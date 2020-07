Buscan hoteles aptos para alojar a pacientes leves y asintomáticos

Para evitar el colapso de las instituciones hospitalarias con pacientes con síntomas graves de Covid 19, el gobierno salió a buscar hoteles donde alojar pacientes de poca gravedad o asintomáticos. A través de una publicación de contratación directa, se divulgaron las condiciones para que los hoteleros pudieran ofrecer sus establecimientos.

Según informaron desde el ministerio de Salud provincial, solo se presentaron 3 propuestas, pero ninguna de ellas cumplía con los requisitos. También trascendió que desde Osep se busca una estrategia similar para descomprimir las habitaciones de los hospitales. Otro tanto, están haciendo algunas instituciones de salud privadas.

Fernando Barbera, titular de la Asociación de Empresarios Gastronómicos, Hoteleros y Afines, indicó que las causas por las que se cayó esta posibilidad, al menos de momento, es porque los hoteleros no están acostumbrados a participar de licitaciones.

“Cuando hay licitaciones, no se enteran o la ven complicada. Hay desconocimiento del sector porque no son proveedores del Estado”, explicó Barbera. Por otro lado, señaló que hay miedo tanto del hotelero y del personal que trabajar, que decide no ir por prevención. “Así el hotelero no se puede presentar”, detalló.

Otro de los reparos es el mínimo de camas que el gobierno está dispuesto a pagar. “El gobierno tiene, de acuerdo a lo que le exige el tribunal de cuentas, que pagar lo que utilizan, pero deberían tomar el hotel completo, porque de otra forma lo bloqueás. No se puede meter turismo interno ni repatriados”, aseguró Barbera.

El punto es que al abrir, los hoteleros deben cubrir costos para compensar lo que sale abrir el hotel ya que esto implica, turnos de consejería, mantenimiento, encendido de calderas. Son gastos que, según Barbera, no se cubren con 20 camas. “Creo que la propuesta es alquilar el hotel por 50% de las camas o todo el hotel completo. Vemos que hay buena voluntad de parte del ministerio, estamos buscando formas. Pero hay burocracia que cumplir”, remarcó el titular de AEGHA.

Sólo tres propuestas

Como se dijo, desde el ministerio los requisitos que se piden son, como mínimo, habitación, camas separadas, baño con grifería, que haya un lugar de estar para que los enfermeros o médicos puedan estar en un lugar aislado, que tenga 30 habitaciones, entre otros. Pero, tal como indicaron desde Salud, uno de los oferentes sólo tenía diez habitaciones, otro no cumplía requisitos sanitarios y el último no contaba con espacios para aislamiento acorde. Por esta razón es que ahora el gobierno llamará hotel por hotel para averiguar qué propuesta de los establecimientos se adapta a los requerimientos para poder alojar allí pacientes.

En el pliego se indica que se busca aislamiento institucional extrahospitalario para casos sospechosos o confirmados de Covid-19 con síntomas leves (febrícula, tos, malestar, rinorrea, odinofagia, náuseas, vómitos y/o diarrea) y sin trastornos cognitivos; y casos sospechosos o confirmados de Covid-19 que han recibido el alta hospitalaria, pero requieren seguimiento y medidas de aislamiento que no pueden realizar en su domicilio.

Según informaron desde el ministerio, en total, se presupuestaron alrededor de 17 millones de pesos para contratar 6.000 habitaciones durante dos meses en el Gran Mendoza y 450 en el Valle de Uco.

Según figura en el pliego de condiciones particulares enviado a los hoteles, la ubicación de los mismos debe contemplar una buena accesibilidad al hospital de referencia designado. Deberá poseer como mínimo 35 habitaciones para el caso del Gran Mendoza y para el Valle de Uco un mínimo de 15. Estos espacios deberán tener una cama individual y espacio para una mesa y silla.

En el caso de agregar una segunda cama deberá existir una distancia mínima de 2 metros, entre cada paciente. Tendrán que tener un sanitario privado completo (inodoro, lavamanos y ducha), con agua fría y caliente.

Por otra parte, el establecimiento deberá contar con espacios para el personal sanitario, que estén separados de las habitaciones y que se puedan adaptar para instalar oficina para tareas administrativas con soporte informático y una sala de enfermería para uso de 24 horas.

El establecimiento deberá contar con espacios que puedan adaptarse para depósito y organización de viandas, depósitos para ropa blanca, depósitos para residuos. También se menciona en el pliego, la ventilación, el acondicionamiento térmico, la calidad de los pisos, las superficies de las paredes, de los cielorrasos.

Se indica que los hoteles serán responsables de la limpieza de áreas comunes pero no de las habitaciones, comprometiéndose a mantener con la higiene adecuada estos espacios.

El lavado de la ropa de cama deberá realizarse con jabones o detergentes habituales a 60-90 °C y secarse completamente para volver a utilizarla. Se deberá permitir el ingreso del personal del ISCAMEN para la desinfección que corresponda al momento de salida de cada paciente.