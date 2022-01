Brigadistas que combaten el fuego en Bariloche denuncian que les dan de comer milanesas de pollo crudas

Brigadistas que combaten los incendios forestales en el Sur de Bariloche afirman que “les dan de comer milanesas de pollo crudas”. Además, dijeron que quienes vienen a colaborar desde otras provincias “no tienen agua caliente para bañarse y comen una vez al día”.

En un video que se viralizó rápidamente una mujer muestra con ironía una milanesa de pollo “a la que le faltó un poquito de horno” y se nota claramente que está casi cruda.

Por su parte, el delegado de ATE en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Sepúlveda realizó duras declaraciones respecto a la situación que atraviesan los brigadistas en la línea de fuego.

“Las grabaciones son verdad, esas cosas ya no se pueden tapar como tampoco la desorganización. Mis compañeros la están pasando muy mal, el silencio era por respeto por la situación, pero hay desorganización, como el primer día, ahora con el agravante de trabajar mal, los compañeros no comen porque la comida llega a destiempo o es horrible o no está en condiciones para llevar un bocado a la boca, no llega cocida. Las cuadrillas que estuvieron cercanas a los pobladores pudieron comer porque los vecinos brindaron comida”, aseguró el dirigente en declaraciones a la prensa.

Numerosos brigadistas confirmaron que “situaciones como esta suelen pasar mientras combatimos los incendios. Hay veces en que te llegan los sándwiches con el pan con moho o la carne de las milanesas con gusto avinagrado”.

Lisandro Lanfre, un poblador de Villegas le dijo a diario Clarín que “cuando pensábamos que con la poca lluvia que cayó en la semana comenzaba a aplacarse, no fue así. El fuego se fue despertando de a poco. Ahora no tenemos indicios de lluvia por lo que los focos se van a ir reactivando. La situación es crítica. Y seguimos sosteniendo que no se trabajó como corresponde cuando se inició el fuego. Esto se podría haber controlado. Pero actuaron tarde y mal”.

El video viral de los brigadista.

Se cree que en la zona ya se quemaron más de 6 mil hectáreas de bosques nativos. Por ahora no hay evacuados y por fortuna, el fuego no llegó al poblado de Río Villegas donde hay unas 40 viviendas. Pero en el paraje denominado El Foyel y en el Cañadón de la Mosca (ubicados entre Bariloche y El Bolsón) el fuego sigue activo y las condiciones climáticas no ayudan para el combate.

Y en el medio la denuncia de quienes están en el frente de combate contra el fuego: comida cruda y falta de elementos. Una situación que ya generó polémicas.