Casi 100 réplicas tras el sismo en San Juan: aseguran que se mantendrán por seis meses

El fuerte sismo de 6.4 registrado el lunes por la noche en San Juan aún sigue dejando consecuencias. De acuerdo a los reportes oficiales, un centenar de réplicas han acontecido en las últimas horas, todas con epicentro en la provincia vecina.

El geofísico del Instituto de Prevención Sísmica ( Inpres ), Gerardo Sánchez, confirmó ayer al mediodía que “las réplicas percibidas fueron al menos 12 y no percibidas llevamos más de 50 pero hasta el momento no podemos precisar el número exacto porque estamos procesando y actualizando la información a medida que vamos recibiendo”.

Al actualizar la información oficial, se derivan casi 100 movimientos telúricos posteriores al que tuvo epicentro en Media Agua. Incluso, en lo que va del miércoles hasta las 12, se han registrado 22 réplicas en el portal del Inpres. Todas entre los 2 y 3 grados de magnitud, con profundidad superficial.

Registros del Inpres

Sánchez también indicó que basándose en sismos como el ocurrido en Salta en el 2010, que fue de una magnitud de 6.1 grados, o el de Jujuy del 2011, que fue de 5.9 grados, “esto podría tener réplicas de acá a seis meses, que van a disminuir a medida que pasa el tiempo”.

El especialista añadió que la réplica más fuerte “ya ocurrió a las 0.37 horas [por el martes] y fue de una magnitud de 4.9 grados, por lo menos, es la que esperamos como la más fuerte, no esperamos una réplica con magnitud mayor”.

Y aclaró: “Aunque no es concluyente que no pueda ocurrir en los patrones normales no estaría siendo lo común (que se registre una de mayor intensidad)”.

Lo que dejó el terremoto

Gracias a los códigos de edificación que se aprobaron después del terremoto de 1944 que destruyó la capital sanjuanina, el movimiento solo provocó daños en viviendas y algunos derrumbes, pero ninguna víctima fatal.

Hasta ahora hay registrados 11 heridos, uno de gravedad. Las rutas fueron las más afectadas, la 40 que conecta San Juan con Mendoza se agrietó y el tránsito tuvo que ser derivado por calles alternativas. La gente que habita casas precarias pasó la noche en la vereda, hubo evacuados y mucho pánico.

Un relevamiento realizado por el gobierno de San Juan indica que al menos 300 casas presentan daños graves, como paredes caídas o techos colapsados