Carmona afirma que los docentes pueden cobrar más dinero y sin ítem aula y ampliar la doble jornada escolar

Durante la jornada Guillermo Carmona compartió con los trabajadores y trabajadoras de la educación algunas de sus propuestas. “El derecho a la educación es un rol esencial del Estado provincial. Por eso proponemos la recomposición salarial de las y los docentes y la eliminación inmediata del denominado ítem aula. Con un Estado que gestione seriamente, los instrumentos de control que ya existen en el área específica de la DGE (Recursos Humanos): Junta Médica, Salud Laboral y otras oficinas de control de ausentismo. Y fortaleciendo el compromiso de docentes motivados y no discriminados por medidas salariales coercitivas se logrará iniciar el camino hacia una educación de calidad que es nuestro principal objetivo”

Liliana Paponet, por su parte destacó la labor de los docentes y como “se alimentó una grieta entre docentes y las familias. Se dijo desde el gobierno provincial que los docentes eran vagos, que no trabajaban, que tenían tres meses de vacaciones. Con esta descalificación permanente abrieron la puerta para que muchos docentes sufrieran maltrato”.

La fórmula de Primero Mendoza, Guillermo Carmona y Liliana Paponet.

Luego se abrió el debate en el que participaron los trabajadores y trabajadoras presentes. Ricardo, docente de mas de 30 años de experiencia señaló “¿Cómo es posible que un técnico informático sea el Director General de Escuelas? ¿Cómo una persona que solo tiene experiencia en la educación privada dirige toda la educación de Mendoza? Y claro, lo que se necesita es ‘gestión de la educación’, una gestión en serio, comprometida, que conoce qué es trabajar en una escuela y no que busca privatizarla”. Además, se destacó la necesidad de regularizar la situación de los jardines maternales, insistir con la Ley de financiamiento educativo derogada en 2010, condiciones laborales, entre otras. Silvia, docente retirada, sumó su visión de la educación hoy diciendo “A pesar de que una deja la docencia no deja de ser docente. Me preocupa el letargo que existe la docencia, estamos atemorizados, eso tiene que cambiar. Tenemos que poner un límite al destrato y descredito que venimos recibiendo”.

Acompañaron la convocatoria el precandidato a la intendencia de Godoy Cruz Ariel Poves, la precandidata a Senadora provincial en segundo término, Nora Llaver; Silvia Balmaceda, precandidata a diputada provincial, docentes, ex docentes y no docentes de las escuelas mendocinas.

Carmona y Paponet cuando presentaron su plan de gobierno.

Como cierre se discutieron algunas de las propuestas en educación elaboradas desde Primero Mendoza para la Provincia con el compromiso de retomar la discusión luego de las elecciones del 11 de junio próximo.

Entre las principales medidas de la propuesta de la formula Guillermo Carmona- Liliana Paponet se encuentran:

* Revalorizar, en forma urgente el rol fundamental que cumple el docente en el sistema educativo. Los docentes, son el actor fundamental del sistema educativo, hoy se encuentran dañados, desmoralizados, desmotivados, desbastados. Enviamos un mensaje de afecto y reconocimiento a su trabajo educativo y social.

* La titularidad de la Dirección General de Escuelas estará a cargo de un/a profesional de la educación con experiencia docente efectiva y con una gran formación técnica.

* Resulta necesario el fortalecimiento del presupuesto provincial de educación. Se ha producido una grave caída presupuestaria desde el año 2014 al 2023 (-7,3 puntos) en la relación del presupuesto de Educación respecto presupuesto provincial total.

* Ampliación de la doble jornada escolar que viene siendo financiada por el gobierno nacional en la provincia de Mendoza.

* Fuerte énfasis puesto en la educación de nivel medio apuntando a fortalecer las condiciones de terminalidad educativa.

Guillermo Carmona, precandidato a gobernador.

* Se debe revisar la recategorización del Ítem Zona que padece graves distorsiones en desmedro de los y las docentes.

* Incrementar los programas de alfabetización para adultos mayores.

* Fortalecimiento Educación Superior dentro de un proyecto de desarrollo productivo y con amplio despliegue territorial.

* Reactivar las intancias de participación, dialogo y consenso para proponer un modelo de educación inclusiva y de calidad hacia el futuro con participación activa de toda la comunidad educativa.