Brancatelli contó su dura recuperación del Covid y reveló que padeció un raro síntoma: singluto

Luego de estar 5 días internado por Covid-19, el viernes el periodista Diego Brancatelli regresó a su casa. En ese marco dialogó con la prensa y relató su experiencia pero en particular destacó que tuvo un síntoma poco frecuente. Antes de comenzar a tener dificultades respiratorias tuvo hipo, que fue tan intenso que llegó a durar una jornada entera y presentarse cada 3 segundos. “Insoportable”, describió en diálogo con Paulo Vilouta en radio La Red.

“Esto comenzó hace dos jueves con el famoso día de Intratables. Ahí no la vuelvo a ver a Cecilia (su esposa). Nos separamos. La gran batalla que estoy ganando es estar hablando con ustedes, pero perdí todas las pequeñas batallas que uno tiene desde que comenzó el Covid”, explicó.

“Uno deseaba no tener Covid, bueno listo, lo tuve. Después no tener síntomas, no pasa nada pero al día siguiente: fiebre. Después la pasé bien, me hicieron una tomografía, todo bien, y a los cuatro, cinco días empiezo con tos y con hipo. Tres días completos desde que me levantaba hasta que me acostaba. Insoportable: hipo, hipo, cada tres segundos”, continuó el relato.

Dijo que fueron tres días completos con ese hipo. “A la semana la tos era cada vez más fuerte y Cecilia da positivo. Ahí uno se empieza a preguntar ‘¿nos podemos volver a juntar?’. El médico me dijo que no le gustaba nada la tos, me da un jarabe... y el domingo: fiebre. Ya iban diez días de eso, y el lunes se decidió la internación por la neumonía bilateral. Ahí empezó otra pesadilla”, relató, tal cual cita Clarín.

El hipo no aparece descrito entre los síntomas frecuentes de Covid-19 pero no es tan raro.

El nombre científico es singulto y tiene diversas causas que pueden ser orgánicas, psicógenas, idiopáticas o inducidas por medicamentos.

En el caso de la asociación con la Covid-19 hay que considerar lo siguiente: la neumonía es una causa conocida de hipo persistente entre las causas orgánicas.

“Esto ocurre debido a la irritación del nervio frénico y su rama pericárdica, que se encuentran a lo largo de la porción superior del diafragma y el borde cardiaco derecho”, explican Estefanía Boland, Mario Alberto Estrada y Laura Gabriela Soto en el trabajo “Singulto como síntoma inicial de infección por SARS-CoV-2”

Aclaran que de todas formas, en la bibliografía hay muy pocos casos de hipo persistente como síntoma inicial de neumonía.

“En la actualidad estamos en una pandemia causada por un virus de la familia del coronavirus, esta enfermedad (COVID-19) es una neumonía atípica inducida por virus”, apunta y expone un caso. Se trata de un paciente masculino de 54 años con antecedentes de obesidad, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, que inició su padecimiento seis días antes de su hospitalización al padecer singluto sin acompañantes.

Brancatelli agregó que además, se llevó secuelas a su casa: “Me interné, me pusieron suero y estuve esos días con mucha tos y falta de aire. Cuando me iba me chequearon todo por suerte. Salieron unas rémoras en la sangre. Eso puede llegar a formar una trombosis y tengo 15 días de inyecciones por delante, reveló.

“Independientemente de lo clínico y lo difícil, los temores, miedos, todo lo que uno viene escuchando. Sabés cómo empieza pero nunca cómo termina la historia. El miedo a no volver a ver la familia, etc. Hoy pude sacarme ese desahogo de abrazarlos y saber que lo volví a hacer”, concluyó.