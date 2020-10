Buscan aumentar 30% los diagnósticos diarios en Mendoza con el nuevo test rápido

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes lanzó formalmente la nueva estrategia de testeo en los barrios con el recientemente incorporado test rápido, que permite obtener el diagnóstico de Covid-19 en 15 minutos. De esta manera esperan incrementar en alrededor de 30% la cantidad de testeos diarios.

Así aspiran a sumar a los entre 1.000 y 1.200 que ya realizan unos 350 más. Eso incluye los que se hagan puerta a puerta en los recorridos por los barrios más los que se realicen en centros de salud y algunos efectores públicos, como el hospital Lencinas y el Carillo.

Estos test de antígenos requieren un procedimiento sencillo y son la última incorporación en la provincia para dar con infecciones del nuevo coronavirus. Detectan proteínas que se expresan en las células ante la presencia del virus, luego de analizar una muestra que se extrae del paciente mediante un hisopado nasofaríngeo.

Es una metodología de diagnóstico que ya se utilizaba para otros virus respiratorios y que fue recientemente autorizada para coronavirus por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Por ello, 70.000 de ellos llegaron a Mendoza la última semana de septiembre y son los que se están utilizando.

Durante los últimos 7 días se habían probado en los consultorios respiratorios de centros de salud y así ya realizaron 200. Ayer la ministra del área, Ana María Nadal, inició esta nueva instancia junto al intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, en el barrio Solidaridad de ese departamento.

Efectividad

“Estos tests son una herramienta importantísima para la detección rápida en el momento y poder ejecutar el resto de las acciones que implica un positivo, que es aislar a la persona y sus contactos estrechos, detectarlos tempranamente y evitar que, si las personas complican y hacen neumonía, se haga una consulta tardía”, explicó Nadal. En definitiva, “nos podemos anticipar a la cadena de contagio y a la evolución de la enfermedad”, subrayó.

Para el Gobierno serán un recurso esencial para fortalecer su estrategia de ir a buscar a los barrios posibles infectados, y como el procedimiento puede hacerse "in situ'', descomprimir la demanda de los laboratorios que realizan la prueba de PCR, que también se usa para detectar la infección. El otro método que se ha utilizado es el test serológico, que igualmente es rápido pero que no detecta el virus Sars CoV-2 en sí sino la respuesta inmunológica contra el patógeno, es decir, sus rastros, por lo que no se realiza al inicio de la infección.

“Para que estos test tengan la sensibilidad esperada la persona tiene que tener sintomatología, estar entre el día 1 y 5 y tener sintomatología en este periodo. Por lo tanto, es muy importante en esta búsqueda que hacemos casa por casa tener claro este dato para saber si se hace test rápido o se pasa a PCR que puede identificar después de los cinco días de iniciados”, detalló Nadal.

Dado que se trata de una estrategia direccionada, esperan que detecten muchos más casos. Es que se realiza a personas sintomáticas, por lo que hay altas chances de que tengan Covid-19. Sin embargo, no impactará en el índice de positividad, el indicador que expresa la proporción de positivos entre los testeos realizados. Esto porque, según explicaron desde Salud, no serán incluidos sino que para ese cálculo se toman sólo los PCR.

“Podemos tener más cantidad de casos pero la ventaja que tiene esto es la territorialidad, gente que puede estar aislada en su casa”, subrayó la ministra. Y en ese sentido destacó que evita contagios a personas que después puedan requerir servicios complejos y se atenúa la sobrecarga del servicio de salud.

Nadal puso en relieve que Mendoza fue una de las primeras provincias en adquirir este recurso ni bien fue aprobado su uso en el país. Cada test tiene un costo de 700 pesos.

En la calle

Tadeo García Zalazar destacó que en Godoy Cruz aspiran a duplicar la cantidad de testeos gracias a la nueva incorporación. Informó que hasta ahora han testeado a 8.900 personas y con este test pueden llegar rápidamente a 20.000 y así tener una mirada más representativa de lo que sucede en el departamento.

Explicó cómo se realiza el operativo: “Primero nuestros agentes sanitarios hacen un recorrido puerta a puerta, casa por casa, y a aquellas personas sintomáticas se las invita a ir al móvil sanitario, allí se hace un triage (una entrevista), se hace el hisopado y la persona se va con el resultado de su test”.

El intendente señaló que tienen un móvil sanitario que venían usando y cuentan con la incorporación de uno nuevo con dos consultorios. Aclaró que también son útiles para operativos barriales con otros fines, como vacunación.

Cuestan 5.000 pesos en el sector privado

Estos test rápidos también los están usando laboratorios privados. Ocurre que muchas personas que presentan síntomas y ante la demora para obtener turnos a través de sus obras sociales para testearse, optan por acudir por su cuenta.

Para muchos, esperar una semana (lo que suele demorar en algunos casos) es demasiado ya que deben ir a trabajar o no les permiten ausentarse si no tienen confirmada la Covid.

Allí, el test rápido cuesta 5 mil pesos mientras que el PCR, que se usó desde el comienzo cuesta 7 mil (puede haber diferencias entre laboratorios).

Claudio Suárez, director del laboratorio French de San Martín explicó que la idea de incorporarlo fue en principio darle solución a todas aquellas personas que quedaban fuera del sistema. " Teníamos el caso de una paciente que necesitaba operarse de la rodilla pero sin hispodao negativo no lo hacían y esa solución no estaba en el Estado", refirió.

“Hemos visto que funcionan muy bien, teniendo en cuenta que no niega la presencia del virus sino que si es negativo y el cuadro empeora habría que rehisoparlo”, detalló. El positivo es indudable.