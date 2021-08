Casi 40 corderos murieron tras el ataque de un puma en un campo de Río Negro

El ataque de un puma a un campo en el sur argentinos dejó grandes pérdidas de dinero tras matar a casi 40 corderos. El hecho ocurrió en el campo “La Pepita” en cercanías de Rio Colorado en la provincia de Río Negro. El puma atacó a 39 animales de los cuales mató a 34 y dejó heridos a otros cinco que tuvieron que ser sacrificados.

El productor encargado de la finca, José Moro, relató que anteriormente había encerrado a la ovejas por sentir rastros cercanos del felino “Mirá con qué sorpresita me levanté esta mañana. Ayer tuve las ovejas encerradas todo el día, porque vi los rastros del puma. No me dejó un cordero, me mató los 34. Se ve que entró al corral el señor. ¡Qué barbaridad!”. Debido a la triste situación, José perdió 300.000 pesos.

Los corderos atacados pesaban entre 8 y 15 kilos, y se encontraban en una finca que queda a 150 metros de la casa del dueño. La familia había visto a la hembra felina con sus cachorros pero nunca pensó vivir un ataque tan importante.

Los corderos atacados pesaban entre 8 y 15 kilos. / Gentileza Gentileza

En el proceso de enseñanza de caza, las hembras llevan a sus crías a alimentarse en diversas zonas y suelen no comer el cuerpo completo sino algunas partes. De esta manera, varios de los corderos de “La Pepita” presentaron heridas en el cuello y solo uno desapareció por completo.

Luego del hecho, desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertaron que se trata de un problema grave para toda la región. “Pumas y zorros matan sus majadas y todo el esfuerzo se va en muy poco tiempo. Es un drama que no cesa en todo el sur argentino”, enfatizaron desde la entidad. Asimismo, exigieron acciones coordinadas para controla a estos depredadores “que tanto daño generan” enfatizaron.

Un problema interprovincial

Este tipo de ataques suelen ser vistos con frecuencia en Buenos Aires o La Pampa, pero últimamente el sur del país se destaca por sufrir los mismos.

Desde 1972, en la provincia rionegrina existe la ley 763 que considera perjudicial la existencia de puma y zorros para la actividad agropecuaria, es así como recompensa la caza de esos animales silvestres. Aun así, la ley recibe el total repudio por parte de las asociaciones protectoras de la fauna.

Por otro lado, en la provincia de Chubut, se disponen condiciones similares a través de la Ley Provincial XVII nº52. Es por esta razón que una fundación protectora reclamó con mas de 60mil firmas: “El incentivo económico para la matanza de animales silvestres nativos demuestra grandes retrocesos en nuestra sociedad y acentúa la preocupación sobre prácticas productivas negativas para el ambiente”.

A diferencia de estos casos, en la provincia de Buenos Aires se considera a los pumas como especie autóctona y su caza esta prohibida. Caso contrario sucede con las especies exóticas como las liebres.