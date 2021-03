Cerró por la cuarentena, siguió pagando sueldos y cuando reabrió descubrió que sus empleados tenían otro trabajo

El dueño de un cine de Buenos Aires se llevó una gran sorpresa al descubrir que 14 de sus 20 empleados, que habían estado cobrando el sueldo pese a que la sala permanecía cerrada, habían conseguido otro trabajo.

“Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el Gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos “El Capitán”. Once meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento”, escribió Tito Loizeau en Twitter.

Loizeau se define como un emprendedor serial. Según informó La Nación, entre las empresas que ha fundado está Promored, un portal de promociones y cupones de descuento online, el primer Barbie Store, la productora audiovisual Cienpies y otra agencia de marketing llamada Caramba!.

Sin embargo, desde hace un tiempo Loizeau se siente desalentado a continuar con con las inversiones porque él mismo hizo un “mal negocio” al traer sus dólares a la Argentina. Según explicó él mismo en su cuenta de Twitter, el año pasado invirtió US$200.000 en un restaurante temático llamado El Capitán Deli, en Norcenter.

El emprendimiento estuvo ocho meses en actividad y ocho meses cerrado por la cuarentena. En ese periodo de tiempo, Loizeau pagó 25 sueldos, le hicieron tres juicios laborales y ARBA le retuvo más de $500.000 a cuenta de impuestos futuros.

“Lo que me llevó a escribir eso en Twitter no es tener el negocio cerrado, sino que el lunes a la noche me llamaron para salir en un radio de México y me preguntaron por qué le recomendaría invertir en el país a un emprendedor argentino y no lograba darle una respuesta clara al tipo. ¿Cómo le voy a decir hoy a alguien que invierta si yo traje US$200.0000 y me pregunto para qué lo hice?”, contó en diálogo con La Nación.