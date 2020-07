Casi 3.000 camioneros aguardan para cruzar la cordillera y apuntan contra Chile

La pandemia de coronavirus alteró todo tipo de planes y actividades. Y en situaciones como las que atraviesa por estos días el sector del transporte de carga internacional en Mendoza, se convierte en un actor de importancia, aunque secundario.

Es que, en un contexto en que deben permanecer aislados y más que condicionados en sus movimientos y acciones, tal como lo dispone un decreto provincial para todos aquellos transportistas que no son mendocinos y llegan a estas tierras, casi 3.000 vehículos de carga están varados en Mendoza a la espera de que reabra de forma continua el paso internacional Cristo Redentor.

Mientras que desde la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) apuntan contra toda la coordinación del paso en general -integrado por entidades nacionales de Argentina y de Chile-, los conductores destacan que la mayoría de los reparos para tener un tránsito fluido suelen llegar desde el otro lado de la cordillera, ya que desde la coordinación chilena muchas veces confirman que las rutas no están óptimas para la circulación cuando las autoridades argentinas han despejado y preparado la vía de este lado.

La mayoría de los vehículos que aguardan la reapertura y el tránsito fluido en la frontera aguardan en la destilería, donde hay más de 700 camiones, según resaltó el tesorero de Aprocam, Carlos Messina.

Ricardo Letard, del gremio de Camioneros en Mendoza, se explayó: “Este año el Gobierno se ha puesto más las pilas que en otros. Con el contexto de pandemia nos proveen de agua, de viandas y hay una ambulancia a disposición por si ocurre alguna emergencia. Incluso, hay veces que no podemos transitar porque hay hielo en la ruta. Hace unos días, liberaron la ruta para que cruzaran 400 camiones y alcanzaron a pasar 200”.

“Pero tuvieron que cerrar cuando un camión patinó y se cruzó de carril. Podría haber terminado en tragedia. El tema es que a veces está todo despejado y limpio del lado argentino, pero desde Chile ni siquiera dan una comunicación. Entonces nos quedamos esperando”, agregó Letard.

Preocupados

Todos los años, para esta época, el tiempo se convierte en un actor fundamental en Alta Montaña. Los temporales de viento y nieve llevan a que la operatividad del corredor internacional sea intermitente, por lo que constantemente se acumulan camiones en Uspallata y en la zona de la destilería.

“Si bien el paso se complica siempre para esta época, en los momentos en que las condiciones están dadas para abrirlo falla la coordinación. El lunes podríamos haber sacado 500 camiones que están en Uspallata y no se hizo. El tema es que nos encontramos con la problemática de que, en vez de trabajar para que el tránsito en el paso sea expedito, se hace todo lo contrario”, acusó Messina.

Y ejemplificó con lo que ocurre en el paso Pino Hachado, donde también hay temporales de nieve y las máquinas de Vialidad trabajan de forma organizada y coordinada.

Según destacó el vocero de los propietarios, actualmente en la ruta hay 600 camiones en Uspallata, 300 en el playón de una estación de servicios, 150 en el playón de Uspallata y más de 700 en la destilería, además de otros vehículos parados en estaciones de servicios ruteras de la provincia. “También tenemos varios camiones en la aduana de San Juan, aguardando que se habilite el paso para que los dejen ingresar a Mendoza. Los reclamos son permanentes y hay una inacción constante de todos los organismos que integran la coordinación. Hay camioneros que llevan más de una semana en la ruta, y en el contexto de pandemia donde no se puede aglomerar a la gente”, sintetizó Messina.

Críticas a Chile

Los conductores son más específicos al momento de direccionar las críticas y no apuntan a las coordinaciones de ambos países sino que lo hacen a las autoridades chilenas. “Vialidad Nacional, Gendarmería y quienes integran la coordinación argentina están trabajando de una forma que es para sacarse el sombrero. La realidad es que la montaña es muy complicada, y si no están dadas las condiciones, no se puede arriesgar a abrir ya que están las vidas de los conductores en el medio. Esto, más allá de que del lado chileno no trabajan igual que del argentino”, apuntó Letard.

El coordinador del paso Cristo Redentor por parte de Mendoza, Néstor Majul también se refirió a las quejas y la preocupación de los dueños de transportes. “El trabajo se hace y coordina siempre entre los organismos nacionales de Argentina y de Chile. La realidad es que si nieva y hay temporal de viento blanco y hielo, empiezan a surgir complicaciones. Para la apertura del paso se tienen que poner de acuerdo las dos coordinaciones y a veces de un lado se puede pasar, pero del otro no. Entonces no se abre hasta que no esté seguro y sea transitable”, detalló Majul.

El funcionario dejó en claro que los actores claves para autorizar la reapertura son las direcciones de Vialidad Nacional de ambos países, ya que son ellos quienes se encargan del mantenimiento y las condiciones de la vía.

“Tenemos casi 2.500 camiones en Mendoza, y lo que más queremos es que puedan pasar ya. Pero tienen que estar dadas las condiciones. Mientras los transportistas están acá, se les da vianda, seguridad y todos los servicios en el contexto de Covid-19”, destacó Majul. Y resaltó el hecho de que se haya logrado avanzar y concretar el funcionamiento del paso fronterizo durante las 24 horas en temporada invernal.