuevas sedes en los barrios La Favorita, Flores y Olivares.

Se trata de una institución sin fines de lucro para la integración social a través de la enseñanza del folclore y el malambo. Es por esta razón que, en reconocimiento a su contribución a la cultura mendocina, en el cierre de los festejos por el nuevo aniversario de la escuela Chacaymanta, más de cien artistas se subieron al escenario del Cine Plaza de Godoy Cruz para rendirle homenaje.

Su historia

Chakaymanta fue fundada en 1972 por Enrique Magallanes junto a Teresa Carasa y Antonio Tejada. Su sede inicial estaba en el barrio San Martín, luego se extendió a los barrios La Favorita, Flores y Olivares y es una institución sin fines de lucro, con más de 6.700 alumnos. Hoy, su hijo Sergio Magallanes continúa con el legado de enseñar folclore y acompañar a los niños y jóvenes de los barrios más carenciados de la provincia.

Chakaymanta, que significa “de allá” en quechua pero que también hace referencia a una canción de los hermanos Ávalos, nació durante los ensayos del Teatro Griego Frank Romero Day, ya que su fundador y sus compañeros son artistas de nuestra fiesta nacional. Por esta razón es que Sergio señala que el grupo “nació en las tribunas del teatro griego”.

La experiencia vivida en Vendimia y que busca ser transmitida por sus conductores hace que, además de enseñar danza nativa, se estudien la historia y los fundamentos de la Fiesta de la Vendimia. Además, se forma a los alumnos en todas las disciplinas que intervienen en la fiesta, como armado de escenario, utilería y vestuario, entre otros aspectos.

Chakaymanta celebra 50 años

“Desde el FRD se mudaron, primero al barrio San Martín y luego a La Favorita, que en ese época eran todas casas muy humildes. Pero el trabajo social siempre existió. Y la importancia de trabajar con los chicos. Desde el inicio estuvimos enfocados en el trabajo de poder tener una escuela de arte y hablar de la vendimia en su aspecto social”, indicó Sergio Magallanes, cuarta generación de bailarines que participa de la fiesta grande mendocina.

Continuando, el referente del grupo indicó que la intención siempre estuvo puesta en armar una estructura artística con gente que no tiene recursos. “Creo que el espíritu del grupo estuvo siempre en la posibilidad de poder salir y consagrarse. A toda la gente del barrio le transmitimos esa idea, que se pueden consagrar, cumplir un sueño”, dijo.

El aniversario, los niños

En tanto, respecto al aniversario y la presencia vendimial, Magallanes señaló que “estoy muy emocionado porque no nos imaginábamos estar aquí, el camino fue largo y complicado pero llegamos a los 50 años. El Frank Romero Day es nuestra cuna, pero hoy Chacaymanta son los barrios, es un espacio de contención para miles de niños y jóvenes que tienen necesidades de todo tipo. Haber llegado a Cosquín (llegaron a la instancia más alta pre clasificatoria), ser reconocidos nacionalmente y continuar planificando un futuro es algo que nos llena de orgullo”, remarcó.

También aseguró que los niños son una parte importante del grupo ya que se generan actividades constantemente para incentivarlos y que puedan expresarse a través del baile. “La tentación está a la vuelta de la esquina. Por eso decimos que esto no es como un equipo de futbol. La escuela genera interés, trabaja 365 días del año, no paramos nunca y como las tentaciones están siempre generamos acciones para que no se alejen”, explicó.

Continuando, destacó que en Chakaymanta hay familias enteras que “aterrizan”. “Y lo bueno es que no nos toman como un taller pasajero sino como algo constante. Nosotros les damos actividades para no parar. Frenamos solo para la pandemia. Recien la semana que viene tendremos descanso desde que se pudo volver a bailar. Tenés que generar un espacio donde tengan posibilidades, donde nadie se aburra”, destacó.

Sedes diversas

Actualmente cuenta con 14 sedes en Mendoza, ubicadas en los departamentos de Malargüe, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Luján de Cuyo, Las Heras, Capital, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, La Paz y Godoy Cruz.

Tiene también tres sedes nacionales: en La Matanza, provincia de Buenos Aires, en Tierra del Fuego y en Sáenz Peña, Chaco, y tres sedes internacionales en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Por otra parte, El ballet encabezado por Magallanes también se ha presentado en la Casa Rosada y recibió reconocimiento del Senado de la Nación.

Además, el grupo ha realizado presentaciones en el senado de la nación, elaboró un video documental de las mujeres y su relación con el malambo (que inició como algo prohibido para el género); y el canal Acequia está preparando una serie que cuenta la historia del grupo, las vivencias y la supervivencia a dos dictaduras militares.