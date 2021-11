Buscan familia adoptiva a dos adolescentes de 13 y 15 años de San Rafael

El juzgado de Familia de San Rafael comunicó que se buscan familias que quieran adoptar a dos adolescentes de 13 y 15 años de edad. A través de un oficio, este juzgado informó que se ordena la convocatoria pública de pretensos adoptantes.

Por un lado, indicó que se busca familia para la adolescente M.M. de 15 años de edad, quien se encuentra alojada en un Hogar dependiente de la Dirección General de Protección de niños, niñas y adolescentes. Tal como la describen “es una joven introvertida, es amable y respetuosa con adultos y su grupo de pares. Juega y disfruta de actividades recreativas con buena conducta, asumiendo un buen comportamiento en los ámbitos educativos y sociales en los cuales se desempeña”.

Por otro lado, desde este juzgado explicaron que posee una buena relación con los adolescentes, con los cuales interactúa y que le gusta desarrollar actividades artísticas. “Presenta retraso mental moderado por lo que cuenta con Certificado Único de Discapacidad. Se encuentra asistiendo a una Escuela especial y realiza talleres de Capacitación”, dijeron.

Además, indicaron que la joven realizaba tratamiento psicológico, habiendo sido dada de alta en julio del corriente año. “Tiene dos hermanas y en la actualidad mantiene comunicación telefónica y encuentros presenciales con la menor de sus hermanas, que se encuentra con una familia adoptiva. La joven expresa su deseo de ser incluída en una familia que favorezca su desarrollo psicoafectivo y social”, detallaron.

Familia para la joven de 13 años

Por otro lado, indicaron que se busca familia para la joven M.M., de 13 años de edad, quien se encuentra alojada en un Hogar dependiente de la Dirección General de Protección de niños, niñas y adolescentes.

“Es extrovertida e inquieta. Suele manifestar a través en su conducta cuando algo no le sale como ella lo espera. Concurre a sexto grado de una escuela especial, no presentando dificultades en clase, con sus compañeros y docentes. Presenta CUD debido a que ha sido diagnosticada con un retraso mental leve”, explicaron.

Por otro lado, señalaron que disfruta de las actividades recreativas y deportivas con su grupo de pares. “Realiza tratamiento psiquiátrico y psicológico sostenido en el tiempo. Si bien la niña tiene dos hermanas, en la actualidad no mantiene contacto con ninguna; debido a la sugerencia de la psicóloga tratante. La niña necesita de la presencia y el acompañamiento de adultos que cumplan el rol parental de “Figuras de Sostén” ayudándola a través de una contención afectiva y puesta de límites claros, que faciliten su desarrollo psicoafectivo”, detallaron desde el juzgado.

Resta señalar que toda persona interesada deberá contactarse con el RPA al teléfono: 0261- 4495476, o al mail rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar

Pasos de la convocatoria

La titular de la Dirección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP) –ex Dinaf-, Belén Canafoglia indicó que para lo que son las adopciones a niños mayores de 7 años el panorama es complejo ya que todas las personas se anotan para chicos de 0 a 3 o 4 años. Algunos para chicos hasta 7 años y para adolescentes casi nadie.

“Las familias tienen una expectativa para los chicos. Creen que con un niño pequeño no van a tener dificultades. Son reacios a los chicos grandes porque creen que han vivido situaciones graves”, dijo Canafoglia. Continuando, aseguró que lo que más hay en adopción en los hogares son chicos grandes. “Los bebés se van pronto. Así y todo han devuelto chicos de 2 ó 3 años. Nos pasó que una vez, devolvieron a un niño de tres años que tuvo un brote psicótico por esta experiencia”, dijo la funcionaria.

Respecto del formato de esta convocatoria, indicó que cuando hay chicos en situación de adoptabilidad se fijan en el registro de pretensos adoptantes. Se busca allí entre los que están inscriptos y si coincide con el perfil de los niños. Luego, si nadie se presenta, se hace una convocatoria interna entre las mismas familias inscriptas.

En caso de que no aparezca nadie, se hace una convocatoria federal donde se consultan los registros de adopción de todo el país. Y luego, como en este caso, se hace la convocatoria pública. “Aquí por lo general, y es lo que ha dado resultado, se acerca gente que no está inscripta, a la que hay que evaluar, pero que conoce a los chicos de otro lado y no tiene ese miedo de enfrentarse a un niño que no conoce”, aseguró.