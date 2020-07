Casi 300 camas extra para derivar a pacientes sospechosos y leves

Durante las últimas dos semanas, el promedio de casos confirmados de Covid-19 por día en Mendoza llega a 60 personas. Se trata de un número significativamente superior a lo que la provincia venía registrando día tras día desde el inicio de la pandemia -hace más de cuatro meses. Y mucho más aún si se compara con el panorama que se evidenciaba hasta antes de la segunda semana de junio que se comenzó a sentir el marcado ascenso (al igual que en todo el país).

No obstante, el gobernador Rodolfo Suárez fue contundente durante la mañana de ayer: mientras no crezca considerablemente la tasa de letalidad y mientras el sistema de salud provincial pueda dar respuestas en el contexto de pandemia, no habrá restricciones ni marcha atrás en ninguna de las actividades autorizadas.

Con cerca de 60% -se trata de un número dinámico y cambiante- de las camas de terapia intensivas ocupadas en los hospitales mendocinos (hay 360 en total) y sin que esto signifique que todas estas plazas alberguen a pacientes con coronavirus; hace semanas la Provincia puso en marcha un esquema para habilitar camas extra hospitalarias como complemento a las 3.866 distribuidas en hospitales y clínicas. Y hasta la fecha, hay 288 plazas disponibles para aquellos pacientes que, o bien estén en una situación “sospechosa” de Covid-19 (con síntomas y a la espera de la confirmación) o bien estén cursando la enfermedad de forma leve (incluso, aquellos que estén en proceso de negativización y previo al alta).

Según confirmó durante la mañana de ayer la ministra de Salud, Ana María Nadal; ya hay dos hoteles céntricos que se han inscripto para albergar a estos pacientes; y a ellos se suman los módulos y sectores especiales de diferentes efectores de salud. A los espacios ya disponibles se les sumarán en las próximas semanas -y de no mediar inconvenientes- un tercer hotel con el que se firmará un convenio y un predio de la Dinaf (en Corredor del Oeste y Armani) que se está acondicionando luego de firmar un convenio con la Municipalidad de Godoy Cruz.

Detalle

Por contratación directa, el Ministerio de Salud ya está trabajando con dos hoteles céntricos al que se han derivado ya algunos pacientes contagiados y que se encuentran en un curso leve de la infección. Entre ambos alojamientos son 150 las camas disponibles para este tipo de pacientes. Además, Nadal destacó que en los próximos días se sumará un tercer hotel; por lo que se calculan que se sumarán entre 50 y 70 plazas más.

A estos lugares se suman las 19 camas disponibles en el módulo para externación que se instaló en el predio del Hospital Lencinas; las 20 del Hospital Metraux (Maipú), otras 20 plazas en los consultorios externos del Hospital de Luján de Cuyo; 50 camas más disponibles también en ese departamento y las 29 para Covid-19 leve que están destinadas en el Hospital Universitario, ubicado en la Sexta Sección, de Ciudad. De aquí surge el total de 288 plazas para este tipo de contagiados o sospechosos.

Respecto al espacio en los terrenos de la Dinaf, la Provincia anunció la inversión de dos millones de pesos; y la intención es que esté operativo a fines de agosto o principios de setiembre.

Durante la mañana de ayer, y en un recorrido por el depósito montado en el estadio cubierto Aconcagua Arena (ver aparte); el gobernador descartó rotundamente que vayan a destinarse polideportivos para alojar a pacientes leves o sospechosos.

Sistema “estresado”

El coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Mendoza (Aclisa) Rodolfo Torres destacó que la clave es que se comiencen a derivar con más destreza a los pacientes leves y/o sospechosos a las camas extra hospitalarias.

“El sector privado tiene 1.300 camas; aunque no todas están destinadas a Covid-19. Para esto último hay 400, y allí tenemos una ocupación de 85% de las salas comunes. Esto es porque, principalmente en los casos sospechosos, son pacientes que ocupan dos camas; ya que se debe bloquear la segunda de una sala. Si el sospechoso es derivado a un hotel, se descomprimen estas salas y la situación”, sintetizó Torres. Por otra parte destacó que el sistema no está colapsado, aunque sí lo definió como “estresado”. En este sentido, Rodolfo Torres se explayó:_”Estamos lejos del colapso del sistema, pero sí está estresado por las internaciones que se hacen por criterio epidemiológico (síntomas sospechosos). No hay tantos internados por criterio médico (casos confirmados); y en las últimas semanas hubo un cambio notable. Al entrar el virus a los geriátricos, todos esos pacientes infectados precisan de internación sí o sí. El tema es que muchos de esos lugares los están ocupando hoy en el sistema hospitalario los sospechosos. Si en dos o tres semanas no cambia un poco la situación de ocupación de camas, se pondrá más complicada la situación”, detalló el referente.

Además, el coordinador médico de Clínicas y Sanatorios Privados destacó que debería trabajarse con un esquema de hoteles de ingreso -aquí todos los sospechosos ingresan y quedan a la espera de que se confirme si son positivos en coronavirus y si precisan internación o no- y hoteles de egreso -cuando el positivo ya es asintomático o leve-. “En este proceso está un poco lento el sistema de salud”.

Autorizaciones

Sin cambios mientras no aumente la letalidad

El gobernador Rodolfo Suárez descartó -al menos por el momento- la posibilidad de dar marcha atrás con las autorizaciones vigentes; como son las reuniones familiares (solo los domingos) o el turismo interno en los departamentos que no lo hayan restringido. “Hay dos factores que se tienen que tener en cuenta en este contexto. La tasa de letalidad y capacidad de respuesta del sistema hospitalario. Cuando la tasa aumente y el sistema hospitalario no pueda dar respuestas, habrá que tomar medidas en cuanto a las libertades individuales y el funcionamiento de la economía”, resaltó Suárez, quien destacó que son factores que se analizan día a día.

El mandatario y la ministra de Salud, Ana María Nadal recorrieron el estadio cubierto Aconcagua Arena para inspeccionar parte del equipamiento adquirido. Desde el 12 de marzo en que se declaró a nivel mundial la pandemia de coronavirus hasta el momento, la Provincia ha invertido alrededor de 570 millones de pesos en equipamiento, insumos, convenios y otros gastos para poder hacerle frente a la situación. “Si vemos que la edad promedio de fallecimientos está por encima de los 73 años, hay que cuidar a los mayores. Y la forma de cuidar a los mayores es evitar que se contagien los jóvenes. El rango de mayor contagio es de 15 a 40 años”, destacó Suárez, quien destacó que “cada enfermo de Covid-19 es una víctima, no un villano”.