Brutal: creyó que se contagió de Covid dentro del hospital y le dio una paliza a un médico

Un hecho brutal ocurrió en un hospital de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, luego de que un paciente asegurara que contrajo coronavirus dentro del nosocomio cuando se sometió a una operación y por consiguiente, le diera una paliza a Marcelo Marcelo Cachuaga, Secretario de Salud.

Según destaca TN, Diego Cafardo fue identificado como el hombre que le pegó y sostiene que se contagió el virus dentro del Hospital Municipal Sagrado Corazón de Jesús donde fue sometido a una intervención cardíaca.

La víctima. Marcelo Marcelo Cachuaga, Secretario de Salud Foto: Gentileza/ Municipio de General Lavalle

Por lo tanto, hace responsable al personal jerárquico de un supuesto contagio intrahospitalario. De hecho, hizo una denuncia penal contra la comuna por lo sucedido la cual fue desestimada por la justicia de Dolores.

Cómo fue el ataque al Secretario de Salud

En diálogo con TN, Cachuaga dio detalles de cómo fue el ataque que sufrió en la puerta del hospital. Recordó que en mayo de año pasado el hombre ingresó al hospital para un control después de realizarse un cateterismo cardíaco y después de eso comenzó con síntomas de Covid-19. Su esposa trabaja en el hospital.

“A la mujer la llamé a mi oficina para conversar por un problema en un geriátrico y terminamos en buenos términos. Cuando salgo para dirigirme a mi domicilio este señor se me acerca y me dice: ‘¿Te acordás quién soy?’. La verdad es que nunca lo atendí, nunca tuve una relación médico-paciente con él. Le dije que la verdad no sabía quién era, y directamente me pegó una piña en la cara, caí al piso y me siguió pegando”.

En el momento del ataque no había testigos y a pesar de que el agresor hizo una denuncia penal contra el Municipio, la fiscalía de Dolores la desestimó. El hombre se encuentra demorado en la comisaría de General Lavalle.

Por su parte, el área de legales del municipio realizó una denuncia penal y pidió medidas restrictivas para que no pueda acercarse a los lugares en donde desarrolla tareas Cachagua. “Esto que me pasó no nos pueden suceder a nosotros”, expresó.