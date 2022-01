Brisa Moyano es la responsable del Merendero María Silvia, ubicado en el distrito de Phillips (Junín) y que asiste a más de 300 chicos de la zona, además de sus familias. Sin embargo, además de su labor solidaria y comunitaria de todos los días, se ha propuesto –un año más- otra meta que ya es un clásico de cada verano: conseguir una mochila con útiles para los chicos de primaria y secundaria de la zona.

“Hace 7 años hacemos esta movida para los chicos del pueblito y alrededores, pero es la primera vez que tenemos tantos. El año pasado no lo hicimos por la pandemia, pero hace dos años pudimos conseguir 250 mochilas para los 250 chicos. Hoy tenemos 375 chicos, por lo que necesitamos 375 mochilas”, destacó Brisa, quien ha bautizado como “padrinos mágicos” a quienes puedan y deseen colaborar con esta campaña.

Campaña solidaria para que casi 400 chicos del Este tengan su mochila y útiles: cómo y dónde ayudar. Foto: imagen ilustrativa.

“La meta principal es ayudar para que los niños tengan un futuro, un estudio, una herramienta para poder defenderse. En esta zona, si no se estudia, lo único que como futuro es trabajar la tierra. No tiene nada de malo ello, yo me he criado trabajándola toda la vida. Pero el estudio les va a permitir recibirse y ser algo en la vida”, destacó la referente social.

Mochilas para todos los niveles

Si bien las clases comienzan la segunda mitad de febrero, Brisa sabe que mientras antes comience con la campaña, mejor será para juntar la mayor cantidad de útiles posibles. “Gracias a Dios siempre ha sido buena la respuesta de la gente. Pero nunca tuvimos tantos chicos. Hay una lista de lo que se necesita, grado por grado, de la primaria y también de la secundaria”, sintetizó la mujer.

Si bien el 10 de febrero estarán presentes junto a otros voluntarios y voluntarias en la esquina de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento –de 11 a 20- para recibir las mochilas y útiles de los “padrinos mágicos”, Brisa deja su teléfono para quienes puedan o quieran comunicarse con ella desde ya y poder colaborar. Para donaciones, comunicarse al 2634683980.

Qué se necesita, curso por curso

Para los niños y niñas de salita de 4 y 5 se necesitan 55 padrinos. Este es el listado de materiales que se necesitan:

1 mochila.

1 cartuchera grande.

1 caja de colores de madera largos.

1 caja de crayones de grasa.

1 caja de fibras.

1 lápiz y 1 goma.

1 tijera de punta redonda.

1 caja de témperas.

1 plasticola grande.

1 cuaderno liso A3.

1 cuaderno de comunicaciones.

1 bolsita de higiene.

1 bolsa de merienda.

Para los chicos y chicas de primero a tercer grado de la primaria, se necesitan 78 padrinos. Listado de materiales:

1 mochila.

2 cuadernos A4 a rayas, tapa dura.

2 cuadernos A4 a cuadra, tapa dura.

1 cuaderno de comunicaciones.

1 cuaderno de música.

1 carpeta oficio con hojas para plástica.

1 cartuchera.

1 caja de colores largos.

1 lápiz y 1 goma.

1 plasticola.

1 tijera.

1 sacapuntas.

1 bolsita de higiere.

1 bolsa de merienda.

Para los chicos de otras de las escuelas de la zona que también cursarán entre primero y tercer grado se necesitan 63 padrinos que aporten para cada uno:

1 mochila.

2 cuadernos A3 a rayas, tapa dura.

2 cuadernos A3 a cuadros, tapa dura.

1 cuaderno de comunicaciones

1 carpeta oficio con hojas para plástica.

1 cartuchera.

1 caja de colores largos.

1 lápiz y 1 goma.

1 plasticola.

1 tijera.

1 sacapuntas.

1 bolsa de higiene.

1 bolsa de merienda.

Para chicos y chicas de cuarto a séptimo grado, se necesitan 40 kits de:

1 mochila.

2 carpetas chicas.

2 block de hojas a rayas.

2 blocks de hojas a cuadro.

1 cuaderno de comunicaciones.

1 cuaderno para música.

1 carpeta oficio con hojas.

1 cartuchera.

1 lápiz y 1 goma.

1 lapicera azul y de colores.

1 corrector.

1 set de geometría.

1 plasticola.

1 bolsa de higiene.

1 bolsa de merienda

Para adolescentes que están en la secundaria se necesitan 45 padrinos que aporte, cada uno: