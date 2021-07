Fuerte definición de una ginecóloga influencer ante una consulta reiterada: “No hay vaginas grandes, hay...”

Cecilia Ousset es una reconocida ginecóloga tucumana que ha visto crecer u popularidad al calor de las redes sociales. La profesional es tenida como ‘celebridad’ en su entorno y se la considera influencer debido a que entrega consejos y resuelve consultas a través de sus perfiles sociales.

Este fin de semana, Ousset llamó la atención debido a una por demás llamativa declaración a través de un posteo en Facebook. En dicha publicación, la mujer habló sobre el tamaño de las vaginas y de los penes y cargó contra el tamaño de los miembros de algunos hombres.

“En estas dos semanas, tres pacientes me pidieron que las revise porque sus maridos les dicen ‘conchudas’. A una, incluso: ‘gorda conchuda’”, comienza la intervención de la profesional.

“Esta es una violencia que se repite muchísimo en mujeres sin autonomía económica, generalmente amas de casa. Les dicen que ‘les quedó muy grande y que no sienten lo mismo’ desde que tuvieron a sus hijxs, por eso ‘buscan en otra’”, siguió.

Luego, vino el pronunciamiento más categórico: “Bueno. Las señoras fueron revisadas. Son vaginas perfectamente normales. Así que el diagnóstico fue el que me enseñó mi mamá: NO HAY VAGINAS GRANDES. HAY P... CHICAS” .

Luego, en entrevistas la ginecóloga expresó que “Si me venían con esta problemática hace 10 o 15 años yo no dudaba en decir ‘te opero’, porque es lo que nos enseñaron, a ‘corregir’ vaginas o prolapsos. Ahora resulta que los insultos por cómo quedan las vaginas después de los partos es algo totalmente normal. Y si, las vaginas algunas veces quedan diferentes pero nada de otro mundo y es lo más normal”.

“Esto sobrepasa el insulto, es una violencia psicológica que hace sentir que hay una discapacidad sexual sin solución alguna en las mujeres. El trasfondo es la humillación, la demostración de poder, dejar la autoestima hasta el fondo”, aseguró.

“Estas consultas me llegan desde siempre, en dos semanas fueron tres personas las que fueron a buscar ‘soluciones’, y ni se lo toman como violencia. En otro tiempo lo habría tomado como algo de cirugía inmediatamente, pero ahora les aviso que es violencia, es maltrato”, citó el portal Contexto.

“El factor común de la mayoría de estas mujeres es que no tienen autonomía económica, las humillan diciéndoles que por esto buscan otras mujeres afuera. Esta semana la situación me superó la paciencia, me supera que no se sepa detectar como violencia a pesar de todo lo que pasa a diario y de todo lo que se comparte en las redes”, cerró Ousset.