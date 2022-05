Buscan romper estereotipos de género en la ciencia a través de un concurso internacional

Un grupo de alumnas de la Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza junto a docentes de la institución están participando del Concurso Internacional Wisibilizalas. Las participantes son Mercedes Maron, Milagros Kristich, Sofia Sosa, Lucía Garrido, Victoria Castillo, Danna Barrios, Juliana Masuh, Mariel Camus, Sofia Sabatini y Camila Grilletti.

Se trata de un certamen internacional dirigido a centros educativos y cuyo objetivo es el de romper estereotipos de género en los campos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas -en inglés STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)-.

Este concurso, fundado por Ana Freire, Doctora en Ciencias de la Computación, docente e investigadora de la Escuela UPF Barcelona School of Management, busca visibilizar a mujeres profesionales en STEM.

En las primeras cinco ediciones, participaron más de 3700 estudiantes y se entrevistaron a más de 1200 mujeres de 5 países.El objetivo es visibilizar a grandes mujeres de nuestra región que desarrollan su labor en el campo de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la Matemática.

Para ello, estudiantes de la ETec, entrevistarán a estas profesionales, descubrirán sus perfiles y sus ideas, describirán sus proyectos y las áreas en que se desempeñan y luego las darán a conocer a la sociedad a través de la creación de una página web.

En primera persona

“Creo que con el proyecto pude indagar a profundidad como mujeres mendocinas dejan su huella en el ámbito laboral. Y siento que esto me permite conocer carreras universitarias las cuales les permitieron a estas mujeres llegar a donde llegaron junto con su ingenio y esfuerzo”, dijo Mariel Camus agregando que también tiene una parte de traducción del inglés que le permite ahondar en sus conocimientos sobre este aspecto.

Por otra parte, indicó que aprenderá a desarrollar paginas web, algo que le servirá en el futuro. “También me permite conocer compañeras del Etec y como somos pocas está genial”, dijo la estudiante de quinto año de electrónica.

“Decidí unirme a este proyecto porque la Ciencia me ha apasionado desde que tengo memoria. Desde pequeña he admirado a las mujeres que se desarrollan en este ámbito y por eso me llamó mucho la atención poder entrevistarlas y darlas a conocer en un ámbito que es principalmente masculino. También les damos crédito y aprendo de ellas, algo que es muy interesante”, dijo por su parte Mercedes Marón, de primer año agregando que incorporó nuevos aprendizajes para el diseño de una web o preparar una entrevista.