Cerró por falta de insumos el comedor que hacía chorizos de polenta, conocidos como “Chorilentas”

El comedor que elaboraba chorizos de polenta debido a la crisis económica llegó a su fin, justamente porque ni con la polenta le alcanzó para ayudar a los demás. La falta de insumos y de ayuda estatal hizo que “El Sol” haya tenido que cerrar sus puertas, luego de 25 años de servicio.

Walter Vallejos, referente del espacio que fundó los “Chorilentas” como protesta contra el Gobierno por el hambre y la crisis económica en Argentina, dijo a Cadena 3 de Rosario en Siempre Juntos que: “No tuvimos respuesta de Nación, solamente de provincia, que alcanzó para 150 personas. Lo repartimos en dos comedores. Ya cerramos otros merenderos por falta de leche”.

“Lamentablemente tenemos que ir cerrando. Nación no nos dijo ni cuando nos puede mandar las cosas. Decidimos cerrar porque no lo podemos sostener. Los comerciantes que nos ayudaban ya no pueden hacerlo”, lamentó el referente del comedor, que expresó: “Esto nos genera bronca y tristeza. Comenzamos en el 98″.

El reclamo que realizaron en julio

El espacio social “El Sol”, está ubicado en Caracas y La Paz, en el barrio Nuestra Señora de la Paz en Rosario. Ahí le daban de comer a más de 100 personas por días. Sin embargo, hace más de 6 meses dejaron de recibir ayuda del gobierno y el mes pasado realizaron chorizos de polenta a modo de protesta.

"Chorilenta": chorizos de polenta. Los hacían en dos comedores de Santa Fe "como forma de protesta". (Gentileza)

El mes pasado Vallejo explicó que las “Chorilentas” las hacían “en repudio a lo que está pasando. Este gobierno nos ha ilusionado con salir adelante y con llenar las heladeras. Hoy las heladeras están vacías y no se puede comer porque no se puede comprar. No queremos salir a la calle y marchar como lo hacíamos antes porque hay una interna política a la que no queremos sumarnos”.

En ese sentido había declarado Vallejo a Telefé que “desde Nación hace seis meses que no nos mandan nada. Los gobernantes están en otra sintonía”, y agregó por ese entonces que desde el gobierno nacional “bajan los programas a las grandes organizaciones de Buenos Aires, que tienen internas políticas impresionantes. Pero se olvidan de las organizaciones independientes como la nuestra, que tenemos una mirada diferente”, resaltó Vallejos.