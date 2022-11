Hablar por teléfono con el bluetooth activado y poder ir mirando el mapa de geoposicionamiento en la pantalla -siempre y cuando esté el dispositivo en su soporte y no en la mano del conductor- son los dos grandes cambios que en la Legislatura de Mendoza se pretende incluir en la modificación de la Ley provincial de Tránsito. El proyecto ya tiene media sanción -por unanimidad- de la Cámara de Senadores y se espera que la semana próxima (o ya directamente luego del receso legislativo) se trate en Diputados.

El uso manual del teléfono (entiéndase: llevarlo en una mano), el uso de auriculares y el ir hablando con el aparato mientras se conduce el vehículo, en tanto, seguirán estando prohibidos en caso de que se dé sanción definitiva al proyecto que plantea estas modificaciones.

Buscan permitir que se pueda hablar por celular con bluetooth y mirar el mapa mientras se maneja. Foto: Imagen ilustrativa

“En la Ley provincial de Tránsito actual -que ya quedó vieja-, se aclara que está prohibido hacer uso de cualquier tipo de pantalla o dispositivo con geoposicionamiento mientras se maneja. El tema es que hoy, cualquier persona que pasa una dirección al celular, lo hace compartiendo la ubicación. Nadie escribe la dirección de forma manual. Por eso es que buscamos que se permita el uso de pantallas con geoposicionamiento activado mientras se maneja. Por supuesto que el conductor no podría llevar el celular en la mano, sino que debería ir en su correspondiente soporte”, destacó el senador Pedro Serra (Frente de Todos), autor de la iniciativa que ayer recibió media sanción en el Senado.

Además, el legislador aclaró que buscan permitir el uso del mano libre por medio del sistema de bluetooth. “Estamos tratando de simplificarles la vida a los mendocinos, que debería ser nuestro objetivo”, agregó.

Además, Serra indicó que el proyecto impulsado por él y que ya tiene media sanción mantiene la prohibición de usar auriculares mientras se maneja, de la misma manera en que se prohíben las pantallas de video o dispositivos similares en los que puedan verse películas u otros contenidos.

Aprobado por unanimidad

La propuesta de Serra contó con el aval de todos los partidos, por lo que fue aprobado por unanimidad en la sesión del martes en la Legislatura. Según destacó su autor, está pensado para aquellos vehículos nuevos que ya cuentan con esta tecnología incorporada de fábrica, pero también para aquellos autos más antiguos que no. Precisamente por esto es que se establece que si el mapa virtual va abierto en el celular, el equipo debe ir sujeto en el soporte reglamentario que se sujeta o adhiere al auto (y no puede ir en una de las manos del conductor).

“Por ejemplo, ahora ATM tiene un sistema de geoposicionamiento que permite llevarle a un deudor o moroso una notificación al lugar exacto donde se encuentre en ese momento, y es algo que se hace siguiendo el teléfono de esa persona. Entonces, si ATM puede seguir en tiempo real con el teléfono a una persona, ¿por qué no podría un conductor mirar el mapa para saber hacia dónde debe dirigirse?”, graficó Serra.

Cómo se podría usar el celular mientras se maneja

Se podría hablar por teléfono solamente por medio de bluetooth.

Se podrían mirar pantallas o celulares situadas en un soporte específico para consultar direcciones , aunque no con el dispositivo en la mano.

Enviar WhatsApp siempre y cuando se vayan dictando de forma oral y transcribiendo en el celular sin tener que sujetarlo .

Oír mensajes de WhatsApp (audios y escritos) de la misma manera en que se permite el envío.

Qué no se permitiría hacer con el celular mientras se maneja

Hablar por teléfono de forma manual (sujetando el dispositivo en la mano).

Escribir, grabar, leer y oír mensajes de WhatsApp de forma manual .

Usar auriculares mientras se conduce.

Mirar películas u otros contenidos en pantallas o teléfonos (aún en su soporte).

Críticas a la idea de cambiar

Más allá del consenso en el Senado para dar media sanción a las modificaciones en la Ley de Tránsito, entre los especialistas no existe esa unanimidad. El perito especializado en accidentología vial Héctor “Buddy” Roitman se mostró crítico con la propuesta y advirtió que significa “un retroceso”.

“Permitir el uso del teléfono, aunque sea con bluetooth o para ver mapas en un soporte, está en contra de lo que siempre explico en los cursos de manejo defensivo. El tema es que suele estar instalada esa idea de que si uno puede ir hablando con una persona que va en el auto con él, también puede ir hablando con mano libre o bluetooth. Pero es una idea errónea”, destaca Roitman.

Para el perito y especialista, el problema y el peligro de hablar por teléfono no está en si el conductor usa o no la mano, sino en lo que hace y se mantiene ocupada la atención del cerebro mientras uno habla por teléfono.

“Cuando estás manejando, se te pide que estés atento a otros vehículos, al peatón y a otras cuestiones que implican alto nivel de conciencia del cerebro. Y si bien es cierto que el cerebro puede atender a múltiples cosas -lo que se conoce como el famoso multiple task-, la realidad es que no da a todas las actividades el mismo nivel de atención. Hay una que es principal y activa, mientras que las otras quedan en piloto automático”, detalló el perito en accidentología mendocino.

A modo de ejemplo, Roitman destaca que es muy común, aun cuando uno va manejando y hablando con el acompañante de forma física en el vehículo, pasarse una calle en la que debía doblar. “Por ahí, si se trata de una charla banal, no hay tanto drama. Pero si es una charla de trabajo, más compleja, ya el cerebro pasa a tomar como actividad principal eso y deja en piloto automático la conducción. Uno no está en pleno nivel de conciencia de las cosas que suceden en su entorno. Y si queremos lograr el máximo nivel de conciencia, no nos podemos distraer con cosas que nos implican atención, porque el cerebro empieza a envolverse en otra cosa”, resumió el especialista.

De hecho, diferenció lo que ocurre cuando la charla es presencial con alguien que va con el conductor en el vehículo y cuando es telefónica. “Cuando la persona va con vos, entiende que te quedes callada unos segundos porque te concentrás en el manejo, lo va viendo. Pero si es telefónica, te empieza a preguntar e insistir hasta que respondés, justamente porque no lo ve. Por eso es preferible, si atendemos, aclarar de entrada que uno va manejando y que devolverá el llamado cuando pueda estacionarse”, graficó

Tampoco para mirar mapas

Las modificaciones que se plantean a la Ley provincial de Tránsito en la Legislatura también facultarían a los conductores a consultar mapas en pantallas o celulares, siempre y cuando no se deban sujetar con las manos del conductor (que deben estar en el volante).

“Volvemos a creer que el problema es si llevamos o no el teléfono en la mano. Aplicaciones como Google Maps o Waze tienen la posibilidad de dar indicaciones audibles y que, con tiempo, van diciéndonos qué hacer. Y si uno tiene una duda, lo recomendable es intentar detenerse fuera del peligro y chequear bien la información, pero no mientras vamos manejando”, explicó Héctor “Buddy” Roitman.

“Por este tipo de cosas es que queda en claro que la prohibición tal como rige está bien. Más allá de lo que vemos en películas o series, en Estados Unidos ya hay varios estados donde se está prohibiendo el uso de bluetooth y mapas y se está llegando a situaciones como la que tenemos actualmente en Mendoza. El problema es que a veces nos creemos progres y queremos ser más permisivos”, sintetizó.