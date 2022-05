Censo 2022: qué pasa si no estoy en mi casa el 18 de mayo

El operativo del censo 2022 obliga a los ciudadanos argentinos a respetar las indicaciones y aguardar en casa al censista, de allí que se declarara el miércoles 18 de mayo como un feriado nacional.

¿Qué pasa si no estoy en mi casa el día del censo?

Si bien miles de argentinos llenan o ya llenaron el formulario online con días y horas de anticipación, es necesario estar en casa el 18 de mayo.

Se decretó que ese día fuese feriado nacional para garantizar el funcionamiento del relevamiento. Sin embargo, no es necesario que todas las personas que sean censadas permanezcan en la vivienda, ya sea por trabajo o viaje.

Con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente. En caso de que no haya nadie, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista en caso de que haya realizado el censo digital.

De llenar el formulario el censo en Internet, solo hace falta mostrar el código al censista el 18 de mayo (Ilustrativa)

Si la persona directamente no está en la casa y no completó el cuestionario online, se contará esa vivienda como vacía.

Quienes hayan realizado el censo de manera online, deben solamente mostrar al censista el código alfanumérico emitido por correo electrónico al finalizar el formulario.

Lo que tenés que saber del censo 2022:

¿Cómo hacer el censo online?

Quienes prefieran ahorrar tiempo el 18 de mayo y realizar el censo de manera virtual podrán hacerlo en la página www.censo.gob.ar. Después de completar el formulario recibirán un comprobante por mail con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado ante el censista, durante la modalidad presencial.

¿Es obligatorio hacer el censo?

Sí. “Todas las personas que habitan el territorio nacional tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal, según el artículo 17 del Decreto 726/2020″, dicen desde el Indec.

Censo 2022: de cuánto es la multa - Imagen ilustrativa / Web

¿Qué se puede hacer y qué no el día del censo?

La Ley 24.254, que declaró en 1993 como feriado el día en el que se realice el Censo, dispone en su artículo 2° que quedan prohibidas hasta las 20 horas del día indicado para la realización del censo:

Las funciones teatrales.

Exhibiciones cinematográficas.

Competencias deportivas.

En general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos.

La misma norma dispone que también permanecerán cerrados:

Restaurantes.

Confiterías.

Casas de expendio de bebidas y similares.

Rotiserías.

Panaderías.

En general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes, permanecerán cerrados hasta la hora indicada.

¿A quiénes se deben censar en cada hogar?

Son todas las personas que residen y duermen en la vivienda la mayor parte del tiempo. El instructivo del Indec define esa mayoría como cuatro días o más por semana.

¿Cuándo tiempo demora el censo?

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, explicó que “una entrevista en un hogar tipo dura 20 minutos más o menos, en cambio si ya se hizo el censo digital, dura 40 segundos en los que se presenta el código y se responde cuántos varones y cuántas mujeres viven allí”.

Censo 2022: ¿hay que mostrar el DNI al censista? Imagen ilustrativa / Web

¿Cuántas preguntas son en el censo 2022?

Son, como máximo, 61 preguntas únicas para todos los habitantes del país. En el censo de 2010, hubo dos modalidades: el básico y el ampliado. El básico era general y tenía 35 preguntas. El ampliado fue contestado por el 10% de la población y suponía 67 consultas. Las 61 preguntas del censo 222 están divididas en dos módulos: el del hogar -lo respectivo al acceso a servicios, características de la vivienda, entre otras condiciones- y el de cada persona miembro del hogar.

¿Hay que mostrar el DNI al censista?

No. “El cuestionario censal no solicita DNI. El número de documento, junto al día y mes de nacimiento, es una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quien va a entrar a responder el cuestionario digital es una persona humana real y no un robot, con la edad suficiente (a partir de los 14 años) para contestar en nombre de todos los miembros del hogar. La validación es requerida únicamente para el ingreso al cuestionario censal y el resguardo de su información”, explican desde el Indec.

Tampoco habrá que presentarlo el día del censo presencial.

¿El censista pide el apellido?

Ni siquiera pide apellidos dado que rige el secreto estadístico: toda la información es confidencial y se brindará de forma agregada.

Censo 2022: ¿se puede mentir en el formulario? (Gentileza / La Voz)

¿Puedo mentir en el censo?

En la carga online hay mecanismos automáticos para cotejar datos erróneos que no permitirán completar el formulario hasta que se corrijan. En la carga manual, ya no tanto. “El censo tiene un dejo romántico y en la sociedad argentina hay conciencia de su importancia. La gran mayoría de gente se presta para contestar de buena manera”, validan desde el organismo.

Dicen, a su vez, que al tratarse de un relevamiento a millones de personas que arroja datos estadísticos y porcentuales, un dato falso no alcanza a alterar la ecuación.

¿De cuánto es la multa si no participo en el censo?

De acuerdo a la Ley 17.622, que regula este relevamiento estadístico nacional, se aplicará un castigo o pena económica sobre aquellas personas que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos”.

Brindar información “falseada” tiene como sanción el pago de una multa cuyos valores mínimos y máximos el Indec actualiza semestralmente.

La última actualización de los montos, según TN.com.ar, estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede tocar los $106.799,35.

¿Cuándo se sabrán los resultados del censo?

El jueves 19 de mayo de 2022 -al día siguiente del censo presencial- el Indec tiene previsto informar cuántos habitantes viven en Argentina.

Tres meses después habrá una estimación preliminar de las tasas básicas: sexo, edades, población según regiones.

A los ocho meses se comunicarán los primeros datos definitivos y al año y medio culminará el procesamiento de todas las variables con el escaneo y la decodificación de las actividades económicas principales de cada hogar.