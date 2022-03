Carolina Meli, Reina de la Vendimia para Todos: “No importa mi orientación sexual, sino ser la voz de quienes sufren”

“No pertenezco a la comunidad LGBTIQ+ pero me alegra haber sido elegida, siento que coseché lo que sembré entre muchos amigos que sufren situaciones difíciles”. Con esas palabras, Carolina Meli, flamante Reina Nacional de la Vendimia para Todos (Vendimia para Todx 2022, según la grafía elegida por los organizadores), se refirió a este presente tan emocionante que está viviendo, especialmente desde las primeras horas del domingo, cuando fue coronada en el predio donde realiza las funciones el circo Servián, en Godoy Cruz.

La joven, que también trabaja en la Municipalidad de Godoy Cruz junto al intendente Tadeo García Zalazar como encargada de ceremonial y protocolo, fue elegida por el público junto a Fernando Herrera, nuevo Rey Nacional de la Vendimia para Todos, y Kiana Mackenzie, nueva Reina Drag Nacional, en una fiesta que contó con la conducción de Florencia Peña y el show del DJ Alan Wermick.

“Soy heterosexual pero creo que no es eso lo importante. Me pongo en el lugar de muchísimos amigos que hacen largas filas para obtener sus medicamentos por el HIV o que no logran insertarse laboralmente sólo por ser de la comunidad”, dijo la joven en diálogo con Los Andes.

Carolina Meli Marzo. Foto: gentileza Vendimia para Todos

Es por eso, adelantó, que lo primero que tendrá en cuenta como flamante representante es la posibilidad de crear un refugio para dar asilo y contención a quienes padecen situaciones difíciles. Según dijo, existen muy pocos y son necesarios. En ese sentido, enumeró problemáticas como la alta tasa de suicidios; burlas y bullying y, por ende, diagnósticos de salud mental.

“Hablar de salud mental es un tema tabú y necesitan de un equipo de profesionales que diagnostiquen los casos posibles de suicidio. Por otro lado, no puede ser que para obtener medicación por HIV tengan que padecer tanto”, agregó la soberana.

Hija de Lelio y Lili Meli, Carolina, de 37 años, tiene tres hermanos: Gastón, de 41; Estefanía, de 33 y Julieta, de 27. “Todos me apoyaron. Mi papá y hermano estaban de viaje pero sí fue a verme el resto de mi familia con carteles y pancartas. Estoy muy contenta porque siento que estoy cosechando lo mucho que sembré”, reiteró.

Lo bueno de esta elección, según dijo Carolina, es que resulta una integralidad. “Solo importa quiénes somos como persona y la lucha que pretendemos llevar a cabo”, apuntó, y aseguró que la belleza física nada tiene que ver.

“Volcaré mi esfuerzo y mi voz para ayudar al colectivo y apoyar la inclusión. Es lo único que hoy puedo asegurar”, concluyó, para señalar el acompañamiento del intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

Tras señalar que viene de una familia convencional y profundamente feliz, donde cualquier excusa es motivo de reunión y festejo, aclaró que ella no cumple el prototipo de mujer de 37 años a la antigua. “El 11 de septiembre cumpliré 38 años y no estoy casada ni tengo hijos, digamos que no entro en la categoría tradicional”, aclaró, para agregar que ha priorizado viajar y estudiar, entre otras cosas.

Carolina es analista en Relaciones Internacionales, aunque en el municipio se desarrolla de oficio y con mucho placer en el parea de Ceremonial y Protocolo, donde cuenta con el apoyo del jefe comunal. “Me encantaría poder trabajar de lo que me he recibido, pero también estoy contenta con lo que hago”, agrega, mientras señala que egresó de la Universidad de Congreso y da clases en la misma casa de estudios.

Carolina Meli Marzo. Foto: gentileza Vendimia para Todos

Para Carolina, generar en lo inmediato un proyecto tendiente a crear un refugio para la comunidad desamparada a la que ella representa, implica un desafío. Por eso instó a los interesados que tengan proyectos e ideas, a enviarle mensajes. “Quiero reunirme, analizar, proyectar iniciativas concretas y sé que esto requiere tiempo y dedicación”, puntualizó.

“Cuento, como dije, con el acompañamiento del intendente, que me dio su palabra respecto del refugio. Todos sabemos los obstáculos que atraviesan las mujeres trans, que tienen un promedio de vida de sólo 40 años”, señaló la Reina de la diversidad.

“No ingresan al mercado laboral porque el cupo no se cumple y son maltratadas, discriminadas. La única opción es salir a trabajar como prostitutas. Tal vez el hombre trans no sea tan evidente, pero en las mujeres esta transición representa un verdadero sufrimiento”, explicó.

Y cerró: “Cuando acuden a hospitales a retirar medicación personas con HIV no lo hacen por un simple dolor de cabeza. Pongámonos en su lugar. Facilitémosle la vida entre todos”.

Fernando y Kiana, flamantes reyes de la igualdad

Fernando Herrera, flamante Rey de la Vendimia para Todos, comentó que se presentó para homenajear a su madrina (mujer trans) y representar su lucha contra la desigualdad y la discriminación. “Por su lucha frente a lo que sentía ser. Fue mi ejemplo”, reflexionó.

“Deseo ayudar a esas mujeres y chicas trans que luchan contra toda una sociedad, sus propias familias y contra muchas cabezas estrictas y cerradas que las dejan fuera del cupo laboral y solo les queda optar por la prostitución”, adelantó.

Fernando Herrera se presentó para homenajear a su madrina trans. Foto: gentileza Vendimia para Todos

Fernando, que tiene 26 años y es heterosexual, dijo que procurará que la sociedad mendocina deje de tener el prejuicio respecto de la orientación sexual antes de preguntar el nombre. “A futuro terminan con estructuras tradicionalistas y rígidas que nos limitan y nos alienan. Solicito a todos que nos ayudemos en progresar trabajando juntos”, concluyó.

Por su parte, Kiana Mckenzie, conocida como “Jess”, nueva Reina Drag Nacional, sostuvo que haber sido elegida el sábado fue una experiencia maravillosa. “Si bien me tomó por sorpresa fue épico porque, como artista drag queen, haber llegado hasta acá fue un mimo al alma. Sé que voy visibilizar el arte con todo mi amor y profesionalismo, como también compartir y estar muy cerca de la comunidad como siempre lo hice”, acotó.

Kiana Mckenzie, conocida como “Jess”, es la nueva Reina Drag Nacional. Foto: gentileza Vendimia para Todos

“Agradecer y agradecer. Nada más que agradecer”, repitió, orgullosa, en alusión al público, la producción de la Vendimia y a Gabriel y Fernando Canci, las caras visibles de la celebración.

“La discriminación siempre existió, sobre todo cuando era más joven e iba al colegio, pero nunca dejé que me influyera demasiado, simplemente me encargué de educar tanto como pude para que me respeten. De eso se trata”, sentenció. Para finalizar, tras comentar que va camino a la transición hacia mujer trans, expresó: “No nos quedemos con las ganas de hacer lo que nos hace feliz. El arte drag queen me llevó a ser quien soy como persona y me hizo conocer gente y lugares maravillosos”.